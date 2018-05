DFB-News - Andreas Köpke: Neuers WM-Teilnahme: AUT-Testspiel entscheidet

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? Friendlies Live Portugal -

Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, macht einen Einsatz von Manuel Neuer bei der WM 2018 in Russland vom anstehenden Testspiel gegen Österreich am 2. Juni (18 Uhr im LIVETICKER) abhängig. "Gegen Österreich sollte Manuel spielen können. Wenn er da auch keinen Einsatz hat, braucht man über eine WM nicht zu reden", erklärte Köpke gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Der Test in Klagenfurt gegen die nicht für die WM qualifizierten Österreicher findet am 2. Juni in Klagenfurt statt. Zwei Tage später muss Bundestrainer Joachim Löw seinen endgültigen Kader an die FIFA übermitteln.

"Wir müssen alle gemeinsam ein Gefühl für die entscheidende Frage entwickeln: Reicht die Spielpraxis? Fühlt sich Manuel wieder wohl auf dem Platz, kann er Risiken und Räume und enge Spielsituationen wieder so abschätzen, wie er das für sein offensives Torwartspiel braucht?", erklärte Köpke: "Bei diesem Prozess hilft ihm jede einzelne Minute eines Trainingsspiels. Denn diese spontanen Spiel- und Entscheidungs-Situationen sind ja genau das, was ich im normalen Torwarttraining nur schwer simulieren kann."

Deutschland spielte am Montag einen ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol. Dabei feierte Manuel Neuer sein Comeback nach acht Monaten Pause und stand in der Partie über zweimal 30 Minuten in der ersten Halbzeit im Tor. In der zweiten Hälfte spielte Marc-Andre ter Stegen - sollte Neuer nicht mit nach Russland fahren, wäre der Keeper des FC Barcelona die Nummer eins.

Deutschland besiegte die eigene U20 mit 7:1. Die Tore erzielten zweimal Leroy Sane, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Julian Brandt, Mario Gomez und Nils Petersen. Am Mittwoch soll es einen zweiten Test gegen die U20 geben.

Die WM beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Deutschland greift am 17. Juni gegen Mexiko ins Turnier ein.

