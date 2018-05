Sami Khedira: WM-Platz für Mario Götze? "WM 2014 komplett vergessen"

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Championship Live Birmingham -

Fulham Championship Live Cardiff -

Reading Eredivisie Live PSV -

Groningen Premier League Live Man City -

Huddersfield First Division A Live Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Live St. Etienne -

Bordeaux Serie A Live Lazio -

Atalanta Serie A Live SPAL -

Benevento Serie A Live Chievo Verona -

Crotone Serie A Live CFC Genua -

Florenz Serie A Live Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Kurz vor der am 15. Mai anstehenden Kadernominierung für die WM in Russland stellt Sami Khedira klar: Mario Götze erhält trotz seines Final-Siegtreffers bei der Weltmeisterschaft 2014 keinen Freifahrtschein für das anstehende Turnier. Dafür sei das Geschäft viel zu schnelllebig.

Im Gespräch mit der Bild am Sonntag fand Khedira dabei klare Worte: "Selbst was vor einem halben Jahr war, zählt meiner Meinung nach nicht mehr. Was vor vier Jahren war, ist komplett vergessen." So gehe es um die Leistung auch in den letzten Monaten.

Immerhin habe Deutschland "eine große Breite an Top-Spielern. Mario arbeitet sehr hart, hat nach seiner Krankheit neuen Mut gepackt, ist wieder klarer. Aber die Konkurrenz schläft nicht, hat sich unheimlich gut entwickelt."

Daher, betonte Khedira weiter, könne man trotz der "großen Verdienste" von Götze für die Nationalmannschaft "nicht sagen: Er hat uns zum WM-Titel geschossen, deshalb ist er automatisch mit dabei."

Khedira über die WM: "Überzeugt, dass ich auf dem Platz stehe"

Seine eigenen WM-Chancen schätzt der 31-Jährige deutlich optimistischer ein: "Brasilien war speziell, da habe ich nach meiner Verletzungspause Zeit gebraucht, um richtig reinzukommen. Jetzt spiele ich schon zwei komplette Saisons durch - zum ersten Mal in meiner Karriere. Ich habe die Erfahrung von vielen Turnieren und wichtigen Spielen. Ich weiß, was bei einem Turnier passiert, wie Spiele zustande kommen."

Die Konkurrenz innerhalb des Teams macht ihm dabei keine Sorgen: "Ich bin froh, dass wir diese Qualität im Mittelfeld haben. Und ich bin überzeugt davon, dass ich von Beginn an auf dem Platz stehen werde."