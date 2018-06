Cristiano Ronaldo in Galaform gegen Spanien: Der Beste auf Vollendungs-Mission

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Cristiano Ronaldo hat Portugal zum WM-Auftakt gegen Spanien mit einem Dreierpack ein 3:3 gerettet. Der Weltfußballer wirkte motiviert wie lange nicht. Seine Motivation zieht er aus der einzigen Trophäe, die ihm in seiner beeindruckenden Sammlung noch fehlt. Er ist auf besonderer Mission.

Cristiano Ronaldo hat alles gewonnen, was man im Fußball gewinnen kann. Fast alles.

Ronaldo ist Weltfußballer, Europas Fußballer des Jahres, Torschützenkönig in sämtlichen Wettbewerben, er gewann nationale Meisterschaften, fünf Champions-League-Titel, die Europameisterschaft. Er hat Rekorde um Rekorde gebrochen. Nur ein Titel fehlt auf der Rückseite seiner Autogrammkarte: der wichtigste überhaupt, die Weltmeisterschaft.

Solange er diese nicht gewonnen hat, ist Ronaldo unvollendet. Besonders für einen so vom Ehrgeiz zerfressenen Spieler fühlt es sich so an.

Wie sehr er alles dafür tun möchte, diesen Umstand zu ändern, zeigte Ronaldo beim Auftakt der portugiesischen Nationalmannschaft am Freitagabend gegen Spanien: Von der ersten Minute an sprühte er nur so vor Tatendrang.

Cristiano Ronaldo: Andere Körpersprache als im Endspurt mit Real Madrid

Die Körpersprache war eine völlig andere als zuletzt im Saisonendspurt mit Real Madrid, als Ronaldo nach torlosen Auftritten im Halbfinale und im Finale der Champions League in die Kritik geriet. In den wichtigen Partien im Mai hatte der 33-Jährige unzufrieden, phlegmatisch, teilweise teilnahmslos gewirkt. Erste Stimmen wurden laut, dass eben auch diesem Ausnahmeathleten langsam die Puste ausgehe.

Davon war in Sotschi nichts zu sehen. Ronaldo lieferte. Er ackerte, war spritzig, mannschaftsdienlich, holte sich tief die Bälle und strahlte bei portugiesischen Kontern eine riesige Gefahr aus. Und im Gegensatz zu den überlegenen Spaniern war er vor allem eines: effizient.

Ronaldo traf per Foulelfmeter, per Fernschuss (unter gütiger Mithilfe des patzenden David De Gea) und kurz vor Schluss auch noch per direkt verwandeltem Freistoß. Und hätte Goncalo Guedes nach einem Konter Ronaldos starke Ablage nicht so naiv verdaddelt, wäre wohl auch noch ein Assist dazugekommen. Der fünffache Weltfußballer war der Mann des Abends, das stand überhaupt nicht zur Disposition.

Einzelkritik zu Portugal - Spanien: Die Noten für Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und Co. © getty 1/30 So ging der amtierende Europameister in sein Auftaktspiel gegen Spanien. © getty 2/30 Rui Patricio: Nicht zwingend der sicherste Ballverteiler. Strahlte nicht die gewünschte Sicherheit aus, bei den Gegentoren drei Mal chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/30 Cedric Soares: Nicht so offensiv wie sein Pendant auf der rechten Seite. War zu sehr mit Isco beschäftigt, bekam den Spielmacher der Spanier allerdings nie in den Griff. Leitete jedoch den einen oder anderen Angriff durch seine langen Bälle ein. Note: 3. © getty 4/30 Pepe: Spekulierte vor dem zwischenzeitlichen 1:1 auf ein Foulspiel von Costa und schenkte dadurch den Zweikampf ab. Ansonsten ohne großen Zugriff, im Aufbauspiel mit Ungenauigkeiten bei langen Bällen. Note: 3,5. © getty 5/30 Jose Fonte: Ließ sich vor dem Ausgleich von Costa zweimal austanzen. Auch ansonsten eine gebrauchte Partie für den Innenverteidiger, der durch Fehler im Stellungsspiel und dadurch bedingte Zweikampfschwäche auffiel. Note: 4,5. © getty 6/30 Raphael Guerreiro: Betrieb unheimlichen Aufwand auf der linken Außenbahn. In der Vierer-Abwehrkette noch der sicherste Zweikämpfer. Note: 3,5. © getty 7/30 Bernardo Silva: Durchaus bemüht, gegen Alba allerdings ziemlich blass. Offensiv kein Faktor für die Portugiesen. Nach 69 Minuten war Schluss für den City-Star. Note: 4. © getty 8/30 Joao Moutinho: Im Zentrum ob der Ausrichtung der Portugiesen häufig überspielt. War dementsprechend selten ins Spiel integriert. Defensiv mit Schwierigkeiten gegen die passsicheren Spanier. Note: 4. © getty 9/30 William Carvalho: Durch seine defensivere Spielweise erster Anspielpartner im Aufbau und dadurch etwas mehr eingebunden als sein Nebenmann Moutinho. Solide im Zweikampf, stark im Passspiel, allerdings ohne große Akzente. Note: 3. © getty 10/30 Bruno Fernandes: Hinter Ronaldo eher defensiv gefragt. Sah gegen David Silva nicht gut aus, fand kaum einen Bezug zum Spiel. Note: 4. © getty 11/30 Cristiano Ronaldo: Holte den Elfer stark raus und verwandelte sicher. Bei seinem zweiten Treffer mit Glück, aber auch guter Schusstechnik. Ungewohnt viel unterwegs, warf sich in jeden Zweikampf. Krönte seine Leistung per Freistoßtor zum 3:3. Note: 1. © getty 12/30 Goncalo Guedes: Bis zur Gefahrenzone stark, in den entscheidenden Momenten aber mit falschen Entscheidungen. Verpasste beispielsweise den aussichtsreichen Abschluss in der 22. Minute nach gutem Konter. Gute Vorarbeit zum 2:1. Note: 3,5. © getty 13/30 Ricardo Quaresma: Kam in der 69. Minute für Bernardo Silva. Brachte noch einmal etwas mehr Gefahr ins Spiel der Portugiesen. Hätte kurz vor Schluss nach starkem Solo sogar das 4:3 erzielen können, scheiterte jedoch an einem Fuß der Spanier. Note: 2,5. © getty 14/30 Joao Mario: Kam in der 68. Minute für Fernandes. Blieb genauso wirkungslos wie sein Vorgänger. Bereicherte die Schlussoffensive des Europameisters nicht. Note: 4,5. © getty 15/30 Andre Silva: Kam in der 80. Minute für Guedes. Hatte einen ähnlich schweren Stand gegen Ramos und Pique und blieb wirkunglos. Keine Bewertung. © getty 16/30 Spaniens Startelf: Nach der Entlassung von Julen Lopetegui schickte Fernando Hierro diese Mannschaft aufs Feld, um die Schmach von der WM 2014 wettzumachen. © getty 17/30 David De Gea: Beim Elfmeter und beim Freistoßtreffer chancenlos. Muss den zweiten Treffer von Ronaldo jedoch halten. Der Schuss des Portugiesen flutschte De Gea durch die Hände. Note: 5. © getty 18/30 Nacho: Kam im Zweikampf mit Ronaldo deutlich zu spät und verursachte so den Elfmeter vor dem 0:1. Hatte auch sonst seine Probleme mit Real-Kollege Ronaldo. Erzielt ein der 59. das bis dato schönste Tor des Turniers. Note: 3. © getty 19/30 Gerard Pique: Überließ das Aufbauspiel seinem Nebenmann. Nicht immer mit dem richtigen Timing im Zweikampf. Foulte so auch Ronaldo in aussichtsreicher Position, wurde mit dem 3:3 bestraft. Note: 3,5. © getty 20/30 Sergio Ramos: Gutes Stellungsspiel, starke Zweikampfführung, 96 Prozent angekommene Pässe. Beim zweiten Treffer von Ronaldo etwas zu weit weg vom Torschützen. Ansonsten tadellos. Note: 2,5. © getty 21/30 Jordi Alba: Defensiv wenig gefordert, offensiv mit starken Läufen an die Grundlinie. Nutzte dabei vor allem seine Schnelligkeit und bereitete zwei Torschüsse vor. Note: 3. © getty 22/30 Sergio Busquets: Wurde stellenweise im Kollektiv attackiert, was dem sonst so ballsicheren Sechser Probleme bereitete. Leitete das 1:1 ein. Setzte sich vor dem 2:2 gegen Guedes im Kopfballduell durch und bereitete erneut für Costa vor. Note: 2,5. © getty 23/30 Koke: Sprang Busquets im Spiel gegen den Ball zur Seite, erfüllte diese Rolle vor allem durch gutes Stellungsspiel. Ansonsten als Zuarbeiter für Iniesta und Co. Solide Leistung mit Abzügen im Eins-gegen-Eins. Note: 3,5. © getty 24/30 David Silva: Auf der rechten Außenseite nicht so aktiv wie Isco, mit Ball aber genial. Bereitete drei Torschüsse direkt vor, leitete das 2:2 ein und schoss selbst drei Mal auf den Kasten von Patricio. Note: 2. © getty 25/30 Isco: Ließ sich immer wieder sehr tief fallen und lenkte das Offensivspiel der Iberer. Hatte neben Ramos die meisten Ballkontakte (123), schlug die meisten Flanken (7). In der 26. Minute mit einem Lattenkracher aus der Distanz. Starke Partie! Note: 1,5. © getty 26/30 Andres Iniesta: Überzeugte neben seiner gewohnten Funktion als Ballverteiler mit einer guten Mischung aus Dribblings und Zuckerpässen in die Tiefe. Schenkte hier und da ungewohnt einfache Bälle ab. Nach 70 Minuten war Schluss. Note: 2,5. © getty 27/30 Diego Costa: Verschleppte das Tempo häufig durch Unsauberkeiten in der Ballverarbeitung. Sein Tor zum 1:1 dann aber sehr stark, als er sich erst gegen Pepe durchsetzte und dann Fonte düpierte. Danach wacher – wie bei seinem zweiten Treffer. Note: 2,5. © getty 28/30 Thiago: Kam in der 70. Minute für Iniesta. Führte das ruhige Passspiel seines Vorgängers souverän weiter und half dabei, den Sieg herunterzuspielen. Note: 3. © getty 29/30 Iago Aspas: Kam in der 77. Minute für Costa. Gab direkt einen Torschuss ab, den Patricio jedoch ohne große Probleme parierte. Keine Bewertung. © getty 30/30 Lucas Vazquez: Kam in der 86. Minute für David Silva. Machte keinen Fehler in seiner kurzen Einsatzzeit. Keine Bewertung.

Cristiano Ronaldo trifft im achten großen Turnier in Serie

Ronaldo krönte sich zum ersten Spieler in der Geschichte, der im achten großen Turnier (Welt- und Kontinentalmeisterschaften) in Folge mindestens ein Tor erzielte. Das war umso bemerkenswerter, da er besonders bei Weltmeisterschaften bislang nie zu seiner absoluten Topform gefunden hatte. Schon jetzt - nach nur einem Spiel - ist die WM 2018 die torreichste für ihn persönlich. In den Endrunden 2006, 2010 und 2014 hatte er jeweils "nur" einmal getroffen.

Die Verantwortung auf seinen Schultern ist riesig. Immer, in jedem Spiel. Aber in den ganz großen Spielen - und dazu zählt der WM-Auftakt gegen den absoluten Topfavoriten Spanien definitiv - besonders.

Cristiano Ronaldo: Alles unter Exzellenz ist Ausschuss

Aufgrund jahrelanger Spitzenleistungen ist alles unter Exzellenz für Ronaldo Ausschussware. In der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch in seiner Selbstwahrnehmung.

Dass eine gerichtliche Quelle kurz vor dem portugiesischen Turnierstart eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung für Ronaldo wegen Steuerhinterziehung bestätigte, verminderte den Druck nicht unbedingt.

Doch Ronaldo lieferte. Entsprechend erleichtert wirkte er nach Schlusspfiff in der Gewissheit, dass sein Dreierpack immerhin zu einem Punkt gegen Spanien gereicht hatte. Ein respektables Ergebnis, schließlich hatte Portugal vor vier Jahren in Brasilien zum Auftakt eine üble 0:4-Abreibung gegen Deutschland kassiert.

Cedric Soares: Cristiano Ronaldo "ist der beste Spieler der Welt"

"Es ist unglaublich", befand Ronaldo: "Ich habe in den letzten Jahren so sehr auf diesen Moment hingearbeitet. Einige haben nicht an mich geglaubt, aber ich habe immer an mich geglaubt."

Seine Teamkollegen feierten Ronaldo in höchsten Tönen. Cedric Soares etwa geriet ins Schwärmen: "Ronaldo gibt uns Sicherheit. Er ist der beste Spieler der Welt, das hat er nochmals allen bewiesen."

Doch Ronaldo wollte nichts von einer One Man Show wissen: "Wir haben als Mannschaft nie aufgegeben - auch nicht nach dem Rückstand. Deswegen ist das Unentschieden gerecht." Er weiß: Will er in Russland endlich sein großes Ziel erreichen, muss er sein Team stark reden. Stärker als es womöglich ist.

Jedenfalls ließ er keinen Zweifel daran, wo es für Portugal im Turnierverlauf hingehen soll: "Ich glaube, dass die WM richtig gut für uns wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir bis zum Ende dabei sein werden."

Portugal hat ähnliche Stärken wie bei der EM 2016

Aber ob es dafür wirklich reicht? Immerhin zeigte Portugal über weite Strecken der Partie gegen Spanien, dass die Mannschaft ähnliche Stärken auszeichnet wie vor zwei Jahren. Zwar gelang es aufgrund von zwischenzeitlicher Passivität im Anlaufen nicht, das spanische Passspiel komplett lahmzulegen. Insgesamt standen die beiden Viererketten gegen den Ball jedoch stabil und bei Ballgewinn konterte Portugal stark.

Allerdings wird eine Leistung wie bei der EM in diesem Jahr nicht genügen, um den nächsten großen Titel einzufahren.

Zur Erinnerung: Seinerzeit wurde Portugal in der Gruppenphase Dritter und kam nur wegen des neuen EM-Modus überhaupt ins Achtelfinale. Sich auf diesem Wege durchzumogeln, ist bei der WM nicht drin. Zumal auf dem Weg ins Finale in diesem Jahr deutlich höhere Hürden warten als in Frankreich.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein Ronaldo in Galaform in diesem Jahr reichen wird, um dessen Titelsammlung zu komplettieren. Um den einen verdammten Titel, der noch auf der Rückseite seiner Autogrammkarte fehlt, zu holen.

Schaden wird die Form für die Vollendungs-Mission aber jedenfalls nicht.

