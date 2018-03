Regierung will zur Fußball-WM Public Viewing nach 22 Uhr erlauben

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) können sich die Fans in Deutschland offenbar auf nächtliches Public Viewing in Kneipen und Biergärten freuen.

Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe will die Bundesregierung den strengen Lärmschutz vorübergehend mit einer Verordnung lockern, damit auch am späten Abend nach Abpfiff noch ausgelassen im Freien gefeiert werden kann.

Mit der Regelung sollen Übertragungen auf Großleinwänden nach 22.00 Uhr erlaubt werden, berichten die Zeitungen unter Berufung auf die vorliegende Verordnung. Sie soll demnach am Mittwoch kommender Woche vom Kabinett beschlossen werden.

Neues DFB-Trikot für 2018: Hommage an 1990 1/23 Das soll das angebliche Auswärtstrikot bei der WM in Russland sein. 2/23 Auch dieses Trikot, das offenbar den Namen 'EQT green' trägt, erinnert an jenes von der WM 1990 in Italien © twitter/Die Mannschaft 3/23 So sieht es also aus, das neue WM-Trikot der deutschen Nationalmannschaft! Eine gute Wahl für die WM 2018? © adidas 4/23 Viel weiß, ein "Die Mannschaft"-Schriftzug: Ohne Beflockung sieht das neue Jersey ziemlich schlicht aus © getty 5/23 Die Arbeitskleidung beim Wunder von Bern 1954. Zu dieser Zeit noch sehr schlicht, mit Schnürkragen und hoch sitzenden Hosen. Ebenfalls sehr akurat: Die Frisuren der Helden von damals, die zur Überraschung aller den Titel nach Deutschland holten © imago 6/23 Bei der WM 1958: Ein Klassiker in den Startlöchern... © imago 7/23 Uns Uwe und Co. bei der WM 1962: Ganz klassisch mit Strick am Kragen © imago 8/23 Sehr schlicht bei der WM 1966: Weiß und Schwarz © imago 9/23 Real Madrid? Nö, Deutschland bei der WM 1970 - ganz in weiß © getty 10/23 Schönes, großes DFB-Logo auf dem klassischen Weiß - Deutschland im Weltmeister-Jahr 1974 © imago 11/23 Die schwarze Hose feiert bei der WM 1978 in Argentinien ihr Comeback © getty 12/23 Drei Streifen am Arm, V-Ausschnitt, großes Logo: Bei der WM 1982 wurde es allmählich modischer © getty 13/23 Schwarz-Rot-Gold am Arm und am Kragen: Schönes Detail bei der WM 1986 in Mexiko (zweites v. l.) © getty 14/23 Der Jubel ist groß bei Andi Brehme und Jürgen Klinsmann. Einerseits sicherlich wegen des Gewinns der Weltmeisterschaft, aber das Trikot gefällt ihnen bestimmt auch © getty 15/23 Stefan Effenberg wirkt da 1994 schon wesentlich weniger entspannt. Ob's am etwas gewöhnungsbedürftigen, neuen Design inklusive schwarz-rot-goldenem Kragen liegt? © getty 16/23 1998 ist das Ganze dann doch schon wieder wesentlich schlichter gehalten. Feine Linien statt wilden Karos, V-Ausschnitt - Lothar Matthäus hat nichts zu meckern © getty 17/23 Vier Jahre später wird dann noch ein Schritt zurückgemacht. 2002 geht es ohne Streifen und komplett in schwarz-weiß (Ausnahme: die Bruststerne) ins Turnier © getty 18/23 Im eigenen Land werden die Sterne golden und die Nummer auf der Vorderseite wandert auf die Brust. Lukas Podolski scheint sich damit angefreundet zu haben © getty 19/23 2010 wird es wieder ganz schlicht: Alle Muster verschwinden, dafür wird der Bundesadler schwarz eingerahmt. Holger Badstuber blickt skeptisch © getty 20/23 So ist Deutschland erfolgreich bei der WM 2014 aufgelaufen: Roter Brustring auf dem klassischen Weiß © dfb.de 21/23 Mal etwas ganz Neues: Das "Auswärtstrikot" zur WM 2014 kam in schwarz-rot daher. © dfb 22/23 In Russland schon mal getestet hat Deutschland das Confed-Cup-Trikot. Damit ging's ja schon mal erfolgreich los © dfb 23/23 Das neue Jersey für die Nationalmannschaft greift das Design der Auswärtstrikots der Weltmeister von 1990 auf

Rechts- und Planungssicherheit für Gastronomen

An den Veranstaltungen bestehe "ein erhebliches öffentliches Interesse", da dank Public Viewing viele Fußball-Fans, die sich eine Reise nach Russland nicht leisten könnten, live die Spiele zusammen mit vielen anderen auf Großleinwänden verfolgen könnten, begründete Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) demnach die Verordnung.

Die für den Lärmschutz zuständige SPD-Politikerin will vor allem Event-Veranstaltern und Gastronomen Rechts- und Planungssicherheit verschaffen. Bereits bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014 sowie bei den Europameisterschaften 2008 und 2016 hatte es vergleichbare Verordnungen gegeben.