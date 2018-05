Timo Werner: Deutschland "auf jeden Fall Topfavorit" bei der WM

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Eredivisie Vitesse -

Geht es nach Leipzig-Stürmer Timo Werner, ist die Rolle von Deutschland bei der anstehenden WM in Russland klar: Der amtierende Weltmeister gehöre zum engsten Favoritenkreis, die Titelverteidigung ist das Ziel.

"Wir sind auf jeden Fall Topfavorit. Zu wie viel Prozent, das kann ich nicht sagen. Aber es sind auf jeden Fall einige", stellte Werner im Gespräch mit dem MDR klar.

Noch bevor Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag seinen vorläufigen Kader bekannt gibt, fügte der 22-Jährige hinzu: "Wir haben etwas Großes vor in diesem Sommer. Ich weiß, dass viele innerhalb meines Klubs jetzt in den Urlaub dürfen, aber da bin ich nicht neidisch. Ich freue mich unglaublich auf die WM, so langsam kann es jetzt losgehen."

Nach Verletzung von Jerome Boateng: Diese Stars könnten die WM 2018 verpassen © getty 1/17 Jerome Boateng hat sich im Champions League-Hinspiel gegen Real Madrid verletzt und droht für die WM 2018 auszufallen. Damit ist er nicht alleine. SPOX zeigt Stars, die die WM 2018 verpassen könnten. © getty 2/17 Alex Oxlade-Chamberlain (England): Im Champions-League-Hinspiel gegen den AS Rom musste der Offensivspieler wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden und verpasst die WM definitiv. © getty 3/17 William Carvalho (Portugal): Der Mittelfeldspieler musste Anfang April in der Europa-League-Partie gegen Atletico Madrid wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der Termin für eine Rückkehr ist offen. © getty 4/17 Sergio Agüero (Argentinien): Der Stürmer von Manchester City laboriert seit März an einer Knieverletzung, musste im April operiert werden. Die Saison ist für Agüero gelaufen, zur WM wird es eng. © getty 5/17 Aleksandr Kokorin (Russland): Im Europa-League-Spiel gegen RB Leipzig zog sich der Stürmer einen Kreuzbandriss zu und fällt damit sicher bei seiner Heim-WM aus. © getty 6/17 Emre Can (Deutschland): Eine Rückenverletzung bedeutet das Saison-Aus für den Liverpooler, die WM-Teilnahme ist fraglich. © getty 7/17 Matija Nastasic (Serbien): Die Saison ist für den Schalker nach einem Kreuzband-Anriss im Spiel gegen den HSV Anfang April gelaufen. Eine WM-Teilnahme ist zwar nicht ausgeschlossen, könnte aber knapp werden. © getty 8/17 Mohamed Elneny (Ägypten): Eine Knöchelverletzung zwingt den Arsenal-Spieler wohl zum Saison-Ende. Ob er Mohamed Salah bei der WM unterstützen kann, ist unklar. © getty 9/17 Filipe Luis (Brasilien): Der Linksverteidiger von Atletico Madrid brach sich beim Spiel gegen Lokomotive Moskau im März das Wadenbein. Die Saison ist damit gelaufen und auch die WM dürfte ohne Luis stattfinden. © getty 10/17 Adam Lallana (England): Der Schützling von Jürgen Klopp bei Liverpool musste Ende März im Ligaspiel gegen Crystal Palace ausgewechselt werden, die genaue Verletzung ist nicht bekannt. © getty 11/17 Raphael Guerreiro (Portugal): Ein Muskelfaserriss Ende März bedeutete für den Dortmunder schon die sechste Verletzung der laufenden Saison. Ob Guerreiro zur WM fit wird, ist weiter fraglich. © getty 12/17 Djibril Sidibe (Frankreich): Eine Meniskusverletzung im Spiel gegen Paris Saint-Germain am 15. April führte zum Saison-Aus für den Rechtsverteidiger, auch die WM ist in Gefahr. © getty 13/17 Neymar (Brasilien): Der PSG-Star musste im Februar nach einem Haarrriss im Fuß operiert werden, fällt seitdem aus. Die Rückkehr wurde immer weiter verschoben, ist nun am 28. Mai angekündigt. © getty 14/17 John Stones (England): Eine Adduktorenverletzung zwingt den Innenverteidiger seit Anfang März zum Pausieren. Ob er diese Saison noch auflaufen kann und wie die Chancen auf eine WM-Teilnahme sind, ist weiter unklar. © getty 15/17 Danilo Pereira (Portugal): Aufgrund eines Achillessehnenrisses musste der Spieler von FC Porto operiert werden und fällt für die WM aus. © getty 16/17 Michy Batshuayi (Belgien): Der Dortmunder laboriert seit dem Derby gegen Schalke an einem Bänderriss im Sprunggelenk. Die Saison ist für den Stürmer wohl gelaufen, zur WM könnte es eventuell reichen. © getty 17/17 Manuel Neuer (Deutschland): Bundestrainer Löw geht davon aus, dass Neuer in Russland dabei sein wird. Doch ist der Keeper nach seinem Mittelfußbruch tatsächlich schon weit genug? Ganz sicher ist seine Teilnahme nicht.

Um die Regeneration bis zum Turnierstart macht sich Werner, der in der gerade beendeten Saison immerhin 45 Pflichtspiele absolvierte, keine Sorgen: "Wir haben ja jetzt zehn Tage etwas frei, das reicht mir, um dann wieder frisch angreifen zu können."

Werner geht beim DFB als Stürmer Nummer eins in sein erstes großes Turnier. Der beim VfB Stuttgart ausgebildete Angreifer erzielte in dieser Bundesligasaison 13 Tore für RB Leipzig. Er war damit nur fünftbester deutscher Schütze: Nils Petersen (15), Kevin Volland (14), Mark Uth (14) und Nicklas Füllkrug (14) trafen häufiger.

Timo Werners Statistik in der vergangenen Saison