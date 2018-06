WM-Gruppe H: Wie sieht es vor dem letzten Spieltag aus? Weiterkommen, Tabelle.

World Cup Senegal -

Vor dem letzten Spieltag der Gruppe H haben Japan, Senegal und Kolumbien noch die Chance in das Achtelfinale einzuziehen. Lediglich Polen ist bereits ausgeschieden. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zur Ausgangslage vor dem dritten Spieltag.

Am finalen Spieltag muss Japan gegen Polen und Senegal gegen Kolumbien ran. Die beiden Mannschaften, die sich am Ende an Tabellenplatz eins und zwei setzen, treffen auf die ersten beiden der Gruppe G: England und Belgien.

Japan erreicht das Achtelfinale, wenn ...

... man gegen Polen gewinnt.

... man gegen Polen unentschieden spielt und Kolumbien gegen Senegal gewinnt.

... man gegen Polen verliert, Senegal auch gegen Kolumbien verliert und Japan die bessere Tordifferenz hat.

Senegal erreicht das Achtelfinale, falls...

... man das Spiel gegen Kolumbien nicht verliert.

... man das Spiel gegen Kolumbien verliert, Japan das Spiel ebenfalls gegen Polen verliert und die Tordifferenz aber besser als die der Japaner ist.

© getty

Wie kommt Kolumbien ins Achtelfinale?

Wenn Kolumbien gegen den Senegal gewinnt.

Wenn Kolumbien gegen den Senegal unentschieden spielt, Japan gegen Polen verliert und Kolumbiens Tordifferenz besser ist als die von Japan.

Hier erfahrt ihr die Kriterien, die bei Punktgleichheit entscheiden.

Die Tabelle der Gruppe H mit Japan, Senegal, Kolumbien, Polen

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Japan 1 1 0 4:3 4 2 Senegal 1 1 0 4:3 4 3 Kolumbien 1 0 1 4:2 3 4 Polen 0 0 2 1:5 0

Gruppe H: Der Spielplan