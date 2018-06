WM 2018: Spiele und Paarungen heute live im TV, Livestream, Liveticker

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Kolumbien -

Am sechsten Tag der WM 2018 in Russland steigt auch die Gruppe H ein. Zudem muss Gastgeber Russland zum zweiten Mal ran. SPOX gibt eine Übersicht über alle Teams, die am Dienstag spielen und zeigt, wo ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Einen allgemeinen Überblick, welche Sender die WM 2018 begleiten, gibt es hier.

WM live: Diese Teams spielen heute

Genauso wie am Montag stehen auch am Dienstag wieder drei Begegnungen auf dem Plan.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 14 Uhr Kolumbien - Japan H ZDF 17 Uhr Polen - Senegal H ZDF 20 Uhr Russland -Ägypten A ZDF / Sky

In Österreich können ebenfalls alle WM-Spiele verfolgt werden. Sowohl im Free-TV im ORF als auch als Livestream unter tvthek.orf.at werden die Spiele ausgestrahlt.

WM am Dienstag live: Kolumbien - Japan im Livestream und TV

Am sechsten Tag der Weltmeisterschaft steigt die Gruppe H ins Turnier ein. Mit Kolumbien gibt damit eine Mannschaft, die zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wird, ihre Visitenkarte ab. In Brasilien vor vier Jahren war für das Team um James Rodriguez erst im Viertelfinale gegen die Selecao Schluss. Dieses Mal soll es noch weiter gehen. Hoffnung macht dafür Falcao, der nach seiner verletzungsbedingten Absage 2014 vor seinem Debüt bei einer Weltmeisterschaft steht.

Japan tat sich in der Qualifikation schwer, setzte sich in der Gruppe am Ende vor Saudi-Arabien und Australien durch. Erst Anfang April trennten sich die Japaner von Coach Vahid Halihodzic, der das Team durch die Qualifikation geführt hatte. Mit Akira Nishino hat der bisherige Technische Direktor des japanisches Fußballverbandes (JFA) den Trainerposten übernommen. Er baut auf die beiden Topstars Shinji Kagawa und Keisuke Honda.

WM heute live: Polen - Senegal

Die Begegnung Polen gegen Senegal beschließt den ersten Spieltag der WM. Polen gilt ähnlich wie Kolumbien als Geheimtipp in Russland. Alles steht und fällt beim Team von Nationaltrainer Adam Nawalka von Kapitän Robert Lewandowski. Wenn der Bayern-Stürmer nicht mindestens ein Tor geschossen hat, konnten die Polen seit der EM 2016 kein Länderspiel mehr gewinnen. Zudem beklagt Nawalka Probleme in der Defensivzentrale, da Abwehrchef Kamil Glik für das Spiel sicher ausfallen wird.

WM heute live: Russland - Ägypten

Den WM-Tag beschließt am Abend der zweite Auftritt des Gastgebers. Russland kann nach dem furiosen Auftaktsieg einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen.

Ägypten hingegen steht nach der Niederlage zum Auftakt gegen Uruguay gehörig unter Druck. Hoffnung macht dabei, dass Mohamed Salah wahrscheinlich spielen wird.

WM-Übertragung im Livestream und im TV

Nachdem am Montag das ZDF für die Übertragung zuständig war, zeigt am Dienstag die ARD wieder alle Spiele im TV und im Livestream. In Österreich zeigt wie gewohnt ORF alle Spiele, Sky überträgt heute ausschließlich die Partie des Gastgebers.

Die WM-Spiele am Dienstag im Liveticker

Wer die Spiele der WM heute nicht live sehen kann, verpasst bei SPOX trotzdem nichts: Für jedes der 64 WM-Spiele gibt es einen Liveticker. Hier geht es zu den Livetickern der Montagsspiele:

Kolumbien - Japan ab 14 Uhr im Liveticker

Polen - Senegal ab 17 Uhr im Liveticker

Russland - Ägypten ab 20 Uhr im Liveticker

WM am Mittwoch: Die Spiele im Überblick