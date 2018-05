Live It Up: Alle Infos zur offiziellen Hymne der WM in Russland

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Der offizielle WM-Song wurde bekanntgegeben und heißt Live It Up. Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi sind die Interpreten und Nachfolger von Stars wie Pitbull oder Shakira. Alles rund um die Weltmeisterschaftshymne 2018 erfahrt ihr hier.

Der Song begleitet über die ganze Spielzeit der Fußball-Weltmeisterschaft das Turnier. Umso wichtiger, dass er seinen Zeck erfüllt und in den Köpfen der Millionen Zuschauer hängen bleibt.

Live It Up darf dabei nicht verwechselt werden mit Colors von Jason Derulo. Dabei handelt es sich um den offiziellen Song der FIFA-World-Cup-2018-Kampagne von Coca-Cola.

Worum geht es in der WM-Hymne: Live It Up?

Am 25. Mai hat die FIFA den offiziellen WM-Song veröffentlicht. Live It Up heißt das Lied von Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi. Der vom amerikanischen DJ Diplo produzierte Song handelt ist ein Aufruf dazu, das Leben zu genießen.

In einer Pressemitteilung äußerte sich Will Smith zu dem WM-Song: "Dieses globale Event bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam zu lachen, Spaß zu haben und magische Momente zu erleben. Mit dem Lied wollen wir die ganze Welt zum Tanzen bringen". Hier geht es zum offiziellen Video.

Am 15. Juli, am Tag des Endspiels, wird der Song dann live im Finalstadion in Moskau vor 80.000 Zuschauern performt.

Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefi: Wer sind die Interpreten von Live It Up?

Nicky Jam ist ein 37 Jahre alter Reggaeton-Sänger und Songwriter aus den USA, der lange in Puerto Rico lebte. Er arbeitete unter andere mit Daddy Yankee und Enrique Iglesias zusammen. Das Video seines Hits Hasta el Amanecer hat auf YouTube 1,3 Milliarden Aufrufe. Als Schauspieler spielte er außerdem in XXX: Return of Xander Cage mit

Era Istrefi ist eine Sängerin und Songwriterin aus Albanien. Die 23-Jährige wurde schon mit Superstars wie Rihanna oder Sia verglichen. Ihr größter Hit ist der Song BonBon.

Will Smith (Bad Boys, I am Legend, Men in Black, Independence Day) ist mittlerweile vor allem als Schauspieler aktiv. Der Amerikaner begann seine Karriere aber als Rapper und kehrt in regelmäßigen Abständen ins Tonstudio zurück.

Wie lautet der Text von Live It Up?

[Era Istrefi:]

Oh-oh, oh-oh-oh-oh...



[Nicky Jam:]

One life, live it up, 'cause we got one life

One life, live it up, 'cause we got one life

One life, live it up, 'cause you don't get it twice

One life, live it up, 'cause you don't get it twice



[Era Istrefi:]

Strength in numbers is a force we can mix

We raise our flags and put our pride on our back

We feelin' like a champion when we shine our light

We got the power, make condition correct



One life, live it up, 'cause you got one life

One-one-one life, live it up, 'cause you got one life

One-one-one life, live it up, 'cause you don't get it twice

One-one-one life, live it up, 'cause you don't get it twice



Oh-oh, oh-oh-oh-oh...



[Will Smith:]

One life, one dream

One moment, one team

One youth, lights high

Thousand road blocks, one shot

One truth, no fears

One flag, oh yeah

We've been waiting for this all year

Where y'all at? we're right here!



[Nicky Jam:]

Ya empezó la rumba y estamos celebrando

Todo el mundo que me levante la mano

'Tamos vivos, hay que disfrutarlo

Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no



One life, live it up, cause we got one life

One life, live it up, cause we got one life

One life, live it up, cause you don't get it twice

One life, live it up, cause you don't get it twice



Oh-oh, oh-oh-oh-oh...



[Will Smith:]

For the love, I'm a rebel I'm coming from

Every nation under the sun

Elevating their favourite song when we hit and run

You own it, you got it

The whole world it's watching

So let's get this pumping

Where y'all at? We're right there!



[Nicky Jam & Era Istrefi:]

Only one life to live, got so much to give

Fighting for the nation now, that is my gift

Run like a champion and win like a king

That's my only gold my everything

Living up now, now



Oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh (living up now, now)

Oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh



Oh-oh, oh-oh-oh-oh (jealousy, ambition)

Oh-oh, oh-oh-oh-oh (victories, celebration)

Oh-oh, oh-oh-oh-oh (one love, one nation)

Oh-oh, oh-oh-oh-oh (ay)



[Era Istrefi:]

That's win you reached that goal

That's win you reached that goal

That's win you reached that goal

That's win you reached that goal

Alle offiziellen WM-Songs auf einen Blick