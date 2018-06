Belgien - Tunesien heute live im Livestream, TV oder WM-Liveticker verfolgen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Am Samstag eröffnen Belgien und Tunesien den zweiten Spieltag der Gruppe G bei der WM 2018 in Russland. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker der Partie.

Die beiden Mannschaften beginnen den zehnten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft am frühen Nachmittag. Später folgen noch die beiden Spiele der Gruppe F - Mexiko trifft auf Südkorea und Deutschland auf Schweden. Mehr Infos zum gesamten WM-Samstag gibt es hier.

Belgien gegen Tunesien heute live: TV und Livestream

Anpfiff der Partie zwischen Belgien und Tunesien ist um 14 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist die Otkritie Arena in Moskau, welche normalerweise die Heimstätte von Spartak Moskau ist. Das Stadion umfasst Plätze für 45.000 Zuschauer.

Während in Österreich der ORF die Partie zeigt, ist in Deutschland die ARD für die Übertragung verantwortlich, nachdem das ZDF bereits am Donnerstag und Freitag im Einsatz war.

Wer das Spiel lieber im Internet gucken möchte, kann auf den ARD-Livestream zurückgreifen, der auf der Website des Senders kostenlos verfügbar ist.

Belgien - Tunesien im LIVETICKER

Alternativ bietet SPOX - wie zu jedem anderen WM-Spiel einen Liveticker an. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, geht's hier lang.

Gruppe G: Belgien mit guter Ausgangslage

Während Tunesien seinen WM-Auftakt gegen England denkbar knapp mit dem 1:2 in der Nachspielzeit verloren hat, startete Belgien souverän. Die Offensive um Dries Mertens und Romelu Lukaku stach zu und gewann gegen Underdog Panama standesgemäß 3:0. Insofern darf Belgien mit einem Sieg über Tunesien das Achtelfinalticket buchen.