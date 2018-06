Deutschland gegen Mexiko: Die Wettquoten für das WM-Auftaktspiel der DFB-Elf

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Costa Rica -

Die deutsche Nationalmannschaft startet heute gegen die Auswahl von Mexiko in die Weltmeisterschaft 2018. SPOX hat für euch die wichtigsten Wettquoten für das Spiel zusammengefasst.

Die mexikanische Nationalmannschaft musste sich vor dem Turnier gegen unangenehme Vorwürfe erwehren: Das Team soll Anfang Juni mit mehreren Escort-Damen gefeiert haben. Endgültig aufgeklärt ist der Skandal bis heute nicht.

Deutschland gegen Mexiko: Die Quoten

Der Wettanbieter Tipico sieht die deutsche Mannschaft wenig überraschend als klaren Favoriten.

Wette Deutschland x Mexiko Gewinner 1,45 4,5 7,0 Handicap (0:1) 2,15 3,3 2,75 Handicap (0:2) 4,2 4,3 1,52 Handicap (0:3) 8,5 6,0 1,15 Wer schießt das erste Tor? 1,37 14 3,3

Deutschland gegen Mexiko: Wettquoten und Tore

Tipico bietet auch Wetten zur Anzahl der Tore an.

Wette +/Ja -/Nein Über/Unter 2,5 Tore 1,7 2,1 Über/Unter 1,5 Tore 1,2 4,0 Über/Unter 3,5 Tore 2,7 1,4 Über/Unter 4,5 Tore 5,1 1,13 Schießt Deutschland mindestens ein Tor in beiden Halbzeiten? 10 1,02 Schießen beide Teams ein Tor? 1,8 1,9 Gibt es mindestens ein Tor in jeder Halbzeit? 1,6 2,2 Gewinnt Deutschland mindestens eine Halbzeit? 1,27 3,4 Kimmich mit einem Assist? 2,8 1,38 Kroos mit einem Assist? 3,0 1,33

Joachim Löw warnt vor Mexiko

In der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel lobte Joachim Löw El Tri. "Wir haben einen wahnsinnig schweren Gegner, der in fast allen Bereichen sehr, sehr gut spielt. In fast allen Bereichen", sagte der Bundestrainer über den heutigen Kontrahenten.

Vor allem durch das Spiel zwischen Portugal und Spanien habe Löw richtig Lust auf die WM bekommen. "Wir haben da WM pur gesehen. Das macht eine WM aus. Das hat uns große Freude gemacht, es war ein klasse Spiel mit Spannung, zwei tollen Mannschaften und technisch sehr, sehr gut, mit spektakulären Toren. Das war ein Genuss."

Deutschland gegen Mexiko: Die Bilanz der letzten Spiele