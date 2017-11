Wo kann ich Nordirland gegen Schweiz sehen?

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? WC Qualification Europe Nordirland -

Die Nationalmannschaften Nordirlands und der Schweiz sind in ihren WM-Quali-Gruppen jeweils auf Rang zwei gelandet. Der berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs. Doch nur eines der beiden Teams darf nach Russland. SPOX hat alles Wissenswerte zur Partie Nordirland gegen die Schweiz aufgelistet.

Die Auslosung für die Playoffs, die im Europapokalmodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, ergab das Aufeinandertreffen zwischen Nordirland und der Schweiz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Nordiren qualifizierten sich dank Platz zwei in der deutschen Gruppe C für diese Extramöglichkeit, doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Dabei ließ das Team von Trainer Michael O'Neill immerhin Tschechien und Norwegen hinter sich.

Die Schweiz vergab die Tabellenführung in Gruppe B dagegen erst am allerletzten Spieltag mit einer Auswärtsschlappe in Portugal (2:0). Die Daten für die beiden Spiele sind Donnerstag, der 9. November. Das Rückspiel steigt bereits drei Tage später.

Wann und Wo findet das Hinspiel Nordirland gegen Schweiz statt?

Spiel Nordirland - Schweiz Datum Donnerstag, 09.11.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Windsor Park (Belfast)

Wo kann ich die Partie Nordirland gegen Schweiz live sehen?

Im Free-TV wird die Partie Nordirland gegen Schweiz nicht übertragen. Dafür hat sich die Online-Streaming-Plattform DAZN die Rechte für die Übertragung gesichert.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, mit dem ihr der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der MLB, NFL oder NBA auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation live verfolgen könnt. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm .

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker auf SPOX verpasst ihr nichts von den WM-Qualifikationsspielen.

Nordirland gegen die Schweiz im direkten Vergleich

Insgesamt steht das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Länder bevor. Nordirland gewann zweimal, die Schweiz einmal. Einmal trennten sich beide Teams Unentschieden.

Datum Begegnung Ergebnis 18.08.2004 Schweiz - Nordirland 0:0 22.04.1998 Nordirland - Schweiz 1:0 14.11.1964 Schweiz - Nordirland 2:1 14.10.1965 Nordirland - Schweiz 1:0

So stehen die Quoten bei Nordirland gegen die Schweiz

Die Schweiz ist trotz der Auswärtsaufgabe bei den Buchmachern leichter Favorit. Bei einem Erfolg der Nati bekommt man das 2,3-fache des Einsatzes zurück.

Tendentz Sieg Nordirland Remis Sieg Schweiz Quote 3,5 3,1 2,3

© getty

Der verfügbare Kader von Nordirland

Der Kader der Schweizer ist laut dem Portal transfermarkt.de 181 Millionen Euro wert. Die Nordiren kommen nur auf 47,13 Millionen. Wertvollster Nordire ist Jonny Evans mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro. Mehr als das Doppelte ist demnach Ex-Bayernspieler Xerdan Shaqiri wert (35 Millionen).

Position Spieler Nordirland Torhüter Roy Carroll, Michael McGovern, Alan Mannus Abwehr Aaron Hughes, Gareth McAuley, Jonny Evans, Chris Brunt, Conor McLaughlin, Lee Hoson, Paddy McNair, Daniel Lafferty, Rory McArdle, Tom Flanagan Mittelfeld Steven Davis, Niall McGinn, Oliver Norwood, Corry Evans, Shane Ferguson, Stuart Dallas, Paul Paton, Matthew Lund, Jordan Jones, George Saville Angriff Kyle Lafferty, Josh Magennis, Conor Washington, Jamie Ward

Der verfügbare Kader der Schweiz

Position Spieler Schweiz Torhüter Roman Bürki, Yann Sommer, Marwin Hitz Abwehr Manuel Akanji, Nico ELvedi, Leo LAcroix, Michael lang, Stephan Lichtsteiner, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär Mittelfeld Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Gelson Fernandes, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Steven Zuber Angriff Breel Embolo, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi, Haris Seferovic

Diese Spieler fehlen bei Nordirland gegen die Schweiz

Schweiz

Den Schweizern fehlt aller Voraussicht nach der erfahrene Mittelfeldspieler Valon Behrami. Der Ex-Hamburger zog sich unlängst in der Serie A eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Vermutliche Ausfalldauer: circa 20 Tage. Dem Schweizer Blick verriet er dennoch: "Ich werde alles geben, um helfen zu können."

Trainer Vladimir Petkovic nominierte Behrami dennoch und hofft noch auf einen Einsatz: "Bei ihm versuchen wir es. Wir hoffen auf eine positive Überraschung, schauen nach jeder Minute und nach jedem Training, wie es aussieht. Am besten wäre, er wäre fit für zwei Mal 90 Minuten. Aber das wird sehr schwierig. Jetzt müssen wir schauen, ob wir ihn für die eine oder andere Minute hinkriegen. Solange es noch realistisch ist, bieten wir jemanden wie Valon auf."

Fehlen wird Innenverteidiger Johan Djourou, der für Antalyaspor zuletzt wegen Knieproblemen passen musste. Außerdem nicht dabei: Francois Moubandje

Nordirland

Stand Montagabend kann Nordirland aus dem Vollen schöpfen.

Wer pfeift die Partie Nordirland - Schweiz

Die Nationalmannschaften kennen die Schiedsrichter für die beiden WM-Playoff-Partien gegen Nordirland. Das Hinspiel am Donnerstag in Belfast leitet der Rumäne Ovidiu Hategan, das Rückspiel am Sonntag in Basel der Deutsche Felix Brych.

Vorschau und Fakten zum Spiel