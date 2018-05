Die Langzeitwetten für die Weltmeisterschaft 2018 im Überblick

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Am 14. Juni beginnt die WM 2018 mit dem Spiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. SPOX hat die wichtigsten Wetten und Quoten fürs Turnier zusammengefasst.

Bis zum Endspiel am 15. Juli in Moskau bieten die Buchmacher diverse Angebote an.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die WM-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Weltmeister 2018: Die Quoten

Der Wettanbieter Tipico sieht Brasilien als Favorit für den Gewinn der WM 2018. Knapp dahinter handelt das Unternehmen Deutschland vor Spanien und Frankreich.

Gewinner Quote Brasilien 5,0 Deutschland 5,5 Spanien 7,0 Frankreich 7,0 Argentinien 10 Belgien 12 Portugal 17 Uruguay 25 Kroatien 30 Kolumbien 35

Das Abschneiden des DFB-Teams bei der WM 2018 - Wettquoten

Ausgehend von den Quoten des Wettanbieters Tipico ist für die DFB-Elf schon im Achtelfinale Schluss. Die Quote auf ein Erreichen des Halbfinals und des Finals ist gleich groß, am unwahrscheinlichsten gilt ein Ausscheiden in der Gruppenphase.

Wette Quote Aus im Achtelfinale 3,7 Aus im Viertelfinale 4,5 Aus im Halbfinale 5,5 Weltmeister 5,5 Zweitplatzierter 6,5 Aus in der Gruppenphase 8,0

Die Weltmeisterschaft in Russland: Der Torschützenkönig

Topfavorit auf den Torschützenkönig ist Lionel Messi. Aus deutscher Sicht wird Timo Werner hochgehandelt.

Torschützenkönig Quote Messi (Arg) 10 Neymar (Bra) 10 Griezmann (Fra) 13 Ronaldo (Por) 15 Werner (Ger) 17 Kane (Eng) 17 Gabriel Jesus (Bra) 17 Lukaku (Bel) 20 Suarez (Uru) 25 Cavani (Uru) 25

