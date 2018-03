150 Tage bis zum Start der WM 2018: Deutschland und seine Gruppengegner

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? 1. HNL Rijeka -

In genau 150 Tagen geht die WM 2018 so richtig los: Am 14. Juni steigt das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien, danach dürfen sich die Fans rund um den Erdball auf auf eine spannende Gruppenphase freuen.

SPOX gibt einen Überblick über die Situation Deutschlands und der drei Gruppengegner Mexiko, Schweden und Südkorea.

Deutschland

Platz 1 der Weltrangliste

WM-Quartier: Vatutinki Hotel Spa Complex. Bei der Auswahl des Resorts in einem Waldstück, 15 Kilometer südwestlich der Ringautobahn um Moskau habe man "die Vernunft eingeschaltet", so Bundestrainer Joachim Löw. Derzeit befindet sich die Unterkunft jedoch noch im Bau - in dieser Hinsicht gibt es also Parallelen zum Campo Bahia 2014.

Das Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland © Hotel Vatutinki 1/11 Das DFB-Team wird ihr zentrales Mannschaftsquartier bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland im Moskauer Vorort Watutinki beziehen. SPOX zeigt euch, wo Toni Kroos, Thomas Müller und Co. während ihrer Titelverteidigung hausieren werden © Hotel Vatutinki 2/11 Der Watutinki Hotel Spa Complex baut für die WM einem komplett neuen Trakt, der für Spieler, Trainer und Betreuer 72 Zimmer zur Verfügung stellen wird © Hotel Vatutinki 3/11 Das Hotel ist 35 Kilometer vom Luschniki-Stadion entfernt, wo die Mannschaft am 17. Juni 2018 mit ihrem ersten Spiel der Gruppe F gegen Mexiko ins WM-Turnier starten wird © Hotel Vatutinki 4/11 Klares Ziel war, die Wege zu den einzelnen Stadien bis in ein mögliches Endspiel kurz zu halten. Mit der Auswahl des Hotels in Vatutinki sei laut Manager Oliver Bierhoff sichergestellt, dass man vor allem in der Endphase des Turniers nicht umziehen müsse © getty 5/11 Bundestrainer Joachim Löw hielt fest, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, da die Mannschaft eine sehr gute Zeit in Sotschi während des Confed Cups verbrachte © Hotel Vatutinki 6/11 Doch die günstige Lage war letztlich ausschlaggebend. Zudem ist der Komplex komplett von Wald umgeben, und soll laut Löw aufgrund der ruhigen Lage gute Möglichkeiten zum Regenerieren bieten © Hotel Vatutinki 7/11 Wie der Name des Hotels schon vermuten lässt, wartet das Hotel mit einem großzügigen Spabereich inklusive Swimmingpool auf © Hotel Vatutinki 8/11 Das Hotel hat auch einen eigenen Fitnessbereich sowie eine Sporthalle zu bieten © Hotel Vatutinki 9/11 In einem Vortragssaal, der einem Theater ähnelt, wird der Betreuerstab die Mannschaft taktisch optimal auf die kommenden Gegner einstellen © getty 10/11 Für das leibliche Wohl der Mannschaft sorgt Chefkoch Anton Schmaus und sein Team, das in Russland für den gesamten DFB-Tross verköstigen wird © Hotel Vatutinki 11/11 Ob die Spieler zwischen den Partien Zeit für Floristik und Reitstunden haben werden, ist nicht überliefert

WM-Fahrplan

23. März: Deutschland - Spanien in Düsseldorf

27. März: Deutschland - Brasilien in Berlin

02. Juni: Österreich - Deutschland in Klagenfurt

Ein weiteres Testspiel ist geplant: Gegner, Spielort, Termin und Anstoßzeit sind noch offen.

Für die letzten beiden Testspiele vor dem Einstieg in die WM-Vorbereitung gibt es noch einmal zwei richtige Testspiel-Kracher zu bewundern - und da man sich dabei noch einmal für den Platz im Kader bewerben kann, sollte die Intensität gegen Spanien und Brasilien entsprechend hoch sein.

Am 23. Mai, vier Tage nach dem Pokalfinale in Berlin, beginnt das Trainingslager in Eppan in Südtirol, wo man sich auch schon 2010 und 2014 vorbereitet hat. "Im Trainingslager geht es darum, die Basis zu legen für das WM-Turnier, das uns alles abverlangen wird, physisch wie mental. In Südtirol haben wir uns immer sehr wohl gefühlt, und die Trainingsbedingungen sind bestens", sagt Löw.

In Eppan bleibt man bis zum 9. Juni, am 12. Juni fliegt das Team nach Moskau.

23 aus 60: Jogis Qual der Wahl © getty 1/61 37 Spieler kamen in der Quali zum Einsatz, 42 zählten zu den diversen Kadern, 23 werden das finale WM-Aufgebot bilden. Um Löw die Auswahl zu "erleichtern", schlagen wir ihm 60 Kandidaten vor © getty 2/61 TORHÜTER: Manuel Neuer (FC Bayern) - 74 Länderspiele/0 Tore - Erklärung: Für jeden Mannschaftsteil haben wir die Spieler gerankt: Zuerst kommen die Favoriten auf einen Kaderplatz, dann die heißesten Alternativen, schließlich Geheimtipps und Außenseiter © getty 3/61 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) - 17/0 © getty 4/61 Bernd Leno (Bayer Leverkusen) - 6/0 © getty 5/61 Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) - 1/0 © getty 6/61 Timo Horn (1. FC Köln) - 0 Länderspiele © getty 7/61 Ralf Fährmann (FC Schalke 04) - 0 Länderspiele © getty 8/61 ABWEHR: Mats Hummels (FC Bayern) - 60/5 © getty 9/61 Jerome Boateng (FC Bayern) - 68/1 © getty 10/61 Joshua Kimmich (FC Bayern) - 23/3 © getty 11/61 Jonas Hector (1. FC Köln) - 35/3 © getty 12/61 Benedikt Höwedes (Juventus Turin) - 44/2 © getty 13/61 Antonio Rüdiger (FC Chelsea) - 20/0 © getty 14/61 Niklas Süle (FC Bayern) - 7/0 © getty 15/61 Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) - 16/0 © getty 16/61 Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) - 4/0 © getty 17/61 Shkodran Mustafi (FC Arsenal) - 20/2 © getty 18/61 Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) - 3/0 © getty 19/61 Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) - 3/0 © getty 20/61 Willi Orban (RB Leipzig) - 0 Länderspiele © getty 21/61 Mitchell Weiser (Hertha BSC) - 0 Länderspiele © getty 22/61 Jeremy Toljan (Borussia Dortmund) - 0 Länderspiele © getty 23/61 Thilo Kehrer (FC Schalke 04) - 0 Länderspiele © getty 24/61 Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg) - 1/0 © getty 25/61 Lukas Klostermann (RB Leipzig) - 0 Länderspiele © getty 26/61 Toni Kroos (Real Madrid) - 79/12 © getty 27/61 Thomas Müller (FC Bayern) - 89/37 © getty 28/61 Mesut Özil (FC Arsenal) - 86/22 © getty 29/61 Sami Khedira (Juventus Turin) - 71/7 © getty 30/61 Leon Goretzka (FC Schalke 04) - 12/6 © getty 31/61 Sebastian Rudy (FC Bayern) - 22/1 © getty 32/61 Julian Draxler (Paris Saint-Germain) - 38/6 © getty 33/61 Emre Can (FC Liverpool) - 18/1 © getty 34/61 Leroy Sane (Manchester City) - 8/0 © getty 35/61 Ilkay Gündogan (Manchester City) - 20/4 © getty 36/61 Mario Götze (Borussia Dortmund) - 62/17 © getty 37/61 Marco Reus (Borussia Dortmund) - 29/9 © getty 38/61 Julian Weigl (Borussia Dortmund) - 5/0 © getty 39/61 Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) - 9/3 © getty 40/61 Julian Brandt (Bayer Leverkusen) - 12/1 © getty 41/61 Diego Demme (RB Leipzig) - 1/0 © getty 42/61 Lars Bender (Bayer Leverkusen) - 19/4 © getty 43/61 Kerem Demirbay (1899 Hoffenheim) - 2/1 © getty 44/61 Max Meyer (FC Schalke 04) - 4/1 © getty 45/61 Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) - 0 Länderspiele © getty 46/61 Amin Younes (Ajax Amsterdam) - 4/2 © getty 47/61 Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) - 11/1 © getty 48/61 Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) - 2/3 © getty 49/61 Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) - 12/0 © getty 50/61 Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) - 1/0 © getty 51/61 Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim) - 0 Länderspiele © getty 52/61 Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) - 5/0 © getty 53/61 Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 0 Länderspiele © getty 54/61 Timo Werner (RB Leipzig) - 8/6 © getty 55/61 Sandro Wagner (1899 Hoffenheim) - 5/5 © getty 56/61 Mario Gomez (VfL Wolfsburg) - 71/31 © getty 57/61 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) - 0 Länderspiele © getty 58/61 Andre Schürrle (Borussia Dortmund) - 57/22 © getty 59/61 Kevin Volland (Bayer Leverkusen) - 10/1 © getty 60/61 Davie Selke (Hertha BSC) - 0 Länderspiele © getty 61/61 Max Kruse (Werder Bremen) - 14/4

WM-Kader

"Ich erwarte, dass es den härtesten Konkurrenzkampf geben wird, den wir je erlebt haben", eröffnete Löw schon im August 2017 die Schlacht um die 23 Plätze im Kader. Wer darf Stand jetzt auf einen Platz im Kader hoffen?

Ganz sicher dabei: Marc-Andre ter Stegen, Joshua Kimmich, Jonas Hector, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Julian Draxler, Leroy Sane, Thomas Müller, Timo Werner

Marc-Andre ter Stegen, Joshua Kimmich, Jonas Hector, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Julian Draxler, Leroy Sane, Thomas Müller, Timo Werner Wenn er fit wird: Manuel Neuer

Manuel Neuer Gute Aussichten: Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Emre Can, Sebastian Rudy, Marco Reus, Lars Stindl, Sandro Wagner

Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Emre Can, Sebastian Rudy, Marco Reus, Lars Stindl, Sandro Wagner Wackelkandidaten: Shkodran Mustafi, Matthias Ginter, Benedikt Höwedes, Mario Götze, Julian Weigl, Julian Brandt, Mario Gomez, Andre Schürrle, Kevin Volland

Shkodran Mustafi, Matthias Ginter, Benedikt Höwedes, Mario Götze, Julian Weigl, Julian Brandt, Mario Gomez, Andre Schürrle, Kevin Volland Außenseiter: Bernd Leno, Timo Horn, Jonathan Tah, Benjamin Henrichs, Christoph Kramer, Marvin Plattenhardt, Marcel Halstenberg, Kai Havertz, Karim Bellarabi, Serge Gnabry

Bernd Leno, Timo Horn, Jonathan Tah, Benjamin Henrichs, Christoph Kramer, Marvin Plattenhardt, Marcel Halstenberg, Kai Havertz, Karim Bellarabi, Serge Gnabry (Fast) Chancenlos: Willi Orban, Niklas Stark, Thilo Kehrer, Jeremy Toljan, Erik Durm, Lukas Klostermann, Yannick Gerhardt, Mitchell Weiser, Diego Demme, Mahmoud Dahoud, Kerim Demirbay, Max Meyer, Maximilian Arnold, Amin Younes, Max Kruse, Davie Selke

Willi Orban, Niklas Stark, Thilo Kehrer, Jeremy Toljan, Erik Durm, Lukas Klostermann, Yannick Gerhardt, Mitchell Weiser, Diego Demme, Mahmoud Dahoud, Kerim Demirbay, Max Meyer, Maximilian Arnold, Amin Younes, Max Kruse, Davie Selke Überraschungskandidaten: Philipp Max, Mark Uth

Manuel Neuers langwierige Fußverletzung ist derzeit die große Unbekannte, auch bei Marco Reus wird es darauf ankommen, ob er in der Rückrunde seine Top-Form erreichen kann. Wagner hat die Nase derzeit gegenüber Gomez vorn, ohne Wechsel und einen Stammplatz wird es auch für Schürrle ganz schwer.

Mexiko (17. Juni/Moskau)

Platz 16 der Weltrangliste

WM-Quartier: Novogorsk/Moskau (Trainingszentrum von Dynamo)

DFB-Bilanz gegen Mexiko: 5 Siege, 5 Remis, eine Niederlage

Letztes Aufeinandertreffen: 29. Juni 2017/Confederations Cup, 4:1 für Deutschland

Fixe Testspiele bis zum WM-Start: 31. Januar: Bosnien; 27. März: Kroatien

Mögliche Bundesliga-Profis im Kader: Carlos Salcedo (Abwehr/Eintracht Frankfurt), Marco Fabian (Mittelfeld/Eintracht Frankfurt)

Bei den letzten sechs Weltmeisterschaften hat Mexiko jeweils die Gruppenphase überstanden, danach kam aber jedes Mal das Aus im Achtelfinale. 2014 verlor man 1:2 gegen die Niederlande. Insgesamt ist El Tri zum 16. Mal dabei. Der Fahrplan für unmittelbar vor dem WM ist noch nicht ganz klar: Vor Turnierbeginn könnte ein "Abschiedsspiel" im Azteca, ein Vorbereitungsspiel in den USA und noch ein weiterer Test in Europa anstehen. Das erklärte Verbandspräsident Decio de Maria nach der Auslosung.

Offene Fragen:

Was passiert mit Rafa Marquez? Der 38 Jahre alte Altmeister würde gerne zu seiner fünften WM fahren, Coach Juan Carlos Osorio hat auch angedeutet, ihm einen Platz freizuhalten. Allerdings warf ihm die US-Regierung im Sommer 2017 vor, Chefstratege einer Drogenorganisation zu sein. Seitdem darf er unter anderem nicht mehr in die USA einreisen. Er spielt derzeit für seinen Heimatklub Atlas. Sollten sich die Vorwürfe rechtzeitig aufklären, könnte er noch ins Team schlüpfen.

Der 38 Jahre alte Altmeister würde gerne zu seiner fünften WM fahren, Coach Juan Carlos Osorio hat auch angedeutet, ihm einen Platz freizuhalten. Allerdings warf ihm die US-Regierung im Sommer 2017 vor, Chefstratege einer Drogenorganisation zu sein. Seitdem darf er unter anderem nicht mehr in die USA einreisen. Er spielt derzeit für seinen Heimatklub Atlas. Sollten sich die Vorwürfe rechtzeitig aufklären, könnte er noch ins Team schlüpfen. Kommt die WM-Elf regelmäßig zum Einsatz? Osorio hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig es für ihn ist, dass sich die Spieler in Europa beweisen. Was aber, wenn sie sich dort nicht durchsetzen? Stürmerstar Chicharito etwa hat in der Premier League seit Oktober nicht mehr durchgespielt, gegen Huddersfield am Wochenende kam er gar nicht zum Einsatz. "Die große Frage ist, ob Osorio damit aufhört, stur weiter Spieler zu berufen, die das nicht rechtfertigen können", unkte etwa die Zeitung El Universal Anfang Januar. Die halbe Startelf käme derzeit nicht regelmäßig zum Einsatz: "Er müsste sich in der mexikanischen Liga umschauen, um die Lücke der Spieler zu füllen, die in Europa derzeit nur dritte Wahl sind."

Seite 1: Deutschland und Mexiko

