Schafft Griechenland das Comeback?

Nach der 1:4-Klatsche im Hinspiel ist das Team von Michael Skibbe praktisch schon ausgeschieden. Die Griechen müssen auf ein Fußball-Wunder hoffen, um das Hinspiel-Ergebnis zu drehen. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Playoff-Rückspiel - inklusive des Livestreams auf DAZN.

Obwohl Sokratis für das Spiel am Donnerstag rechtzeitig fit wurde und das zwischenzeitliche 1:2 erzielte, ging das Team von Michael Skibbe in Zagreb unter. Der Einsatz des Dortmunder Innenverteidigers war nach seiner Sprunggelenksverletzung noch unklar gewesen. Nach dem Hinspiel hält sich Sokratis Hoffnung allerdings in Grenzen: "Kroatien hat sich zu 95 Prozent qualifiziert."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf der Seite der Kroaten lief alles nach Plan: Sowohl der Dreier-Sturm um Perisic, Kramaric und Kalinic, als auch der Spielmacher Luka Modric trafen. Kroatien war im ganzen Spiel überlegen und nutze die Fehler der Griechen konsequent. Das stellte auch Skibbe designiert fest: "Sie haben ihre vier Tore auch mit der Hilfe meiner Mannschaft geschossen. Sie haben viel Druck ausgeübt. Wir waren nicht in der Lage, mit Kroatien mitzuhalten."

Im Rückspiel wartet ein hartes Stück Arbeit auf seine Mannschaft, damit sich die Griechen noch qualifizieren können.

Wann spielt Griechenland gegen Kroatien?

Spiel Griechenland - Kroatien Datum Sonntag, 12.11.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stadion Karaiskakis, Piräus

Wo kann ich Griechenland gegen Kroatien sehen?

Die Streaming-Plattform DAZN übertragt das Rückspiel zwischen Griechenland und Kroatien im Livestream. Neben diesem Qualifikationsspiel könnt ihr auch alle anderen Spiele sehen.

Was ist DAZN?

Ihr wollt die schönsten Momente der Sportwelt live erleben? Alle Traumtore von Messi, Hazard und Dybala, sowie die krachenden Dunks von LeBron und dem Greak Freak? Dann ist DAZN die richtige Adresse für euch. Sichert euch den kostenlosen Probemonat und genießt die Top-Ligen des europäischen Fußballs, sowie die großen vier US-Ligen. Nach dem Probemonat kostet DAZN lediglich 9,99 € im Monat. Hier findet ihr das DAZN-Programm in der Übersicht.

Gibt es einen Liveticker zu Griechenland - Kroatien?

Das Rückspiel in Piräus könnt ihr natürlich auch im Liveticker auf SPOX verfolgen.

Die Kader der beiden Mannschaften

Griechenland:

Position Spieler Griechenland Torhüter Orestis Karnezis, Giannis Anestis, Stefanos Kapino Abwehr Georgios Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Sokratis, Giannis Maniatis, Charalampos Lykogiannis, Marios Oikonomou, Panagiotis Retsos, Vasilios Torosidis Mittelfeld Alexandros Tziolis, Andreas Samaris, Konstantinos Fortounis, Konstantinos Stafylidis, Zeca, Dimitrios Kourbelis, Panagiotis Tachtsidis, Sturm Konstantinos Mitroglou, Anastasios Bakasetas, Lazaros Christodoulopoulos, Dimitrios Diamantakos, Giannis Gianniotas

Kroatien:

Position Spieler Kroatien Torhüter Danijel Subasic, Lovre Kalinic, Dominik Livakovic Abwehr Ivan Strinic, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko, Marin Leovac, Matej Mitrovic, Zoran Nizic, Josip Pivaric Mittelfeld Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Filip Bradaric, Mario Pasalic, Marko Rog, Nikola Vlasic Sturm Nikola Kalinic, Mario Mandzukic, Ante Rebic

Griechenland - Kroatien ohne Gästefans

Wie schon beim Hinspiel in Kroatien, wird es auch beim Rückspiel in Piräus keinen Bereich für Gästefans geben. Aufgrund von Sicherheitsbedenken, die man nach schweren Ausschreitungen bei vergangenen Spielen hatte, hat man sich dazu entschlossen beide Spiele ohne Gästefans stattfinden zu lassen.