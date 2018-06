WM-Spiele heute live: So könnt ihr alle Partien kostenlos im Livestream oder TV sehen

World Cup Senegal -

Bei der WM 2018 in Russland geht die Gruppenphase ihrem Ende entgegen: am heutigen Donnerstag stehen in den Gruppen H und G die letzten Spieltage an - und somit gilt es, die letzten Achtelfinal-Tickets zu vergeben. Hier gibt es eine Übersicht über alle Partien des Tages und wo ihr die Spiele kostenlos im Livestream oder TV sehen könnt.

Während Robert Lewandowskis Polen bereits ausgeschieden sind, gibt es in der Gruppe H direkt einen Dreikampf um die beiden Achtelfinal-Tickets. In der Gruppe G dagegen stellt sich nur noch die Frage: Zieht England oder Belgien als Gruppensieger in die nächste Runde ein?

WM heute live: Wer spielt am Donnerstag?

Auch am Donnerstag finden vier Spiele statt. Um am letzten Spieltag der Gruppenphase gleiche Bedingungen herzustellen, spielen die vier Teams einer Gruppe jeweils parallel.

Uhrzeit Spiele Gruppe Übertragung 16 Uhr Senegal - Kolumbien H ARD 16 Uhr Japan - Polen H ONE 20 Uhr England - Belgien G ARD 20 Uhr Panama - Tunesien G ONE

WM 2018: Spiele heute live im TV oder Livestream sehen

Obwohl die Spiele parallel stattfinden, werden dennoch alle Partien live im TV übertragen. Das ARD nutzt hierfür den Sender ONE, ein Teil des ARD-Angebots. Im Hauptprogramm werden Senegal gegen Kolumbien (16 Uhr) und England gegen Belgien (20 Uhr) übertragen. Jeweils parallel werden dann Japan gegen Polen und Panama gegen Tunesien auf ONE übertragen, bei beiden Spielen beginnt die Übertragung je zehn Minuten vor Anpfiff.

Außerdem gibt es bei der ARD auch einen kostenlosen Livestream.

Für diejenigen, die unterwegs sind und keinen Zugang zu TV oder Stream haben, bietet SPOX zu allen vier Spielen einen Liveticker an:

© getty

WM 2018: Tabelle der Gruppe H im Überblick:

Team Spiele Tore Punkte Japan 2 4:3 4 Senegal 2 4:3 4 Kolumbien 2 4:2 3 Polen 2 1:5 0

Senegal gegen Kolumbien: Alles oder Nichts

In einem packenden Spiel gegen Japan bot der Senegal zwar beste Unterhaltung - für die drei Punkte reichte es am Ende aber trotzdem nicht. Doch in Kombination mit dem Auftaktsieg gegen Polen ist die Ausgangslage für die Afrikaner gut: Mane und Co. reicht ein Unentschieden gegen Kolumbien, um sicher das Ticket fürs Achtelfinale zu buchen.

Die Kolumbianer kommen ihrerseits aber mit jeder Menge Selbstvertrauen in das Gruppen-Finale. Gegen Polen gelang zuletzt ein mehr als überzeugender 3:0-Sieg, der James, Falcao und Co. dabei helfen sollte, die unglückliche, nahezu komplett in Unterzahl zustande gekommene Auftaktpleite gegen Japan zu vergessen. Die Situation für die Südamerikaner ist dabei klar: Bei einem Sieg geht's ins Achtelfinale, bei einem Unentschieden wäre Kolumbien darauf angewiesen, dass Japan parallel gegen Polen verliert.

Japan gegen Polen: Punktloser Abschied für Lewy und Co.?

Polen gehört zu den größten Enttäuschungen der WM-Gruppenphase: Nachdem es gegen den Senegal noch eine knappe Auftakt-Pleite gesetzt hatte, gingen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und Co. gegen Kolumbien komplett baden. Lewandowski selbst hatte nach der 0:3-Pleite gepoltert: "Aus Nichts kann man nichts machen." Das Team habe "nicht die fußballerische Qualität". Zwar ruderte er anschließend öffentlich wieder zurück, doch dass die Stimmung im polnischen Lager nach dem vorzeitigen Aus nicht allzu gut ist, dürfte niemanden wundern.

Ganz am anderen Ende des Spektrums befinden sich die Japaner. Der Sieg zum Start über Kolumbien war bereits eine Überraschung und auch durch den frühen Platzverweis gegen die Südamerikaner bedingt. Im Spiel gegen den Senegal überzeugte Japan dann aber erneut auch kämpferisch - ein Remis würde bereits reichen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen.

WM 2018: Tabelle der Gruppe G im Überblick:

Team Spiele Tore Punkte Belgien 2 8:2 6 England 2 8:2 6 Tunesien 2 3:7 0 Panama 2 1:9 0

England gegen Belgien: Der Kracher um Platz 1

Bisher marschierten die beiden Gruppen-Favoriten komplett ungefährdet durch die Gruppe - ganz besonders galt das für den vergangenen Spieltag, als Belgien Tunesien mit 5:2 schlug und England gegen Panama bereits zur Halbzeitpause mit 5:0 führte (Endstand: 6:1). Beide Teams präsentieren sich im bisherigen Verlauf überaus spielfreudig, für beide ist das dritte Gruppenspiel allerdings auch der erste wirklich ernstzunehmende Test. Dennoch können sie relativ befreit aufspielen, sowohl England, als auch Belgien haben ihr Ticket fürs Achtelfinale bereits sicher.

Dabei ruhen die Augen auf den Offensiv-Abteilungen: Kann Harry Kane seine famose Tor-Quote fortsetzen? Wie verteidigen die Engländer Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne und Co.? Das Duell der beiden Mit-Favoriten wird mit Spannung erwartet.

Panama gegen Tunesien: Darf Panama nochmal jubeln?

Der Treffer gegen England wurde in Panama bejubelt, wie anderswo ein sieg im Halbfinale - es war der erste Treffer bei einer Weltmeisterschaft für das mittelamerikanische Land. Das nächste Ziel? Der erste WM-Punkt. "Wir wissen, dass es schwer wird. Aber wir wollen diesen einen Punkt", stellte Felipe Baloy, dem der umjubelte Treffer gegen England gelungen war, klar.

Sollte Panama dagegen mit zwei Toren Differenz verlieren, winkt ein Platz in den unbeliebten WM-Geschichtsbüchern: Nur neun Teams beendeten eine Endrunde bislang ohne Punkt und mit einer Tordifferenz von -10 oder schlechter. Und die Tunesier sind motiviert, wie Mittelfeldmann Wahbi Khazri klarstellte: "Dieses Spiel hat für Tunesien große Bedeutung. Wir möchten unseren Fans einen Sieg schenken. Außerdem hat Tunesien bei einer WM noch nie mehr als drei Tore geschossen."

WM 2018: Übertragung im TV und via Livestream

