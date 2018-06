Deutschland gegen Mexiko zur Halbzeit 0:1: Rückstand! DFB-Team vor WM-Fehlstart

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Deutschland -

Das DFB-Team hat sich zum WM-Auftakt gegen gut eingestellte Mexikaner schwergetan und liegt zur Pause verdient mit 0:1 zurück. Die Defensive hinterließ in der ersten Halbzeit einen extrem instabilen Eindruck. Mexiko hatte die deutlich besseren Chancen und ging durch Lozano in Führung. In der Pause bahnt sich bereits ein Wechsel beim DFB-Team an.

DFB-Team gegen Mexiko: Lozano trifft - Deutschland im Rückstand

Die deutsche Nationalmannschaft befand sich zu Beginn des Spiels noch im Tiefschlaf. Jerome Boateng musste in der zweiten Minute mit einem überragenden Tackling den von Vela freigespielten Lozano abblocken, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Auch die anschließende Ecke sorgte für reichlich Trubel im deutschen Sechzehner.

Das erste offensive Ausrufezeichen des Titelverteidigers setzte Timo Werner, der herrlich von Joshua Kimmich in Szene gesetzt wurde, aus spitzem Winkel aber das Gehäuse der Mexikaner deutlich verfehlte. Mexiko blieb allerdings die deutlich gefährlichere Mannschaft. In der 18. Minute war Chicharito eigentlich schon durch, statt jedoch gleich den Abschluss zu suchen, verstolperte der Ex-Leverkusener den Ball und die Chance auf den Führungstreffer von "El Tri" war dahin.

Deutschland ließ auch im weiteren Spielverlauf viel zu viel zu und wirkte in der Defensive extrem instabil. Mexiko stand ein ums andere Mal kurz vor dem Führungstreffer und vollendete schließlich in der 35. Minute über Lozano eine seiner zahlreichen Kontergelegenheiten.

Kurz nach dem Führungstreffer traf Toni Kroos per Freistoß die Latte. Bereits früh im Spiel schickte Bundestrainer Löw Marco Reus, Mario Gomez, Sebastian Rudy, Niklas Süle und Matthias Ginter zum Warmmachen. Es bahnt sich eine Veränderung in der Pause an.

© getty

Deutschland - Mexiko: Die Statistiken zum Spiel

Mexiko ging in der Anfangsviertelstunde deutlich beherzter in die Zweikämpfe. Nach 15 Minuten entschieden die Mexikaner knapp 65 Prozent der Zweikämpfe für sich.

Torschütze Lozano war das Epizentrum der mexikanischen Angriffsbemühungen und kreierte drei Großchancen - die meisten in diesem Spiel.

Lozano war mit vier Treffern bereits in der WM-Quali der treffsicherste Mexikaner.

Das bis dato letzte Mal, als Deutschland zur Pause bei einem WM-Spiel zurücklag und noch gewann war, war ausgerechnet das WM-Achtelfinale 1998 gegen Mexiko.

DFB-Team beim WM-Auftakt: Deutschland führt mit 3:0 - nach 19 Sekunden

Mexiko war in der Anfangsphase zwar das deutlich aktivere Team, doch geführt hat zwischenzeitlich das DFB-Team - und zwar mit satten drei Toren Vorsprung. Nach rund 19 Sekunden zeigte das TV-Weltbild, das von der FIFA eingespeist wird, eine 3:0-Führung für den Titelverteidiger an. 3:0 nach 19 Sekunden? Stramme Leistung der Löw-Truppe, aber leider nicht von langer Dauer.

