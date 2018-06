England - Panama heute live im TV, Livestream oder WM-Liveticker verfolgen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Nachdem Belgien und Tunesien den zweiten Spieltag der Gruppe G bereits am Samstag eröffneten, ziehen England und Panama am heutigen Sonntag nach. SPOX zeigt, wo es das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

Nach England und Panama sind außerdem noch Japan gegen Senegal und Polen gegen Kolumbien am elften Tag der Weltmeisterschaft im Einsatz.

England gegen Panama heute live: TV und Livestream

Ausgetragen wird die Partie im Nizhny Novgorod Stadium, das knapp 45.000 Zuschauern Platz bietet. Anstoß ist um 14 Uhr deutscher Zeit.

Wie schon am Samstag ist auch am Sonntag die ARD für die Free-TV-Übertragung in Deutschland verantwortlich. Das Spiel zwischen England und Panama wird mit folgendem Personal begleitet:

Reporter: Gerd Gottlob

Moderation: Matthias Opdenhövel

Experte: Thomas Hitzlsperger

Neben dem TV-Angebot stellt die ARD außerdem einen Livestream im Internet zur Verfügung. Dieser ist kostenlos auf der Website des Senders zu empfangen.

Darüber hinaus zeigt Sky die Partie - genau wie alle Deutschland-Spiele - in Ultra-HD. Um das Duell zwischen England und Panama zu sehen, muss man jedoch ein Abo abschließen. In Österreich ist das Spiel im ORF zu sehen.

England - Panama im Liveticker

Alternativ gibt es bei SPOX einen Liveticker, bei dem ihr im Laufe der Partie nichts verpasst. Hier geht's lang.

Gruppe G: Die Ausgangssituation

Nach dem 5:2-Sieg von Belgien gegen Tunesien ist die Ausgangssituation vor dem England-Spiel klar. Gewinnen die Three Lions gegen Panama stehen die beiden Achtelfinalisten fest und es geht im letzten Spiel nur noch um den Gruppensieg. Bei einer Niederlage müssten allerdings sowohl England als auch Belgien noch um das Weiterkommen zittern, wobei die Roten Teufel durch ihr bärenstarkes Torverhältnis fast sicher weiter sind.

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Belgien 2 0 0 8:2 6 2 England 1 0 0 2:1 3 3 Panama 0 0 1 0:3 0 4 Tunesien 0 0 2 3:7 0

Gruppe G: Der Spielplan