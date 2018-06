Gruppe E - Ausgangslage, Konstellation, Tabelle: Wird Brasilien Gruppensieger?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweiz -

Vor dem letzten Spieltag der Gruppe E haben noch Brasilien, die Schweiz und Serbien Chancen, aus eigener Kraft in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft einzuziehen. Costa Rica ist dagegen bereits ausgeschieden. Erfahrt hier die wichtigsten Informationen zur Ausgangslage vor dem letzten Spieltag.

Am finalen Spieltag treffen Serbien und Brasilien aufeinander, zudem muss die Schweiz gegen Costa Rica ran. Die beiden Mannschaften, die sich am Ende in der Gruppe durchsetzen, treffen auf die beiden besten Teams der Gruppe F mit Deutschland, Schweden, Südkorea und Mexiko.

So erreicht Brasilien das Achtelfinale:

Wenn die Selecao gegen Serbien nicht verliert.

Wenn Brasilien gegen Serbien ebenso verliert wie die Schweiz gegen Costa Rica, die Tordifferenz aber besser als die der Schweiz ist.

Die Schweiz kommt weiter ins Achtelfinale falls...

die Eidgenossen gegen Costa Rica gewinnen oder unentschieden spielen.

das Team gegen Costa Rica verliert, Brasilien aber Serbien schlägt.

die Schweiz gegen Costa Rica verliert, Serbien und Brasilien unentschieden spielen, das Schweizer Torverhältnis aber besser als das von Serbien ist.

die Mannschaft von Costa Rica besiegt wird, Serbien gegen Brasilien gewinnt und die Schweiz das bessere Torverhältnis als Brasilien hat.

Serbien erreicht das Achtelfinale so:

Bei einem Sieg gegen Brasilien.

Bei einem Remis gegen Brasilien, wenn die Schweiz gegen Costa Rica verliert und danach die Tordifferenz besser ist als die der Schweiz.

Hier erfahrt ihr die Kriterien, die bei Punktgleichheit entscheiden.

Die Tabelle der Gruppe E mit Brasilien, Serbien, der Schweiz und Costa Rica

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Brasilien 1 1 0 3:1 4 2 Schweiz 1 1 0 3:2 4 3 Serbien 1 0 1 2:2 3 4 Costa Rica 0 0 2 0:3 0

Gruppe E: Der Spielplan