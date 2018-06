WM 2018 heute live im TV, Livestream oder Liveticker: Welche Spiele finden am Sonntag statt?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Costa Rica -

Der vierte Tag bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 steht an und erstmals ist Deutschlands Nationalmannschaft im Einsatz. Neben der Partie gegen Mexiko finden noch zwei weitere WM-Spiele statt. Hier gibt es die Übersicht über alle Teams, die am Sonntag spielen und darüber, wo die Partien im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen sind.

Einen allgemeinen Überblick über die TV-Übertagung bei der Weltmeisterschaft gibt es hier.

WM live: Wer spielt heute bei der Weltmeisterschaft?

Nachdem am Samstag vier Spiele stattfanden, gibt es am Sonntag wieder wie üblich in der Gruppenphase drei Spiele.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 14 Uhr Costa Rica - Serbien E ZDF 17 Uhr Deutschland - Mexiko F ZDF / Sky 20 Uhr Brasilien - Schweiz E ZDF

WM heute live: Costa Rica gegen Serbien im Livestream und TV

Den Anfang in Gruppe E machen Costa Rica und Serbien um 14 Uhr. Die Mittelamerikaner sorgten mit ihrem Einzug ins Viertelfinale bei der letzten WM für eine Sensation. Damals schied man erst nach Elfmeterschießen gegen die Niederlande aus. Nun ist die Frage, ob Costa Rica um seinen Star-Torhüter Keylor Navas, der sonst bei Real Madrid zwischen den Pfosten steht, wieder für Furore sorgen kann.

Gewinne einen Fernseher! Das besondere WM-Tippspiel auf SPOX: Nur für echte Experten.

Mit Serbien wartet zumindest ein machbarer Gegner und der vermeintlich einfachste in der Gruppe. Das Team mit Filip Kostic vom HSV hat 2006 und 2010 sein Auftaktspiel jeweils verloren - diesmal soll es besser laufen. "Wir müssen unser Maximum geben. Für uns ist es das wichtigste der drei Gruppenspiele. Wenn wir das gewinnen, werden wir weiterkommen. Aber es werden Nuancen entscheiden", weiß Kostic um die Bedeutung der Partie gegen Costa Rica.

© getty

WM am Sonntag live: Deutschland - Mexiko

Um 17 Uhr startet endlich auch das DFB-Team ins Turnier. Der Titelverteidiger eröffnet die Gruppe F und hat mit Mexiko einen Gegner vor der Brust, der spielerisch nicht zu verachten ist. Aushängeschilder der Mannschaft sind unter anderem der Ex-Leverkusener Chicharito und Kapitän Rafa Marquez.

Trotzdem geht Deutschland natürlich als klarer Favorit ins Spiel. Ein Sieg wäre auch wichtig, um den ersten Schritt Richtung Gruppensieg zu machen. Wie gut sich die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw, der im Übrigen wohl auf jeden Spieler zurückgreifen kann, zu diesem Zeitpunkt schon in Form zeigt, bleibt aber abzuwarten. Immerhin waren die letzten Tests gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) nicht sonderlich überzeugend.

WM heute live sehen: Brasilien vs. Schweiz

Abgerundet wird der Sonntag durch den Rekordweltmeister um 20 Uhr. Nach der bitteren 1:7-Niederlage gegen Deutschland im Halbfinale bei der Heim-WM vor vier Jahren ist Brasilien auf Revanche aus. Schritt Nummer eins wäre dafür ein Sieg gegen die Schweiz, bei der unter anderem die Ex-Bundesliga-Stars Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka zum Einsatz kommen werden.

Gespannt darf man vor allem auf Brasiliens Offensive sein. Mit Neymar, Philippe Coutinho, Robero Firmino und einigen anderen gilt man bei den Wettanbietern als Top-Favorit auf den Titel. Ob sie diesen Eindruck bereits gegen die Eidgenossen untermauern werden?

© getty

WM 2018: Übertragung, TV und Livestream

ARD und ZDF wechseln sich in Sachen Free-TV-Übertragung ab. Am Sonntag ist das ZDF dran, das auch einen kostenlosen Livestream anbietet. Daneben zeigt Sky die Deutschland-Partie wie 24 weitere Spiele der WM in Ultra-HD.

WM 2018: Alle Spiele vom Sonntag im Liveticker

Als gute Alternative, bei der ihr nichts verpasst, bieten sich darüber hinaus die Liveticker bei SPOX an. Alle 64 Spiele der WM werden hier schriftlich dargestellt, so auch die Pariten am Sonntag:

Costa Rica - Serbien ab 14 uhr im LIVETICKER

Deutschland - Mexiko ab 17 Uhr im LIVETICKER

Brasilien - Schweiz ab 20 Uhr im LIVETICKER

WM live am Montag: