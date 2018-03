Das Panini-Stickeralbum zur WM 2018 in Russland: Datum, Kosten, DFB-Kader

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Auch bei der WM 2018 in Russland erscheint das berühmte Panini-Stickeralbum. Wie in den Jahren zuvor bricht weltweit ein Sammelfieber aus, wenn sich Millionen von Menschen um die Vervollständigung ihrer Sammlung bemühen. SPOX nennt alle wichtigen Informationen zu den Alben und zeigt, welche deutschen Spieler es zum Sammeln geben wird.

Was ist das Panini-Stickeralbum?

Seit der WM 1970 in Mexiko bringt die italienische Firma "Panini" zu jeder Weltmeisterschaft ein Sammelalbum heraus. Dabei gibt es Sticker zu Spielern aller teilnehmenden Nationen, Mannschaftsbilder, Stadien und viele weitere Motive zum Sammeln. Diese werden in das Album eingeklebt. Ziel ist es, jedes Klebebildchen zu bekommen, um die Kollektion zu vervollständigen.

Die Panini-Alben erfreuen sich weltweit enormer Beliebtheit. Entsprechend gibt es noch weitere Kollektionen - wie zum Beispiel zu jeder Europameisterschaft oder jeder Bundesliga-Saison. Bei der WM im eigenen Land brach 2006 in Deutschland ein hohes Sammelfieber aus. Viele Menschen trafen sich regelmäßig zum Tauschen von doppelten Bildern. Selbst bekannte Politiker outeten sich als leidenschaftliche Sammler.

Wann erscheint das Panini-Stickeralbum 2018?

Die Kollektion erscheint in Deutschland am 27. März 2018. In Österreich sogar einen Tag früher am 26. März. Die Sticker sind in diesem Jahr in über 130 Ländern weltweit erhältlich.

Redaktionsschluss für die Kader der 32 Nationen für das Album war bereits Mitte Februar. Dementsprechend ist es möglich, dass ein Spieler, der als Sticker erhältlich ist, gar nicht bei der WM in Russland dabei ist.

Gleiches gilt für Spieler, die nicht gesammelt werden können, obwohl diese in den Kadern der jeweiligen Mannschaft stehen. "Im Schnitt liegen wir zu 85 Prozent richtig", sagt Panini-Mitarbeiter Fabrizio Melegari.

Wie viel kosten das Album und die Sticker?

Wie bei den Turnieren zuvor stellt Panini verschiedene Packs zu Verfügung. Hier gibt es die in Deutschland erhältlichen Versionen mit den jeweiligen Preisen in der Übersicht:

Album - 2 Euro

Starterpack (mit Album und 3 Stickertüten) - 4,50 Euro

Starterpack (mit Hardcover-Album und 3 Stickertüten) - 9,95 Euro

Stickertüte (mit 5 Stickern) - 0,90 Euro

Multipack (mit 7 Tüten) - 5,90 Euro

Blister (mit 8 Tüten) - 6,70 Euro

Das Album in der Hardcover-Version erscheint erst im April 2018.

Wo kann man die Sticker kaufen?

Üblicherweise werden die Sticker in jedem Zeitungskiosk und in verschiedenen Supermärkten verkauft. Zudem gibt es immer wieder Aktionen, bei denen man in Zeitungen oder Magazinen zusätzliche Sticker gratis bekommt.

Ob es dieses Jahr wieder Kooperationen mit Supermarktketten gibt, bei denen man zu einem normalen Einkauf kostenlose Klebebildchen bekommt, ist noch unklar.

© getty

Welche und wie viele Sticker gibt es?

Das diesjährige Album hat 80 Seiten und verfügt über Platz für 682 Sticker. 50 davon haben einen Glitzereffekt. So viele gab es in der Geschichte noch nie.

Die Kollektion beinhaltet erstmals je 18 statt 17 Porträtsticker der 32 teilnehmenden Nationen. Neu sind unter anderem Glitzersticker von Legenden wie Miroslav Klose, der mit 16 Treffern den WM-Torrekord hält, sowie Sticker der Poster der Gastgeberstädte.

Der DFB-Kader für das Album in der Übersicht: