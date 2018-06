DFB-Team: Wann gibt Löw den endgültigen Kader bekannt? Termin, Vorbereitung, Deadline

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Friendlies Spanien -

Schweiz Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Italien -

Niederlande Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Die Spieler des DFB-Teams kämpfen derzeit im Trainingslager in Südtirol um ihren Platz in der Mannschaft. SPOX gibt alle Informationen rund um die endgültige Verkündung des DFB-Kaders.

Joachim Löw nominierte in sein vorläufiges Aufgebot 27 Spieler. 23 dürfen bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei sein.

Löws Nominierung des endgültigen DFB-Kaders

Da jede Mannschaft genau drei Torhüter bei der WM dabeihaben muss, muss Joachim Löw noch drei Feldspieler und einen Torwart aus seinem Kader streichen. Die Deadline für die endgültige Nominierung ist für alle Nationalmannschaften Montag, der 4. Juni. Einige Teams haben ihr WM-Aufgebot bereits komplett bekanntgegeben. Eine Übersicht über alle Kader gibt es hier.

Vier Tage nach der Nominierungs-Deadline bestreitet das DFB-Team gegen Saudi-Arabien den letzten Test, bevor am 17. Juni das erste WM-Spiel gegen Mexiko ansteht.

Wird Manuel Neuer im endgültigen Kader sein?

Eines der größten Fragezeichen bei der endgültigen WM-Nominierung ist Manuel Neuer. Nach der langen Verletzungspause des Bayern Torwarts äußerte sich Joachim Löw optimistisch.

© getty

"Wenn Manu das Gefühl hat, er kann 100 Prozent Topleistung bringen, dann kann er dabei sein. Wenn nicht, müssen wir in eine andere Richtung sprechen. Stand heute hat er gar keine Probleme, auch nicht bei der höchsten Belastung wie Sprüngen. Es sieht daher im Moment sehr gut aus", sagte Löw bei einer Pressekonferenz.

Sollte Neuer zur WM mitfahren, sei er nach Aussagen des Bundestrainers die Nummer 1. "Wenn er dabei sein wird, dann wird er sicherlich spielen."

DFB-Team: Vorbereitung bis zur endgültigen Kader-Nominierung

Bis zum 7. Juni wird sich die DFB-Elf in Eppan in Südtirol auf die WM vorbereiten. Nachdem die U 20-Nationalmannschaft vom 27. Bis zum 31. Mai das Team im Training und bei einem Testspiel unterstützt hatte, können sich die Spieler am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich ein letztes Mal in einem Freundschaftsspiel für den endgültigen Kader beweisen. Den ausführlichen Fahrplan der deutschen Mannschaft bis zur WM gibt es hier.

Der vorläufige WM-Kader im Überblick