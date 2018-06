England - Nigeria: WM-Testspiel heute live im TV oder im Livestream verfolgen

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Friendlies Spanien -

Schweiz Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Italien -

Niederlande Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Im vorletzten Testspiel vor der WM in Russland trifft England auf Nigeria. Die Three Lions testen damit gegen einen Gegner, der ebenfalls bei der Weltmeisterschaft dabei ist. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung im Livestream.

Wann und wo findet das Spiel zwischen England und Nigeria statt?

Das Spiel wird am Samstag, den 02.06. um 18.15 Uhr angepfiffen. Spielort wird das Wembley-Stadion in London sein. Das 2007 fertig gestellte Stadion fasst 90.000 Zuschauer und ist nach dem Camp Nou in Barcelona das zweitgrößte Stadion in Europa. Aktuell bestreiten dort die Tottenham Hotspur ihre Heimspiele, bis die White Hart Lane umgebaut ist.

England - Nigeria heute live sehen: TV, Livestream

Das Streamingportal DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv, ebenso wie einige andere Partien in Vorbereitung auf die WM. Kommetator der Partie wird Uli Hebel sein, Ralph Gunesch steht zudem als Experte zur Verfügung.

Das "Netflix des Sports" zeigt darüber hinaus viele andere hochklassige Fußballwettbewerbe wie die Primera Division, die Premier League und die Serie A. Ab der kommenden Saison hat DAZN sogar Teile der Champions League, sowie die Europa League im Angebot. Das DAZN-Abo kostet 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat gratis ist.

England und Nigeria: Das wartet bei der WM

England ist in Gruppe G gemeinsam mit Belgien der Favorit. Panama und Tunesien sind die weiteren Gegner. Das Team von Trainer Gareth Southgate reist ausschließlich mit Spielern aus der Premier League an. Nigeria soll als Testspielgegner möglichst auf die Spielweise von Tunesien vorbereiten.

Nigeria hat dagegen in der Gruppe D schwierigere Gegner erwischt. Mit Argentinien, Kroatien und Island haben die Afrikaner große Aufgaben vor sich. Im Kader der Super Eagles steht mit Leon Balogung vom 1. FSV Mainz 05 ein Bundesliga-Spieler im vorläufigen Aufgebot.

Die bisherigen Duelle zwischen England und Nigeria

Zwischen diesen beiden Teams gab es erst zwei Aufeinandertreffen. Nachdem die Engländer im Jahr 1994 ein Freundschaftsspiel mit 1:0 für sich entscheiden konnte, trafen die Three Lions bei der WM 2002 in Japan und Südkorea erneut auf die Afrikaner. Am letzten Spieltag in der Gruppe F trennten die beiden Nationen sich 0:0, England zog als Zweiter ins Achtelfinale ein und Nigeria musste als Letzter nach Hause fahren.