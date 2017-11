Peru dank Farfan und Co. im Ausnahmezustand

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Serie A Sa 18:00 Derby della Capitale: AS Roma - Lazio A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes Super Liga Cukaricki -

Roter Stern A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man Utd Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED)

Peru feiert seine erste WM-Teilnahme seit 1982 enthusiastisch, Gegner Neuseeland sieht sich als Opfer einer Fan-Kampagne

Auf der Plaza Mayor im Zentrum Limas feierten die Menschen dicht gedrängt bis in die Morgenstunden. Sie hüpften, tanzten, schrien ihre Freude heraus und schwenkten rot-weiße Fahnen.

Durch das 2:0 (1:0) über Neuseeland hatte Perus Nationalelf erstmals seit 1982 das Ticket für eine Fußball-WM gelöst.

"Das sind große Gefühle", sagte Mittelfeldspieler Christian Cueva vom FC Sao Paulo mit Tränen in den Augen.

"Es ist ein Kindheitstraum. Unser Land hat die Negativserie so lange nicht gebrochen. Jetzt gehe ich feiern", kündigte der 25-Jährige an.

Ranking: Die 15 besten Stürmer der aktuellen Bundesliga-Saison © getty 1/18 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die Halb- und Mittelstürmer © getty 2/18 Berücksichtigt werden nur die Spieler, die mindestens fünf Partien absolviert haben. Deshalb fällt beispielsweise HSV-Hoffnungsträger Fiete Arp aus dem Ranking heraus © getty 3/18 Mit dabei sind in dieser Auflistung auch die Zehner, die mehr als hängende Spitze und weniger als Spielmacher im offensiven Mittelfeld agieren - wie Thomas Müller beispielsweise. Der hat es dennoch nicht in die Top 15 geschafft © getty 4/18 15. Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): Besticht durch eine hohe Passquote (84,1 Prozent) und seine Torgefahr. Setzt dazu seine Mitspieler perfekt in Szene. Der Auffälligste in der Wolfsburger Offensive © getty 5/18 14. Jonathas (Hannover 96): Setzt seinen 1,90 Meter großen Körper gut ein und verteilt die abgeschirmten Bälle an seine Mitspieler. Außerdem extrem treffsicher, bringt 75 Prozent seiner Schüsse aufs Tor © getty 6/18 13. Martin Harnik (Hannover 96): Stetiger Unruheherd in der 96-Offensive. Zieht aus jeder Lage ab - bereits fünf Mal mit Erfolg. Arbeitet auch in der Defensive ordentlich mit und beeindruckt durch seine Laufleistung © getty 7/18 12. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 10 Tore gelangen dem Gabuner. Dennoch läuft Auba seiner Form aus dem Vorjahr hinterher. Vergab bereits etliche Großchancen, wirkt teils apathisch und nimmt selten am Kombinationsspiel des BVB teil © getty 8/18 11. Michael Gregoritsch (FC Augsburg): Dem Österreicher gelingt nahezu alles. Eiskalt vor dem Tor, ein Teamplayer par excellence. Führt mit die meisten Zweikämpfe beim FCA und gewinnt starke 61,2 Prozent davon © getty 9/18 10. Alfred Finnbogason (FC Augsburg): Bietet sich mit seinen cleveren Sprints häufig als beste Option in der Tiefe an. Jeder vierte Schuss auf den gegnerischen Kasten berührt das Netz von innnen © getty 10/18 9. Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Lauf- und zweikampfstark, gute Flanken (41 Prozent kommen an), treffsicher - Rückkehrer Rebic fügte sich schnell bei der SGE ein © getty 11/18 8. Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): Durch seine Technik und Beweglichkeit nur schwer zu greifen für die Gegner. Gefühlt in jeden Angriff der Fohlen involviert, lieferte bereits 19 Torschussvorlagen © getty 12/18 7. James Rodriguez (Bayern München): Der Kolumbianer ist mittlerweile sehr präsent in der Offensive der Münchner. 88 Prozent seiner Pässe kommen an, ebenso erfolgreich seine Tackling-Quote. Torgefährlich mit Blick für den besser positionierten Mitspieler © getty 13/18 6. Kevin Volland (Bayer Leverkusen): Immer eine Herausforderung für seine Gegenspieler. Durch seine enge Ballführung und Dribbelstärke auch im Zentrum mit viel Durchschlagskraft und Übersicht. Stark: 38 Prozent seiner Schüsse sind drin © getty 14/18 5. Sebastian Haller (Eintracht Frankfurt): Macht viel aus den wenigen Szenen, die Frankfurt in der Offensive hat. Stellt über 90 Minuten lang eine Gefahr für die gegnerische Abwehr da. Fünf Mal traf er bereits © getty 15/18 4. Sandro Wagner (TSG Hoffenheim): Wichtige Anspielstation im Hoffenheimer Spiel. Bindet durch seine Robustheit häufig zwei Gegenspieler und setzt sich dennoch durch, schafft auf diesem Weg viele Räume für seine Mitspieler © getty 16/18 3. Mark Uth (TSG Hoffenheim): Glänzt durch seine Laufbereitschaft und das Spiel zwischen den Abwehrreihen. Dazu sehr treffsicher (36 Prozent Chancenverwertung) und beidfüßig gefährlich © getty 17/18 2. Timo Werner (RB Leipzig): Der Junge macht einfach Spaß! Seine schnellen Beine sind für das Leipziger Pressing- und Umschaltspiel ein enormer Gewinn. Findet die Schnittstellen und setzt sich auch körperlich durch. Dazu sehr passsicher (80 Prozent) © getty 18/18 1. Robert Lewandowski (Bayern München): 83,6 Minuten braucht der Pole für ein Tor. Jeder dritte Schuss sitzt. Zieht viele Fouls und sichert den Ball - auch gegen mehrere Gegenspieler

"Danke Krieger"

Selbst Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski war aus dem Häuschen. "Wir haben mehr als 35 Jahre auf die WM-Rückkehr gewartet", twitterte das sportbegeisterte Oberhaupt: "Danke Krieger, dass ihr uns diese Freude beschert habt."

Der ehemalige Schalker Bundesliga-Profi Jefferson Farfan und Christian Ramos hatten im Playoff-Rückspiel die Tore für die Südamerikaner erzielt.

Das Hinspiel in Wellington war 0:0 ausgegangen, so dass der Anden-Staat als letzte und 32. Nation die Qualifikation für die WM in Russland perfekt machte.

Farfan widmet Treffer Paolo Guerrero

Farfan, mittlerweile in Diensten von Lokomotive Moskau, widmete seinen Treffer dem früheren Bundesliga-Profi Paolo Guerrero, der wegen eines positiven Dopingtests nicht spielen konnte. "Er war allgegenwärtig. Paolo, das ist für dich", erklärte Farfan.

Neuseeland, nur 122. der Weltrangliste, verpasste die dritte WM-Teilnahme nach 1982 und 2010. Dennoch war das Fazit positiv. "Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Jeder sollte es ein, denn was die Spieler geleistet haben, ist unglaublich", sagte Nationaltrainer Anthony Hudson.

Allerdings war Hudson auch verärgert über das Verhalten der Gastgeber. Peruanische Fans hatten in der Nacht vor dem Spiel am Teamhotel der Neuseeländer immer wieder Feuerwerkskörper entzündet und so den wichtigen Schlaf gestört.

Hudson beschwert sich

"Wir hätten eine bessere Nacht gehabt, wenn wir in der Nähe von Perus Teamhotel übernachtet hätten", meinte Hudson.

Perus fußballbegeisterte Anhänger hatten in der Tat nichts unversucht gelassen, ihre Mannschaft auf die Siegerstraße zu führen.

Vor dem Anpfiff hatten mehrere Medizinmänner am Nationalstadion in Lima verschiedene Rituale vollführt und den Gegner mit einem Fluch belegt. Ein Bild der Nationalmannschaft wurde von geweihtem Rauch eingehüllt.

Ranking: Die 15 besten Flügelstürmer der aktuellen Bundesliga-Saison © spox 1/18 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die Flügelstürmer und offensiven Außen © getty 2/18 In der Vorsaison verdrehte Ousmane Dembele mit seinen Dribblings nicht nur den Fans des BVB den Kopf. Nach dessen Abgang zum FC Barcelona ordnen sich die Dinge neu. Wir bewerten alle Spieler, die mindestens fünf Saisonspiele absolvierten © getty 3/18 Franck Ribery ist ein Härtefall. Hat immer noch eine starke Präsenz, Winner-Mentalität und große Qualitäten im Dribbling. Ließ bis zu seiner Verletzung jedoch die Effizienz vermissen, war an keinem Tor direkt beteiligt - und fiel deswegen aus der Top 15 © getty 4/18 15. Mathew Leckie (Hertha BSC): Explodierte zu Beginn der Saison, erzielte vier Tore in fünf Spielen - darunter ein Traumtor gegen Leverkusen. Dynamisch, schnell, zuletzt vor seiner Verletzung ging es zumindest etwas bergab auf der Formkurve © getty 5/18 14. Ihlas Bebou (Hannover 96): Seine Gala gegen den BVB machte er als zentraler Stürmer (deswegen nur begrenzt hier in der Wertung), spielte sonst auf den Außen. Auch dort gibt er dem Offensivspiel mit seinem Tempo und seinem Zug zum Tor viel © getty 6/18 13. Bruma (RB Leipzig): Ist in der Leipziger Rotationsmaschine bislang eher Ergänzungsspieler, aber zeigte u.a. mit seiner überragenden Leistung gegen den BVB seine Qualitäten. Schnell, technisch stark, abschlussstark © getty 7/18 12. Chadrac Akolo (VfB Stuttgart): Der 22.Jährige war ein Glücksgriff. Macht ordentlich Betrieb und spielt seine Geschwindigkeit aus, erzielte drei wichtige Tore, die Punkte brachten. Ließ zuletzt etwas nach © getty 8/18 11. Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Passt mit seiner intensiven Spielweise perfekt zur SGE. Kam schwierig in die Saison, zuletzt jedoch auch effizient: in den letzten sechs Spielen an fünf Toren beteiligt (vier Tore, ein Assist) © getty 9/18 10. Emil Forsberg (RB Leipzig): Ein Ausnahmespieler, der weiter vorne stehen sollte. Sticht in puncto Effizienz bislang jedoch nicht so heraus wie in der Vorsaison. Gab herausragende 21 Torschussvorlagen, war jedoch noch an keinem Tor direkt beteiligt © getty 10/18 9. Leon Bailey (Bayer Leverkusen): Ein Spieler für die besonderen Momente, der auch mal unkonventionelle Wege geht, schnell und technisch stark ist. Der Bayer-Aufschwung ist eng mit ihm verbunden (drei Tore und zwei Assists in den letzten sechs Spielen) © getty 11/18 8. Julian Brandt (Bayer Leverkusen): Fällt häufig eher wegen seiner flapsigen Körpersprache auf. Wenn er Tempo macht, ist er jedoch ein Unterschiedsspieler. Nach Einwechslung Gala beim 5:1 gegen Gladbach. Insgesamt bereits mit drei Toren und drei Assists © getty 12/18 7. Andrej Yarmolenko (Borussia Dortmund): Enorm stark im Eins-gegen-eins, guter Schuss und starke Flanken - so überzeugte er vom Start weg, schoss bereits zwei Tore und sammelte vier Assists. Seit der BVB-Leistungsdelle aber auch nicht mehr so formstark © getty 13/18 6. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach): Spielt seine bislang stärkste Saison. Gibt ligaweit die drittmeisten Torschüsse ab (27). War in den letzten acht Spielen (!) jeweils an einem Treffer beteiligt (drei Tore, fünf Assists) © getty 14/18 5. Kingsley Coman (FC Bayern München): Blüht unter Jupp Heynckes auf. Enorm schnell, bärenstark im Eins-gegen-eins und mit starken Leistung besonders gegen den HSV und den BVB. Zur Weltklasse fehlt eine größere Klarheit in den Flanken und Abschlüssen © getty 15/18 4. Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): Wer hätte gedacht, dass er beim BVB so einschlägt? Ist der zweitbeste Dribbler der Liga (63,2 Prozent) und traf bereits fünfmal (ein Assist) © getty 16/18 3. Marcel Sabitzer (RB Leipzig): Der stärkste und konstanteste Offensivspieler des Vizemeisters in dieser Saison. Haut sich leidenschaftlich rein (ist mit dieser Einstellung zu Recht Ersatzkapitän) und hat enorm viel Zug zum Tor © getty 17/18 2. Christian Pulisic (Borussia Dortmund): Sorgt dafür, dass beim BVB wenige noch nach Dembele rufen. Große Qualitäten im Dribbling, bringt ein kreatives Element ins Spiel, war zuletzt gegen Bayern bester Dortmunder. Erzielte bislang zwei Saisontore © getty 18/18 1. Arjen Robben (FC Bayern München): Wille, Mentalität und spielerische Qualität. Gab ligaweit die drittmeisten Schüsse aufs Tor ab, legte zwei Tore auf und erzielte drei selbst - u.a. sein wichtiges 1:0 gegen den BVB in klassischer Manier

Kampfflieger über Limas Küste

Auch die Regierung stimmte ihr Land auf das große Duell ein und schickte einen rot-weiß geschmückten Kampfflieger mit der Aufschrift "Vamos Peru" über Limas Küste.

Dementsprechend hoch war die Anspannung im gesamten Land, und dementsprechend groß war auch die Freude über den Sieg.

Als Farfan zum 1:0 getroffen hatte, verschickte ein Frühwarnsystem für Erdbeben einen Warnhinweis per App - doch zum Glück handelte es sich um einen Irrtum, und die Feiern konnten ungestört weitergehen.