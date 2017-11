Wo kann ich Schweden gegen Italien sehen?

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? Friendlies Japan -

Der Kracher des WM-Playoffs steigt zwischen Schweden und Italien. Die Italiener müssen am Freitag zum Hinspiel nach Solna. SPOX hat die wichtigsten Infos zur Partie.

Die italienische Mannschaft um Kapitän Gianluigi Buffon hatte bei der Auslosung der Gruppenphase Pech: Die Azzurri landeten in einer Gruppe mit Spanien. Der Weltmeister von 2010 spielte eine makellose Runde und gab nur zwei Punkte durch ein 1:1 in Italien ab. So musste sich das Team von Gian Piero Ventura mit dem zweiten Platz in der Gruppe G zufrieden geben.

Schweden sicherte sich durch ein 8:0 gegen Luxenburg den zweiten Platz in der Gruppe A und sorgte für das Aus der Holländer. An den Franzosen um Antoine Griezmann war allerdings kein Vorbeikommen. In den Playoffs kann den Schweden, im ersten Jahr ohne Ibrahimovic, nun eine Überraschung gelingen.

Wann und wo findet das Hinspiel Schweden gegen Italien statt?

Spiel Schweden - Italien Datum Freitag, 10.11.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Friends Arena, Solna

Wo kann ich die Partie Schweden gegen Italien live sehen?

Im Free-TV wird die Partie Schweden gegen Italien auf RTL Nitro übertragen. Der Sender hat sich auch die Rechte des Spiels zwischen Kroatien und Griechenland gesichert. Parallel übertragt natürlich auch Online-Streaming-Plattform DAZN das Spiel.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der euch diverse Top-Ligen in heimische Wohnzimmer bringt. Neben europäischem Fußball könnten ihr auch den gesamten US-Sport über DAZN streamen. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm .

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Natürlich könnt ihr das Spiel auch im Liveticker auf SPOX verfolgen.

Kader Schweden und Team-News

Linksverteidiger Johan Larsson wurde überraschend nominiert: Der 27-Jährige spielte zuletzt 2015 in der Nationalmannschaft. Celtic-Innenverteidiger Mikael Lustig fehlt aufgrund einer Sperre im Hinspiel.

Position Spieler Schweden Torhüter Robin Olsen, Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt Abwehr Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Pontus Jansson, Emil Krafth, Johan Larsson, Mikael Lustig, Victor Lindelof, Martin Olsson Mittelfeld Gustav Svensson, Sebastian Larsson, Jakob Johansson, Emil Forsberg, Albin Ekdal, Jimmy Durmaz, Ken Sema, Viktor Claesson, Marcus Rohden Sturm Ola Toivonen, Isaac Thelin, John Guidetti, Marcus Berg

Kader Italien und Team-News

Simone Zaza ist zurück in der Nationalmannschaft. Nach seinem katastrophalen Elfmeter gegen Deutschland bei der EURO 2016 hatte der Stürmer nur ein Spiel gemacht, aber neun Tore in elf LaLiga-Spielen für den FC Valencia sorgten für seine Nominierung. Jorginho vom SSC Neapel könnte sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft geben, während Daniele de Rossi, Marco Verratti und Andrea Belotti wieder einsatzbereit sind.

Position Spieler Italien Torhüter Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma, Mattia Perin Abwehr Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Davide Astori, Andrea Barzagli, Matteo Darmian, Danilo D'Ambrosio, Davide Zappacosta, Mittelfeld Fernando Bernadeschi, Antonio Candreva, Daniele de Rossi, Alessandro Florenzi, Roberto Gagliardini, Jorginho, Marco Parolo, Marco Verratti Abwehr Andrea Belotti, Eder, Manolo Gabbiadini, Ciro Immobile, Simone Zaza, Lorenzo Insigne, Stephan El Shaarawy,

Schweden gegen Italien im direkten Vergleich

Insgesamt steht das siebte Aufeinandertreffen der beiden Länder bevor. Die Italiener konnten drei der letzten Begegnungen gewinnen. Insgesamt gewann Schweden nur ein Spiel gegen Italien, allerdings gewann kein Team mit zwei Toren Vorsprung.

Datum Begegnung Ergebnis 17.06.2016 Italien - Schweden 1:0 18.06.2004 Italien - Schweden 1:1 19.06.2000 Italien - Schweden 2:1 23.02.2000 Italien - Schweden 1:0 02.06.1998 Schweden - Italien 1:0 25.09.1988 Schweden - Italien 1:2

Vorschau aufs Spiel