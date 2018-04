WM-Trikots 2018: So laufen Deutschland, Spanien, Argentinien und Co. auf

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Primera División Villarreal -

Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht vor der Tür und SPOX wirft einen Blick auf die Trikots aller Teilnehmer.

Wie auch bei der vergangenen Weltmeisterschaften sind die Hersteller der Trikots hauptsächlich Nike und adidas, doch auch Puma und New Balance haben Ausstatterverträge mit einigen Nationen abgeschlossen. Mit Errea, Uhlsport, Hummel und Umbro sind allerdings auch vier kleinere Namen mit an Bord.

Während einige Trikots ziemlich ähnlich blieben, entwarfen andere Nationen einen komplett neuen Look. Preislich liegen alle Trikots von Nike bei 85 Euro. Die von adidas sind rund fünf Euro teurer, während Errea und Umbro etwas billiger sind.

Welche Mannschaft bei der WM 2018 hat welchen Ausstatter?

Nationalmannschaft Ausstatter bei der WM 2018 Deutschland adidas Argentinien adidas Belgien adidas Kolumbien adidas Ägypten adidas Iran adidas Japan adidas Mexiko adidas Marokko adidas Russland adidas Spanien adidas Schweden adidas Australien Nike Brasilien Nike Kroatien Nike England Nike Frankreich Nike Nigeria Nike Polen Nike Portugal Nike Südkorea Nike Costa Rica New Balance Panama New Balance Saudi-Arabien Puma Schweiz Puma Uruguay Puma Serbien Puma Senegal Puma Island Errea Dänemark Hummel Peru Umbro Tunesien Uhlsport

Puma ist der große Verlierer bei der WM 2018

Während adidas und Nike bei der WM 2014 mit jeweils neun Nationalmannschaften nur eine vor Puma lagen (acht), ist Puma in diesem Jahr der große Verlierer unter den Sportausstattern. Weil mit Italien eine weitere Mannschaft, die der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ausrüstet, die Qualifikation verpasste, werden nur fünf Teams bei der Endrunde Puma-Trikots tragen.

Welcher Ausrüster hat wie viele Nationen unter Vertrag?

Ausrüster Anzahl der Nationalmannschaften adidas 12 Nike 9 Puma 5 New Balance 2 Umbro 1 Errea 1 Hummel 1 Uhlsport 1

Deutschland-Trikot bei der WM 2018: Probleme mit den Namen

Wie auch in den vergangenen Jahren wird die deutsche Nationalmannschaft von adidas ausgestattet.

Sowohl auf den grünen Old-School-Auswärtstrikots der deutschen Nationalmannschaft als auch auf den klassischen, weißen Trikots gab es zuletzt Verwirrung um die Schriftart bei den Namen.

Bei Mesut Özil ist das "Z" leicht mit einer "2" verwechselbar. Ähnliches gilt für die Unterscheidung zwischen "R" und "A", was zum Beispiel Julian Draxler und Sami Khedira betrifft.

© getty

Deutschland-Trikot: Erinnerungen an die WM 1990

Das Design des DFB-Trikots ist an die Hemden der erfolgreichen Mannschaft bei der WM 1990 in Italien angelehnt.

Das erste Trikot ist eine Reminiszenz an die legendären weißen Shirts mit einem gezackten Brustring. Im Gegensatz zu damals ist das Detail diesmal nicht in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold gehalten, sondern in drei unterschiedlichen Grautönen.

Beim zweiten Trikot greifen DFB und adidas ebenfalls auf gute alte Erinnerungen zurück. Das grüne Retro-Design mit grafischen Mustern und einem weißen Kragen soll an den 5:4-Sieg im Elfmeterschießen im Halbfinale 1990 gegen England erinnern. "Das Auswärtstrikot hat nicht nur ein prägnantes Design, sondern schon immer auch eine besondere Geschichte", sagte PR-Direktor Oliver Brüggen von adidas.

Neues DFB-Trikot für 2018: Hommage an 1990 © dfb 1/23 Der DFB hat das Ausweichtrikot für die Mission Titelverteidigung in Russland offiziell vorgestellt. Dabei kehrt die Mannschaft zum Old-School-Grün zurück. © dfb 2/23 Wie auch das Heimtrikot, erinnert das Hemd an die glorreichen Wochen beim Titelgewinn 1990 in Italien. Bockstark. © twitter/Die Mannschaft 3/23 So sieht es also aus, das neue WM-Trikot der deutschen Nationalmannschaft! Eine gute Wahl für die WM 2018? © adidas 4/23 Viel weiß, ein "Die Mannschaft"-Schriftzug: Ohne Beflockung sieht das neue Jersey ziemlich schlicht aus © getty 5/23 Die Arbeitskleidung beim Wunder von Bern 1954. Zu dieser Zeit noch sehr schlicht, mit Schnürkragen und hoch sitzenden Hosen. Ebenfalls sehr akurat: Die Frisuren der Helden von damals, die zur Überraschung aller den Titel nach Deutschland holten © imago 6/23 Bei der WM 1958: Ein Klassiker in den Startlöchern... © imago 7/23 Uns Uwe und Co. bei der WM 1962: Ganz klassisch mit Strick am Kragen © imago 8/23 Sehr schlicht bei der WM 1966: Weiß und Schwarz © imago 9/23 Real Madrid? Nö, Deutschland bei der WM 1970 - ganz in weiß © getty 10/23 Schönes, großes DFB-Logo auf dem klassischen Weiß - Deutschland im Weltmeister-Jahr 1974 © imago 11/23 Die schwarze Hose feiert bei der WM 1978 in Argentinien ihr Comeback © getty 12/23 Drei Streifen am Arm, V-Ausschnitt, großes Logo: Bei der WM 1982 wurde es allmählich modischer © getty 13/23 Schwarz-Rot-Gold am Arm und am Kragen: Schönes Detail bei der WM 1986 in Mexiko (zweites v. l.) © getty 14/23 Der Jubel ist groß bei Andi Brehme und Jürgen Klinsmann. Einerseits sicherlich wegen des Gewinns der Weltmeisterschaft, aber das Trikot gefällt ihnen bestimmt auch © getty 15/23 Stefan Effenberg wirkt da 1994 schon wesentlich weniger entspannt. Ob's am etwas gewöhnungsbedürftigen, neuen Design inklusive schwarz-rot-goldenem Kragen liegt? © getty 16/23 1998 ist das Ganze dann doch schon wieder wesentlich schlichter gehalten. Feine Linien statt wilden Karos, V-Ausschnitt - Lothar Matthäus hat nichts zu meckern © getty 17/23 Vier Jahre später wird dann noch ein Schritt zurückgemacht. 2002 geht es ohne Streifen und komplett in schwarz-weiß (Ausnahme: die Bruststerne) ins Turnier © getty 18/23 Im eigenen Land werden die Sterne golden und die Nummer auf der Vorderseite wandert auf die Brust. Lukas Podolski scheint sich damit angefreundet zu haben © getty 19/23 2010 wird es wieder ganz schlicht: Alle Muster verschwinden, dafür wird der Bundesadler schwarz eingerahmt. Holger Badstuber blickt skeptisch © getty 20/23 So ist Deutschland erfolgreich bei der WM 2014 aufgelaufen: Roter Brustring auf dem klassischen Weiß © dfb.de 21/23 Mal etwas ganz Neues: Das "Auswärtstrikot" zur WM 2014 kam in schwarz-rot daher. © dfb 22/23 In Russland schon mal getestet hat Deutschland das Confed-Cup-Trikot. Damit ging's ja schon mal erfolgreich los © dfb 23/23 Das neue Jersey für die Nationalmannschaft greift das Design der Auswärtstrikots der Weltmeister von 1990 auf

Russland-Trikot bei der Heim-WM 2018: Schlicht und erfolgreich?

Auch der Gastgeber aus Russland wird von adidas ausgestattet. Das Trikot ähnelt dem aus dem Confed-Cup: Hauptfarbe Rot, weißer Streifen am Arm.

Im Vergleich zum Confed-Cup-Trikot ist die rote Hauptfarbe allerdings deutlich heller und frei von Farbtonänderungen. Das zweite Jersey der Russen ist weiß und wird von kleinen grauen Quadraten verziert.

© getty

Das Trikot von Argentinien: Für immer Blau-Weiß - auch bei der WM 2018

Auch bei den Argentiniern hat sich in puncto Trikot wenig geändert: Weißes Trikot von adidas mit hellblauen Längsstreifen. Einzig einige kleine Pixel in den Streifen sind neu.

Beim schwarzen Auswärtstrikot sorgen die argentinischen Nationalfarben ab der Schulter für einen Hingucker.

Belgiens Trikots 2018 für die WM: Kreativität auf und abseits des Feldes

Auch die Belgier bleiben ihren Farben treu. Ausgestattet von adidas, spielt der Mitfavorit in einem komplett gelben Auswärtstrikot.

Bei der Heimvariante waren die Designer deutlich kreativer: Die Brust des roten Jerseys wird von Rauten in den Nationalfarben umringt.

Japan-Trikot bei der WM 2018 in Russland: Mit Punkten punkten

Die Japaner werden ebenfalls von adidas versorgt. Das dunkelblaue Heimtrikot ist mit weißen Punkten überzogen. Über dem Logo ist ebenfalls die japanische Flagge auf dem Trikot.

Das Auswärtstrikot im grau-weißen Look kann sich sehen lassen.

© Adidas

Kolumbien: Nächste Überraschung in neuen Trikots bei WM 2018?

Die Kolumbianer haben sich wohl von den Argentiniern inspirieren lassen. Oder anders herum? Das Heimtrikot Kolumbiens gleicht dem argentinischen Auswärtstrikot. Ab der Schulter des gelben Trikots ziehen sich von beiden Seiten zwei rote und schwarze Streifen in Richtung des Bauchs.

Bei der Farbwahl des Auswärtstrikots hat adidas Mut bewiesen. Die blaue Hauptfarbe wird mit drei orangen Streifen auf der Schulter kombiniert.

Mexiko-Trikots bei der WM 2018: Old School gepaart mit Geometrie

Das von adidas designte Heimtrikot der Mexikaner gleicht den Jerseys der vergangenen Jahre. Das dunkle Grün wird allerdings durch geometrische hellgrüne Akzente an der Seite ergänzt.

Das weiße Auswärtstrikot wird von der Nationalflagge dominiert, die die Brust umkreist.

© adidas

Spaniens Trikots bei der WM 2018: Erneut wilde Muster

Bereits bei der Europameisterschaft sorgte Spanien mit wilden geometrischen Formen auf dem roten Auswärtstrikot für Furore. Auch bei der WM ist das Trikot (diesmal als Heimtrikot) so gemustert - allerdings nur senkrecht ab der rechten Schulter.

Das Auswärtstrikot ist in schlichtem Grau mit roten Adidas-Streifen designet.

© getty

Schweden: Alles beim Alten bei den Trikots für die WM 2018

Die Schweden, die ebenfalls von adidas versorgt werden, haben auf jegliche Spielchen verzichtet. Das Heimtrikot ist im klassischen Gelb mit blauem V-Neck gestaltet.

Auswärts setzen die Schweden auf ein blaues Trikot, das sowohl von karierten als auch gestreiften Elementen verfeinert wird. Ergänzt wird das Blau durch einen gelben Ring am Kragen und gelbe adidas-Streifen.

Ägypten: Ist das zweite Trikot bei WM genauso schlicht?

Das Team von Mohamed Salah wird bei der WM in schlichten roten Trikots auflaufen. Während das adidas-Zeichen und das Logo weiß gefärbt sind, haben die Designer für Kragen und Ärmelbund schwarz gewählt.

Das Auswärtstrikot hat adidas bisher nicht veröffentlicht.

© getty

Iran-Trikot für die WM 2018: Was passiert mit dem asiatischen Geparden?

Auch der Iran trägt bei der WM adidas-Klamotten. Kurios: Aktuell befindet sich der Iran mit adidas in einem Rechtsstreit, in dem es um einen Wasserzeichen-Print - einen asiatischen Geparden - geht, der bereits auf den WM-Trikots von 2014 vorhanden war, die Uhlsport stellte.

Die weißen Trikots der Iraner sind ansonsten klassisch gehalten. Gleiches sollte für das Auswärtstrikot gelten, das der Verband bisher noch nicht veröffentlichte.

© getty

Marokko: Sehen die WM-Trikots genauso aus wie bei der Afrikameisterschaft?

Seit 2012 stattet adidas auch Marokko aus. Bisher gibt es kein offizielles Trikot für die WM. Das Jersey für die Afrikameisterschaft im vergangenen Jahr könnte allerdings als Vorlage dienen.

Das rote Trikot verzierten grüne Details - eine Hommage an die marokkanische Flagge.

Seite 1: Die Trikots von Adidas

Seite 2: Die Trikots von Nike

Seite 3: Die Trikots von Puma, New Balance und Co.