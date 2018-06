Deutschlands WM-Blamage aus Sicht eines Österreichers: Ihr seid doch alle satt!

World Cup Senegal -

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einem Jahrzehnt der permanenten Erfolge erstmals in seiner Geschichte in einer WM-Vorrunde gescheitert. Hier erzählt der österreichische SPOX-Redakteur Nino Duit ganz subjektiv, was er dabei in seiner Wahlheimat erlebte.

Irgendwas stimmte bei dieser WM nicht mit der deutschen Mannschaft und auch nicht mit ihren Fans. Was? Das habe ich nicht bei den beiden Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea herausgefunden, sondern beim Sieg gegen Schweden dazwischen. Für einige Tage war ich gerade von meinem Wohnort München aus in eine andere deutsche Großstadt gereist. Welche, das tut nichts zur Sache. Vermutlich lief es überall ähnlich ab.

Beim Public Viewing wollte ich mir das Spiel eigentlich anschauen, aber die spontane Recherche ergab: gibt hier keines. Es mangle anders als bei den vergangenen Weltmeisterschaften an "geeigneten Sponsoren", erfuhr ich in einem erklärenden Artikel im Internet. Heißt: es wurde nicht mit genügend Besuchern gerechnet. Und das in Deutschland, der vermeintlichen Erfinder-Nation des Public Viewing. Komisch, dachte ich, aber egal: dann eben in einer Bar. Kompakter und enger, auch super Stimmung.

Noch in der Halbzeit des 17-Uhr-Spiels zwischen Südkorea und Mexiko meinte ich von meiner Unterkunft aufbrechen zu müssen, um in einer Bar mit Bildschirm auch noch einen Platz zu bekommen. Vermeintliches Endspiel, da werden die Leute schon früh da sein. Aber eineinhalb Stunden vor Anpfiff? Alles leer. Eine halbe Stunde vorher? Immer noch reichlich Plätze vorhanden.

Verliert eure Nationalmannschaft, dann seid ihr raus! Wisst ihr das? Wo ist dieses prickelnde und zusammenschweißende Gemisch aus Vorfreude und Anspannung nur geblieben? Hier jedenfalls war es nicht. Wenige Körper waren mit Deutschland-Trikots geschmückt und noch weniger Fenster mit Deutschland-Fahnen. WM-Euphorie, wo bist du nur?

Die entlarvende Einstellung

Mich beschlich das Gefühl, viele Fans sehen das ein bisschen so wie Bundestrainer Joachim Löw. Wirklich los geht das Turnier eh erst in der sogenannten "heißen Phase". Dem Hochsommer einer WM sozusagen, der K.o-Runde. Marco Reus hatte sich ja zuvor verplappert, er war im ersten Spiel nicht in der Startelf gestanden, weil er für die "wichtigen Spiele" geschont werden sollte. Eine entlarvende Einstellung, die sich offenbar auch auf die Fans übertragen hatte. Während des Pflichtprogramms namens Gruppenphase galt es sich zu schonen für ein Viertelfinale gegen Argentinien oder ein Halbfinale gegen Brasilien.

Doch dafür brauchte es nun einen Sieg gegen Schweden! Ein eigentlich "heißes Spiel" also mitten im Pflichtprogramm. Es wirkte aber nicht so, als wüssten die Leute hier in dieser Bar, wie sie damit umgehen sollten. Emotional ein bisschen verwirrt schienen sie, es fehlten ja die Erfahrungswerte. So früh schon unter Zugzwang? Deutsche Fans kannten seit Jahren fast nur Siege und die meisten dachten wohl wie ich: das wird schon.

Auch nach dem zwischenzeitlichen Rückstand hegte ich absolut keine Zweifel. 0:1? Dann am Ende eben 3:1. Ich war der Gary Lineker zwischen all den Deutschen. Nicht aber, weil ich mal für den FC Barcelona spielte oder in Unterhose im Fernsehen moderierte. Sondern weil ich mir sicher war, dass Deutschland gewinnen wird - und das auch permanent betonte. Obwohl die Fans um mich herum nur so vor sich hin haderten und zweifelten, hatte ich das Gefühl: tief drinnen wussten sie auch, dass ihre Mannschaft gewinnen wird. Einfach, weil es immer so war.

Pressestimmen zum WM-Aus des DFB-Teams 1/19 Deutschland ist nach dem WM-Aus weltweit ein Thema. Der Standard aus Österreich berichtet beispielsweise von einer "blutleeren Vorstellung" des DFB-Teams. SPOX hat die Pressestimmen gesammelt. 2/19 SCHWEIZ - Neue Zürcher Zeitung: "Deutschland hat den Generationenwechsel nicht geschafft. Im Team fehlt es an Leader-Figuren und auch an Ideen." 3/19 BELGIEN - De Morgen: "Deutschland spielte bei der gesamten WM gegen sich selbst. Von dem attraktiven Angriffsspiel, mit dem Deutschland 2014 den WM-Titel holte, war in Russland nichts zu sehen." 4/19 NIEDERLANDE - De Telegraaf: "Alles ist vorbei! Der Fluch der Weltmeister erwischt auch die Deutschen." 5/19 FRANKREICH - L'Equipe: "Der amtierende Weltmeister konnte Südkorea nicht besiegen. Schlimmer noch: Deutschland wurde in der Schlussphase geknackt und sah seine Hoffnung auf das Achtelfinale im Himmel von Kasan verschwinden." 6/19 ENGLAND - The Sun: "Der Titelverteidiger fliegt nach einer trostlosen Niederlage aus dem Turnier. Jeder Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden, dieses Ergebnis immer wieder fröhlich herauszukramen." 7/19 The Guardian: "Der Titelverteidiger scheidet krachend aus. Es gibt Dinge, die so apokalyptisch sind, dass man das Gefühl hat, dass sie nicht einfach so passieren können. Man denkt, sie werden durch ein Donnergrollen angekündigt. Doch es gab keinen Sturm." 8/19 Daily Mail: "Das Undenkbare ist passiert. Deutschland, der Titelverteidiger, die quasi offizielle Turniermannschaft, ist ausgeschieden." 9/19 SPANIEN - Marca: "Katastrophales Deutschland, historischer K.o. des Weltmeisters. Das Wunder von Kroos gegen Schweden hatte keinen Bestand, weil episch nicht immer funktioniert. Es ist eine der größten Überraschungen in der WM-Geschichte." 10/19 EL Mundo Deportivo: "Ein Sturz für die Geschichte. Der Fußball wird sich für immer an diesen Tag erinnern. Deutschland, der große Champion der Welt, der so viele Male in der Lage war, von den Toten aufzustehen, ist ausgeschieden." 11/19 ITALIEN - Corriero dello Sport: "Unglaubliches Deutschland: raus gegen Korea. Eine unfassbare Niederlage. Auf den Schultern von Hummels, in den Händen von Cho und den Toren von Kim und Son beruht das Aus der Deutschen bei der Weltmeisterschaft." 12/19 POLEN - Super Express: "Große Niederlage der Deutschen in Russland! Es beginnt der Herbst des deutschen Fußballs. Die Deutschen spielten langsam und so, als hätten sie eine Garantie, dass der Ball ins koreanische Tor fallen würde." 13/19 DÄNEMARK - B.T.: "Nein, nein, nein! Weltmeister aus der WM ausgeschieden. Gedemütigt! Historische Katastrophe!" 14/19 BRASILIEN - Estado de Sao Paulo: "Südkorea rächt Brasilien. Deutschland schreibt eines der beschämendsten Kapitel in seiner Fußballgeschichte." 15/19 Zero Hora: "Deutschland macht sich lächerlich." 16/19 ARGENTINIEN - La Nacion: "Historisches Versagen der Deutschen. Deutschland ist das erste Opfer der vielen Fußball-Großmächte, die Gefahr liefen, auszuscheiden. Gestern hagelte es in Kasan. Heute fiel den Deutschen der Himmel auf den Kopf." 17/19 USA - The New York Times: "Alles ist aus! Deutschland ist am Boden zerstört." 18/19 AUSTRALIEN - The Sydney Morning Herald: "Großer Gott! Was ist da passiert?" 19/19 MEXIKO - Esto: "Südkorea, Bruder, du bist schon Mexikaner. Drei mittelmäßige Partien, den Deutschen fehlte es klar an Fußball."

Die alle zwei Jahre wiederkehrende Routine

Und natürlich auch diesmal - aber immerhin knapper als sonst. Dass Toni Kroos den Sieg erst in letzter Sekunde fixierte, ließ mich einen langen Abend vermuten. Vor meinem inneren Auge spielte sich das Spektakel schon ab: raus aus der Bar, ab auf die Straße! Und dort die jubelnden Massen beobachten: Hupkonzerte und Humba, Bierduschen und Ballermannstimmung.

Aber nein: nichts. Wirklich nichts. Die Leute zahlten gesittet und zwar für Bier, das sie zuvor noch pflichtbewusst und bis zum letzten Schluck ausgetrunken, anstatt entstellt in Ekstase um sich geschüttet hatten. Die Straßen ziemlich leer, die Bars in der Gegend bald auch.

Dieses Verhalten der Fans schrie lauthals nach: es war ja nur Schweden, richtig los geht es erst in der "heißen Phase". Natürlich wird die in diesem Turnier auch noch kommen, es ist schließlich Deutschland und Deutschland kommt mindestens bis ins Halbfinale - dann wird mitgefiebert und letztlich entweder der Titel bejubelt oder ein Aus kurz vor dem Ziel betrauert. Den Fans war noch nicht klar: diesmal eben nicht.

Deutschland hat sich an große Siege in wichtigen K.o.-Spielen gewöhnt - und das macht kleine eben automatisch uninteressanter. Das gilt für die Spieler, genau wie für die Fans. Sie alle mögen Hupkonzerte und Humba, Bierduschen und Ballermannstimmung nach Siegen der Nationalmannschaft prinzipiell ja lieben. Aber offenbar nicht, wenn es zur alle zwei Jahre wiederkehrenden Routine wird und gleichzeitig die "Bierhoffisierung der Nationalmannschaft" immer weiter voranschreitet. Dann driftet all das Richtung Gleichgültigkeit ab - vor allem während der Vorrunde.

Dieser Sieg gegen Schweden und die nach kurzem Jubel fast schon emotionslose Reaktion darauf - zumindest in dieser Bar und dieser Stadt - zeigte aus meiner Sicht noch vor der entscheidenden Niederlage gegen Südkorea: viele deutsche Fans sind nach einem Jahrzehnt der permanenten Erfolge einfach satt.