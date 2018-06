Gruppe G: Belgien so gut wie durch - Tabelle, Ergebnisse, Qualifikation

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Südkorea -

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht Belgien vor dem Einzug in das Achtelfinale. England könnte mit einem Sieg gegen Panama den Einzug perfekt machen. Dann käme es am letzten Spiel gegen die Red Devils zum Duell um den ersten Tabellenplatz der Gruppe G. Erfahrt hier die Resultate, die Tabelle sowie die Ausgangslage der Teams der Gruppe G.

Im Achtelfinale würden die beiden qualifizierten Teams dann auf die besten Mannschaften der Gruppe H mit Senegal, Polen, Kolumbien und Japan treffen.

Gruppe D: Belgien fast schon durch

Den Red Devils ist der Achtelfinaleinzug kaum noch zu nehmen. Nur wenn Panama gegen England gewinnen und anschließend auch Tunesien besiegen sollte und England im letzten Spiel Belgien schlägt, wären die Belgier punktgleich mit England und Panama. In dem Fall hätte das Team aber immer noch eine sehr gute Tordifferenz vorzuweisen. Ein Ausscheiden in der Gruppenphase ist also kaum noch möglich.

England: Mit Sieg gegen Panama im Achtelfinale

England ist mit einem Sieg gegen Panama sicher im Achtelfinale. Dann käme es am letzten Spieltag zum Duell um den Gruppensieg. Sollte England nur unentschieden spielen, würde ein Punkt gegen Belgien auch reichen. Bei einer Niederlage gegen Panama und einem Sieg gegen Belgien müssten die Three Lions darauf hoffen, dass Panama nicht gegen Tunesien gewinnt.

Tunesien in der Gruppe G vor dem Aus

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel steht Tunesien vor dem Aus. Eine Weiterkommen ist allerdings noch möglich. Dafür müsste allerdings Panama gegen England gewinnen und Tunesien müsste am letzten Spieltag wiederum Panama besiegen, während Belgien gegen Panama gewinnt. Dann hätten drei Teams drei Punkte und es käme zunächst auf die Tordifferenz an. Alle weiteren Regelungen bei Punktgleichheit gibt es hier.

Panama in der Gruppe G: Ein Sieg gegen England muss her

Panama wäre mit einer Niederlage gegen England aus der WM ausgeschieden. Mit einem Sieg gegen England und einem darauffolgenden Sieg gegen Tunesien wären Los Canaleros weitern, sofern England nicht gegen Belgien gewinnt.

Gruppe G: Belgien, England, Tunesien, Panama

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Belgien 2 0 0 8:2 6 2 England 1 0 0 2:1 3 3 Panama 0 0 1 0:3 0 4 Tunesien 0 0 2 3:7 0

Gruppe D: Die Resultate, Partien, Spiele auf einen Blick