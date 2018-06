Wer spielt heute bei der WM? Teams, Livestream, Liveticker sehen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Portugal -

Am siebten Tag der WM 2018 in Russland gibt es die zweiten Auftritte der Mitfavoriten Portugal und Spanien. Zudem trifft Uruguay mit Luis Suarez und Edinson Cavani auf Saudi-Arabien. SPOX gibt eine Übersicht über alle Teams, die am Mittwoch spielen und zeigt, wo ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Einen generellen Überblick darüber, welche Sender die WM 2018 begleiten, gibt es hier.

WM live: Diese Teams spielen heute

Wie am Dienstag stehen auch am Mittwoch wieder drei Begegnungen auf dem Plan.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 14 Uhr Portugal - Marokko B ARD 17 Uhr Uruguay - Saudi-Arabien A ARD 20 Uhr Iran - Spanien B ARD / Sky

In Österreich können ebenfalls alle WM-Spiele verfolgt werden. Sowohl im Free-TV im ORF als auch als Livestream unter tvthek.orf.at werden die Spiele ausgestrahlt.

WM am Mittwoch live: Portugal - Marokko im Livestream und TV

Nach Russland und Ägypten in Gruppe A dürfen auch Portugal und Marokko in Gruppe B zum zweiten Mal ran. Der Europameister um Superstar Cristiano Ronaldo, der im Auftaktspiel gegen Spanien mit drei Toren der überragende Mann war, kann mit einem Sieg über die Nordafrikaner Tabellenführer der Gruppe werden. Damit würde Portugal seinen geografischen Nachbar, Spanien, der am Abend auf Iran trifft, unter Druck setzen.

WM heute live: Uruguay - Saudi-Arabien

Nach dem glücklichen Last-Minute-Erfolg im ersten Gruppenspiel über Ägypten wollen die Uruguayer beim zweiten Auftritt gegen Underdog Saudi-Arabien möglichst früh für klare Verhältnisse sorgen.

Gastgeber Russland bezwang die Saudis im Eröffnungsspiel bereits mit 5:0, ähnlich deutlich könnte es auch gegen die Urus ausgehen. Die Celeste um die beiden Stürmerstars Luis Suarez (FC Barcelona) und Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) könnte mit einem Dreier schon sicher für das Achtelfinale planen.

© getty

WM heute live: Iran - Spanien

Der Iran hat seine erste Partie gegen Marokko überraschend gewonnen und damit nun gegen den haushohen Favoriten Spanien die Chance, einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen. Allerdings ist das Szenario Punktgewinn gegen den Weltmeister von 2010 unwahrscheinlich.

Spanien war spielerisch eine der besten Mannschaften der ersten Runde und wird gegen den Iran nun alles dafür tun, auch den ersten Dreier einzufahren. Dabei können die Iberer wohl auch wieder auf Rechtsverteidiger Dani Carvajal (Real Madrid) zurückgreifen, der sich im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool verletzte, und aufgrund dessen das erste Gruppenspiel gegen Portugal verpasste.

WM-Übertragung im Livestream und im TV

Nachdem am Dienstag das ZDF für die Übertragung zuständig war, zeigt am Mittwoch die ARD wieder alle Spiele im TV und im Livestream. In Österreich zeigt wie gewohnt ORF alle Spiele, Sky überträgt heute ausschließlich die Partie zwischen dem Iran und Spanien.

Die WM-Spiele am Mittwoch im Liveticker

Wer die Spiele der WM heute nicht live sehen kann, verpasst bei SPOX trotzdem nichts: Für jedes der 64 WM-Spiele gibt es einen Liveticker. Hier geht es zu den Livetickern der Mittwochsspiele:

Portugal - Marokko ab 14 Uhr im Liveticker

Uruguay - Saudi-Arabien ab 17 Uhr im Liveticker

Iran - Spanien ab 20 Uhr im Liveticker

WM am Donnerstag: Die Spiele im Überblick