Diese Gruppe wünschen sich die SPOX-User

Deutschland droht bei der Auslosung für die WM 2018 in Russland am Freitag ab 16 Uhr (hier geht's zum LIVETICKER) eine schwierige Gruppe. Vorab haben die SPOX-User abgestimmt, wen sie am liebsten in der deutschen Gruppe sehen würden.

Am Freitagabend steht fest, gegen wen Deutschland im kommenden Sommer in die Mission Titelverteidigung startet. Bei der Auslosung sind Gruppen mit mehr als zwei europäischen Mannschaften sowie andere Duelle von Teams aus derselben Konföderation ausgeschlossen. Bei der Besetzung der Lostöpfe jedoch spielten die regionalen Kriterien keine Rolle.

Wir haben Euch am Donnerstag in einem Poll aufgefordert, Eure Wunschgruppe für Deutschland zusammenzustellen. Das Ergebnis: Ihr zieht eine vermeintlich machbare Aufgabe den dicken Brocken vor. So sähe die Lieblingsgruppe der SPOX-User aus:

Lostopf Team Prozentzahl bei der Umfrage 1 Deutschland 2 Peru 29 Prozent 3 Iran 22 Prozent 4 Panama 29 Prozent

Aus dem zweiten Lostopf würdet Ihr Peru am liebsten sehen. Die Mitfavoriten England und Spanien habt Ihr immerhin mit jeweils 16 Prozent gewählt, einige von Euch hätten also nichts dagegen, auch schon in der Gruppenphase richtiges Säbelrasseln zu sehen.

Im dritten Lostopf habt Ihr Euch mit 22 Prozent für den Iran entschieden. Immerhin 18 Prozent würden sich freuen, schon so früh im Turnier auf die kultigen WM-Debütanten aus Island zu treffen.

Deutschlands WM-Gruppengegner seit 1954 © getty 1/28 In Brasilien krönte sich "Die Mannschaft" 2014 sensationell zum Weltmeister. In wenigen Monaten steht die nächste WM an. Vor der Auslosung blickt SPOX auf alle bisherigen Gruppengegner des DFB-Teams seit 1954 zurück © getty 2/28 Wir betrachten dabei lediglich die Gruppenphasen der Bundesrepublik Deutschland, nicht die der DDR, welche lediglich sechs WM-Endrundenspiele absolviert hat © getty 3/28 WM 1954 in der Schweiz: Türkei (4:1), Ungarn (3:8), Entscheidungsspiel: Türkei (7:2) © getty 4/28 WM 1958 in Schweden: Argentinien (3:1), Tschechoslowakei (2:2), Nordirland (2:2), Foto: Spiel um Platz drei gegen Frankreich (3:6) © getty 5/28 WM 1962 in Chile: Italien (0:0), Schweiz (2:1), Chile (2:0) © getty 6/28 WM 1966 in England: Schweiz (5:0), Argentinien (0:0), Spanien (2:1) © getty 7/28 WM 1970 in Mexiko: Marokko (2:1), Bulgarien (5:2), Peru (3:1) © getty 8/28 WM 1974 in Deutschland: Chile (1:0), Australien (3:0), DDR (0:1) © getty 9/28 WM 1978 in Argentinien: Polen (0:0), Mexiko (6:0), Tunesien (0:0) © getty 10/28 WM 1982 in Spanien: Algerien (1:2), Chile (4:1), Österreich (1:0) © getty 11/28 WM 1986 in Mexiko: Uruguay (1:1), Schottland (2:1), Dänemark (0:2) © getty 12/28 WM 1990 in Italien: Jugoslawien (4:1), Vereinigte Arabische Emirate (5:1), Kolumbien (1:1) © getty 13/28 WM 1994 in Brasilien: Boliven (1:0), Spanien (1:1), Südkorea (3:2) © imago 14/28 WM 1998 in Frankreich: Jugoslawien (2:2) © getty 15/28 WM 1998 in Frankreich: Iran (2:0) © getty 16/28 WM 1998 in Frankreich: USA (2:0) © getty 17/28 WM 2002 in Japan und Südkorea: Saudi-Arabien (8:0) © getty 18/28 WM 2002 in Japan und Südkorea: Irland (1:1) © getty 19/28 WM 2002 in Japan und Südkorea: Kamerun (2:0) © getty 20/28 WM 2006 in Deutschland: Costa Rica (4:2) © getty 21/28 WM 2006 in Deutschland: Polen (1:0) © getty 22/28 WM 2006 in Deutschland: Ecuador (3:0) © getty 23/28 WM 2010 in Südafrika: Australien (4:0) © getty 24/28 WM 2010 in Südafrika: Serbien (1:2) © getty 25/28 WM 2010 in Südafrika: Ghana (1:0) © getty 26/28 WM 2014 in Brasilien: Portugal (4:0) © getty 27/28 WM 2014 in Brasilien: Ghana (2:2) © getty 28/28 WM 2014 in Brasilien: USA (1:0)

Abgerundet würde Eure Wunschgruppe von Panama werden. Damit wären mit UEFA, CONMEBOL, AFC und CONCACAF auch vier verschiedene Konföderationen vertreten. Am zweitliebsten hättet Ihr aus dem vierten Lostopf Japan gesehen (20 Prozent).