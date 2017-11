Alle Infos zu Italien vs. Schweden

WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys

Schweden überraschte die Fußballwelt durch einen 1:0-Sieg gegen Italien im Playoff-Hinspiel. Die Italiener könnten nach Holland die nächste große Fußballnation sein, welche die WM 2018 verpasst. Damit das nicht so kommt, kämpft die Squadra Azzurra im San Siro (Mo., 20.45, live auf DAZN und im LIVETICKER) gegen das Ausscheiden. SPOX hat alles Wissenswerte zusammengefasst.

Das italienische Team von Gian Piero Ventura hat sich das bestimmt anders vorgestellt: Erstmals seit 60 Jahren könnte eine WM ohne Italien stattfinden. Entsprechen hart waren die Worte der italienischen Presse: "Hässlich und konfus: Italien, ein Horror! Jetzt wird es hart, wahnsinnig hart. Die Apokalypse ist für die Azzurri nah und Russland noch nie so weit entfernt gewesen", kommentierte die Gazzetta dello Sport den Auftritt der Azzurri.

Vor allem die stark besetzte Verteidigung geriet ein ums andere Mal in Straucheln, während in der offensive der hohe Ballbesitz (62 Prozent) nicht in hochkarätige Torchancen u mgemünzt werden konnte. Allerdings hatten die Italiener auch Pech im Abschluss: Belottis Kopfball verfehlte in der fünften Minute nur knapp das Tor, Darmian traf nach dem 0:1 den Pfosten. "Diese Niederlage ist unverdient. Wir brauchen Kopf und Wut, um dieses Resultat zu korrigieren", sagte Ventura nach dem Match.

Der Match-Plan der Schweden ging voll und ganz auf, obwohl der Treffer glücklich durch einen abgefälschten Ball fiel. Das wird dem Team, das seine erste Saison ohne Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic absolviert, allerdings egal sein.

Wann findet Italien - Schweden statt?

Spiel Italien - Schweden Datum Montag, 13.11.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort San Siro, Mailand

Wo kann ich die Partie Italien - Schweden live sehen?

Wie auch alle anderen Playoff-Spiele wird Italien gegen Schweden vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. Allerdings hat sich auch der Sender RTL Nitro die Rechte für das Playoff-Rückspiel gesichert. Die Übertragung beginnt ab 20:15.

Natürlich könnt ihr das Spiel auch im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

Was ist DAZN?

Mit DAZN kannst du die größten Sport-Events live erleben. Du willst die Premier League, die Primera Division und die Seria A hautnah verfolgen? Dann ist DAZN die richtige Adresse für dich. Allerdings überträgt DAZN nicht nur europäischen Spitzen-Fußball, sondern auch die US-Sportarten NBA, NFL, NHL, MLB. Das ist jedoch noch lange nicht alles: Hier kommt ihr zum kompletten DAZN-Programm.

Die Aufstellungen beider Mannschaften

Italien: Buffon, Chiellini - Bonucci - Barzagli, Darmian - Parolo - Jorginho - Florenzi - Candreva, Immobile - Gabbiadini

Schweden: Olsen, Lustig - Lindelöf - Granqvist - Augustinsson, Claesson - Johansson - Larsson - Forsberg - Toivonen, Berg

Italien: Die Aufstellung des Hinspiels

Durch den kurzfristigen Ausfall von Simone Zaza rutschte Andrea Belotti in die Startelf. Im Rückspiel könnte Lorenzo Insigne in die Startelf rutschen, um die offensive Feuerkraft der Italiener zu erhöhen.

Buffon - Chiellini, Barzagli, Bonucci - Candreva, Verratti, de Rossi, Parolo, Darmian - Belotti, Immobile.

Italiens Hoffnungsträger: Ciro Immobile

Im Rückspiel wird die italienische Nationalmannschaft vor allem die offensive Qualität von Ciro Immobile benötigen. Der ehemalige Dortmunder traf in der laufenden Saison bereits 14 Mal für Lazio Rom. In der Qualifikation war im Team von Ventura gesetzt und war mit sechs Treffern der beste Torschütze Italiens.

Schweden: Die Aufstellung des Hinspiels

Bei den Schweden spielte der Leipziger Emil Forsberg eine starke Partie. Er war in der ersten Halbzeit an allen Gelegenheiten der Schweden beteiligt. Hamburgs Albin Ekdal wusste auch zu überzeugen, musste allerdings aufgrund einer Verletzung vor dem Führungstreffer ausgewechselt werden.

Olsen - Krafth, Lindelöf, Granqvist Augustinsson - Ekdal, Larsson, Claesson - Forsberg, Berg, Toivonen

Schweden gegen Italien im direkten Vergleich

Der Sieg der Schweden am vergangenen Freitag war ihr Erster gegen die Squadra Azzurra seit 1998. Die Italiener gewannen zuvor drei der Letzten vier Partien. Am Montag steht die insgesamt achte Partien der beiden Mannschaften an.