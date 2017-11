Alle Infos zu Irland - Dänemark

WC Qualification Europe Mo 20:45 Italien - Schweden: Die WM-Playoffs auf DAZN WC Qualification Europe Italien -

Alles offen zwischen Irland und Dänemark. Die Nationalmannschaften trennten sich im Hinspiel in Kopenhagen mit 0:0. Damit reicht den Iren zu Hause schon ein Unentschieden mit Torerfolg zum Weiterkommen. Danish Dynamite ist dagegen auf einen Auswärtssieg in Dublin (Di., 20.45 Uhr, live auf DAZN) angewiesen. SPOX liefert Euch alles Wissenswerte zur Partie.

Die Boys in Green haben die Möglichkeit, erstmals seit der WM 2002 in Japan und Südkorea wieder eine Endrunde zu erreichen. Den Grundstein dazu legten sie im Hinspiel, als sie sich bei den Dänen zu einem 0:0-Unentschieden mauerten. Dänemark fand gegen die dicht gestaffelte Verteidigung der Iren keine Lücken und muss nun auswärts gewinnen, um sich das Ticket für Russland zu ergattern.

Für das Rückspiel muss die dänische Kreativabteilung um Topstar Christian Eriksen deutlich mehr zeigen, um aus dem Ballbesitz (72 Prozent im Hinspiel) mehr zu machen, die Iren in Bedrängnis zu bringen und den überragend haltenden Keeper Darren Randolph zu überwinden.

Wann und wo findet das Rückspiel Irland gegen Dänemark statt?

Spiel Irland - Dänemark Datum Dienstag, 14.11.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Aviva Stadium, Dublin

Wo kann ich die Partie Irland gegen Dänemark live sehen?

Im Free-TV wird die Partie Irland gegen Dänemark auf dem Spartensender von RTL RTL Nitro übertragen. Parallel hat sich die Online-Streaming-Plattform DAZN die Rechte für die Übertragung gesichert - hier kann das Spiel live und on demand verfolgt werden.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, mit dem ihr der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der MLB, NFL oder NBA auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation live verfolgen könnt. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm .

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker auf SPOX verpasst ihr nichts von den WM-Qualifikationsspielen.

Irland: Die Aufstellung des Hinspiels

Randolph - Christie, Duffy, Clark, Ward - O'Dowda, Arter - Brady, Hendrick, McClean - Murphy.

Dänemark: Die Aufstellung des Hinspiels

Schmeichel - Ankersen, Kjaer, Bjelland, Stryger Larsen - Delaney, Kvist, Eriksen - Cornelius, Jörgensen, Sisto.

Vestergaard, Poulsen und Fischer: Darf das Bundesligatrio von Anfang an ran?

Etwas überraschend stand im Hinspiel nur ein Bundesliga-Legionär in der dänischen Startaufstellung. Lediglich Werders Thomas Delaney bot Age Hareide auf. Jannik Vestergaard, Viktor Fischer sowie Yussuf Poulsen mussten auf der Bank Platz nehmen. Im Rückspiel könnte Hareide vielleicht auf die Kopfballstärke des Gladbacher Innenverteidigers setzen. Auch Poulsen wäre eine Option für die offensive Dreierreihe.

Lord Bendtner als Held?

Vielleicht wird auch ein ganz anderer Offensivakteur zum Helden. Nicklas Bendtner avancierte zuletzt bei Rosenborg Trondheim wieder zum Leistungsträger und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am norwegischen Meistertitel. Im Hinspiel wurde er erst in der 72. Minute eingewechselt. In Dublin könnte er durchaus mehr Minuten sehen. Vor allem da der gesetzte Stoßstürmer Nicolai Jörgensen sich an der Hand verletzte und sein Einsatz noch nicht gesichert ist.

Irland gegen Dänemark im direkten Vergleich

Insgesamt trafen beide Nationalmannschaften elf Mal aufeinander. Dabei ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Drei irischen Siegen stehen derer drei der Skandinavier gegenüber. Gleich fünfmal trennten sich die Teams unentschieden.

Datum Begegnung Ergebnis 28.04.1993 Irland - Dänemark 1:1 14.10.1992 Dänemark - Irland 0:0 13.11.1985 Irland - Dänemark 1:4 14.11.1984 Dänemark- Irland 3:0 02.05.1979 Irland - Dänemark 2:0

Das Playoff-Rückspiel wird damit das zwölfte Duell der beiden Teams.