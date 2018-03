Diego Maradona: Frankreich wäre mit Franck Ribery stärker

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco

Argentiniens Legende Diego Maradona hat zwei klare Favoriten für die Weltmeisterschaft in Russland: Er sieht Titelverteidiger Deutschland und Spanien vorne. Auf die Franzosen hält der Weltmeister von 1986 auch große Stücke, aber mit Bayern Münchens Stars Franck Ribery schätzte er die Equipe Tricolore noch stärker ein.

Maradona erklärte RMC Sport: "Frankreich verfügt über eine gute Mannschaft. Darin spielen einige starke Spieler, wie zum Beispiel Paul Pogba. Aber das Team wäre noch stärker, wenn Franck Ribery noch dabei wäre."

"Für mich sind Spanien und Deutschland die Favoriten", ergänzte er mit Blick auf die Endrunde in Russland in wenigen Monaten.

Franck Ribery absolvierte insgesamt 61 Länderspiele (16 Tore) für Frankreich. Sein letztes davon im März 2014 gegen die Niederlande. Nachdem er wegen Rückenbeschwerden die Teilnahme an der WM in Brasilien absagen musste, beendete der heute 34-Jährige im August 2014 seine Laufbahn in der Auswahl von Trainer Didier Deschamps.