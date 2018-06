WM: Wer spielt heute und wo kann ich die Spiele im TV und im Livestream sehen?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Am Montag geht die WM-Gruppenphase in den dritten und somit letzten Spieltag. In den vier Partien heute entscheidet sich endgültig, welche Mannschaften der Gruppen A und B in den ersten beiden Achtelfinals spielen.

Im Gegensatz zu den bisherigen Spieltagen finden heute jeweils zwei Spiele zur gleichen Zeit statt.

WM heute live: Diese Mannschaften spielen am Montag

Der heutige Spieltag beginnt um 16 Uhr mit den beiden ausstehenden Spielen der Gruppe A: Saudi-Arabien trifft auf Ägypten, beim Spiel zwischen Uruguay und Russland geht es um den Gruppensieg.

Um 20 Uhr kann dem Iran gegen Portugal der überraschende Einzug ins Achtelfinale gelingen, Spanien kann bereits mit einem Punkt gegen das schon ausgeschiedene Marokko das Weiterkommen aus eigener Kraft fix machen.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 16 Uhr Saudi-Arabien - Ägypten A ZDFinfo 16 Uhr Uruguay - Russland A ZDF 18 Uhr Iran - Portugal B ZDF / Sky Ultra HD 18 Uhr Spanien - Marokko B ZDFinfo

WM heute live im Livestream und im TV

Das ZDF überträgt alle vier Spiele am heutige Montag live. Dabei laufen die Parallelspiele auf unterschiedlichen Kanälen: Der Hauptsender zeigt sowohl die Partie zwischen Russland und Uruguay als auch das Spiel zwischen Iran gegen Portugal. Die beiden parallel angesetzten Partien laufen auf dem Sender ZDFinfo. Zudem werden die Spiele im Livestream des entsprechenden Senders gezeigt. (ZDF-Livestream; ZDFinfo-Livetream)

In Österreich zeigt das ORF die Spiele Uruguay gegen Russland und Iran gegen Portugal live im TV und im Livestream, die anderen Partien gibt es auf oe24.at im Livestream und als Zusammenfassung im ORF.

Auch der Pay-TV-Sender Sky Ultra HD zeigt ein Spiel: Ab 19.45 beginnt die Berichterstattung zur Partie zwischen Iran und Portugal.

Die Spiele am Montag im Liveticker

Spox bietet zu jedem der 64 WM-Spiele einen Liveticker an. Die Montags-Liveticker findet ihr hier:

Saudi-Arabien - Ägypten ab 16 Uhr im Liveticker

Uruguay - Russland ab 16 Uhr im Liveticker

Iran - Portugal ab 20 Uhr im Liveticker

Spanien - Marokko ab 20 Uhr im Liveticker

WM-Spiele heute live: Saudi-Arabien gegen Ägypten

Beim Spiel zwischen Saudi-Arabien und Ägypten geht es nur noch um die Ehre. Beide Teams verloren ihre bisherigen Partien und haben keine Chance mehr aufs Achtelfinale mehr.

"Wir haben Fehler gemacht, es fehlte die Konzentration. Dabei haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann haben wir innerhalb weniger Minuten die entscheidenden Tore kassiert", sagte Ägyptens Trainer Hector Cuper nach der 1:3 Niederlage gegen Russland. Doch auch mit Mohamed Salah reichte es zu keinem Sieg.

Saudi-Arabien zeigte zuletzt gegen Urugay zwar eine solide Leistung, doch ein Torwartpatzer machte jede Chance auf ein Weiterkommen zunichte, zumal es auch an der nötigen Durchschlagskraft in der Offensive mangelte.

© getty

Urugay - Russland heute: WM-Entscheidung um Gruppensieg

Die Celeste hat zwar bisher beide Spiele gewonnen, richtig überzeugen konnte die Mannschaft bisher allerdings nicht. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Russland braucht Uruguay einen Sieg im Endspiel um den Gruppensieg, um Platz eins zu erreichen und somit womöglich Spanien im Achtelfinale aus dem Weg zu gehen.

Russland reicht hingegen schon ein Unentschieden. Der Gastgeber hat nach dem besten WM-Start eines Gastgeberlandes bei einer Weltmeisterschaft eine überragende Tordifferenz von 8:1-Toren auf dem Konto und die Unterstützung der Fans im Rücken. Mit Uruguay trifft das Team nun auf den vermeintlich stärksten Gruppengegner.

WM 2018: Gruppe A im Überblick

Platz Team G U V Torverh. Punke 1 Russland 2 0 0 8:1 6 2 Uruguay 2 0 0 2:0 6 3 Ägypten 0 0 2 1:4 0 4 Saudi-Arabien 0 0 2 0:6 0

WM am Montag: Iran vs. Portugal

Portugal befindet sich als Tabellenzweiter gegen den Dritten Iran in einer komfortablen Situation: Bereits ein Unentschieden reicht zum sicheren Einzug ins Halbfinale, zudem ist der Gruppensieg in unmittelbarer Reichweite.

Für die Iraner hingegen zählt nur der Sieg - ein Erreichen des Achtelfinals bei einem Unentschieden ist zwar theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich.

WM heute live: Spanien gegen Marokko

Die Spanier haben als Erster der Gruppe B die beste Ausgangssituation für das Weiterkommen. Wie den Portugiesen reicht La Roja ein Unentschieden zum Einzug ins Achtelfinale in die nächste Runde.

Für den Gegner Marokko geht es hingegen um nichts mehr. Das Team verlor trotz durchaus ansprechender Leistung die ersten beiden Spiele und könnte mit einem Sieg und Schützenhilfe lediglich noch den dritten Platz erreichen.

WM 2018: Gruppe B im Überblick