Phantomtor, Nationalfeiertag, Versagen

Die WM 2018 in Russland findet ohne die USA statt. Die US-Amerikaner verloren gegen Trinidad und Tobago. Der große Gewinner des letzten CONCACAF-Spieltags war der krasse Außenseiter Panama, der allerdings von einem Phantomtor profitierte.

Donald Trump schimpfte parallel zum WM-Quali-Showdown wieder einmal über Fake News. Doch diesmal hätte sich der US-Präsident wohl gewünscht, dass die schier unglaubliche Kunde aus Trinidad und Tobago wirklich gefälscht gewesen wäre.

Stattdessen stand Pechvogel Omar Gonzalez nach dem "peinlichsten Scheitern" (Sports Illustrated) einer Nationalmannschaft in der US-amerikanischen Fußball-Geschichte unter Tränen in den Katakomben des Ato Boldon Stadiums von Couva. Sichtlich geschockt davon, dass nächstes Jahr in Russland erstmals seit 1986 eine WM ohne die USA stattfindet.

"Wir haben eine ganze Nation hängen lassen"

"Wir haben eine ganze Nation hängen lassen. Ich hatte nie geglaubt, dass ich einen solchen Tag erleben muss", sagte Gonzalez nach dem blamablen 1:2 (0:2) der US-Boys am finalen Spieltag in der CONCACAF-Gruppe bei Schlusslicht Trinidad und Tobago.

Mit einem Eigentor (17.) hatte der Verteidiger die Pleite eingeleitet. "Dieser Treffer wird mich ein Leben lang verfolgen", sagte der untröstliche Gonzalez. Auch der Anschlusstreffer von Pulisic (47.) brachte nichts mehr.

Das sicher geglaubte Ticket für die WM 2018 in Russland? Auf der Zielgeraden leichtfertig verspielt. Von einer Mannschaft, die bis November 2016 noch von Jürgen Klinsmann trainiert worden war und zuletzt zweimal in Folge im WM-Achtelfinale stand. "Das Unvorstellbare ist passiert", schrieb die New York Times und kritisierte auch Klinsmann-Nachfolger Bruce Arena ("Wir haben versagt - es gibt keine Entschuldigungen").

WM 2018: Diese Teams haben sich bereits qualifiziert © getty 1/23 Los geht's mit dem Gastgeber. Russland steht als Ausrichter der WM-Endrunde 2018 natürlich als Teilnehmer und Kopf der Gruppe A fest © getty 2/23 DEUTSCHLAND: Durch traumhafte Treffer von Sebastian Rudy und Sandro Wagner machte auch der Weltmeister gegen Nordirland den Einzug in die Endrunde perfekt © getty 3/23 ENGLAND: Dank des 1:0-Erfolgs gegen Slowenien sicherten sich die Three Lions nach neun Spieltagen die WM-Teilnahme © getty 4/23 BELGIEN: Die Tormaschine der Quali schlechthin. In nur acht Spielen netzten Romelu Lukaku und Co. 39 Mal © getty 5/23 SPANIEN: Der Treffer von Rodrigo gegen Albanien in der 16. Minute war der Dosenöffner für den achten Sieg im neunten Spiel. Die Spanier sind damit der fünfte europäische Teilnehmer © getty 6/23 POLEN: Dank eines 4:2-Sieges gegen Montenegro qualifizierte sich Polen zum achten Mal für eine WM © getty 7/23 SERBIEN: Mit einem 1:0-Sieg am finalen Spieltag der Quali gegen Georgien löste Serbien erstmals seit 2010 wieder ein Ticket für ein großes Turnier - zu Recht, setzten sie sich in der Gruppe mit Irland und Wales doch souverän durch © getty 8/23 ISLAND: Zum ersten Mal überhaupt hat sich die Kulttruppe der EM 2016 nun auch für eine Weltmeisterschaft qualifiziert - durch einen Gruppensieg vor Kroatien und der Ukraine © getty 9/23 FRANKREICH: Gruppenerster mit letztlich vier Punkten Vorsprung und dennoch nicht vollends überzeugend. Die Franzosen machten die WM-Teilnahme am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg über Schlusslicht Weißrussland perfekt © getty 10/23 PORTUGAL: Neun Spiele gewann die Schweiz in Gruppe B. Das letzte und entscheidende verlor man gegen Portugal. Der amtierende Europameister zog am zehnten Spieltag dank eines 2:0-Sieges vorbei © getty 11/23 BRASILIEN: Die Selecao kann bereits seit März für die WM planen. Die Quali war ein Spaziergang für den Rekordweltmeister © getty 12/23 URUGUAY: Auf den Supersturm um Cavani und Suarez war Verlass. Uruguay schloss die Quali in Südamerika auf Platz zwei ab © getty 13/23 ARGENTINIEN: Die Albiceleste musste bis zum letzten Spieltag zittern, dann kam Messi und sicherte mit einem Dreierpack in Ecuador das WM-Ticket © getty 14/23 KOLUMBIEN: Ich hab's gemacht! James Rodriguez' Treffer im abschließenden Spiel gegen Peru sicherte Kolumbien die WM-Teilnahme © getty 15/23 IRAN: Der Iran marschierte bisher ohne Niederlage durch die finale Phase der Asien-Quali. Den entscheidenden Sieg holten die Iraner mit einem 2:0 über Usbekistan © getty 16/23 JAPAN: In der anderen Gruppe. Das 2:0 gegen Australien - die Socceroos kämpfen um Platz zwei - war der letzte Mosaikstein für die erfolgreiche Qualifikation © getty 17/23 SÜDKOREA: Der Co-Gastgeber von 2002 "mogelte" sich mit einem 0:0 gegen Usbekistan am letzten Spieltag der Asien-Quali zur WM © getty 18/23 SAUDI-ARABIEN: Warf sich mit allem gegen die Angriffe der Japaner. Am letzten Spieltag gewann das Team von Trainer Bert van Marwijk mit 1:0 gegen den Tabellenprimus und zog dank der besseren Tordifferenz an Australien vorbei © getty 19/23 NIGERIA: Die Super Eagles besiegten am vorletzten Spieltag der Gruppe B den Verfolger Sambia mit 1:0 und bauten den Vorsprung auf uneinholbare sechs Punkte aus © getty 20/23 ÄGYPTEN: Mohamed Salah verwandelte gegen den Kongo in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und schoss Ägypten so zur WM © getty 21/23 MEXIKO: "Nos vamos a Rusia!" Die Mexikaner führen die Tabelle der CONCACAF-Gruppe an. Hier dürfen die ersten drei nach Russland. Platz vier liegt seit dem 1:0-Sieg gegen Panama in unerreichbarer Ferne © getty 22/23 COSTA RICA: Das Team um den völlig ekstatischen Torschützen Kendall Waston und Real-Madrid-Keeper Keylor Navas beschert den "Ticos" die 5. WM-Teilnahme in Folge © getty 23/23 PANAMA: Der Jubel kannte keine Grenzen, schließlich ist Panama zum ersten Mal bei einer WM dabei

Panama: Phantomtor von Gabriel Torres

Vom Patzer des Favoriten profitierte Panama, das sich dank eines Phantomtores beim 2:1 (0:1) gegen Costa Rica erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizierte. Der Treffer erinnerte an das irreguläre Tor von Thomas Helmer aus dem Jahr 1994 im Trikot von Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg.

Ein Protest der USA und/oder von Honduras, das als Viertplatzierter in die Playoffs müsste, erscheint wahrscheinlich. Gut möglich, dass sich am Ende sogar der Weltverband FIFA mit dem Fall beschäftigen muss.

Der Ball von Panamas Torschützen Gabriel Torres war klar vor der Linie geklärt worden, anschließend hatte Blas Perez den Ball im Fallen deutlich am Pfosten vorbei gestochert. Trotzdem hatte Schiedsrichter Walter Lopez auf Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Gastgeber entschieden.

Neuer Nationalfeiertag in Panama

Das Dekret über einen nationalen Feiertag am Mittwoch unterzeichnete Panamas Staatspräsident Juan Carlos Varela noch in der Nacht. Stilgerecht in einem Trainingsanzug der Fußball-Nationalmannschaft. "Zelebriert diesen historischen Tag! Das ist Euer Tag! Es lebe die Mannschaft! Es lebe Panama!", twitterte Varela an seine vier Millionen Landsleute: "Die Stimme des Volkes wurde gehört - auf nach Russland."

In den USA gerieten nach der Blamage in Trinidad und Tobago vor allen Dingen auch Arena und Verbands-Präsident Sunil Gulati ins Fadenkreuz der Kritik. Schon mit einem Punktgewinn auf der Karibikinsel hätte sich das Team aus eigener Kraft die WM-Quali sichern können.

"Die Enttäuschung ist groß. Wir hatten fest mit der WM-Qualifikation gerechnet", sagte Gulati, der Klinsmann vor knapp einem Jahr aufgrund der Niederlagen in Costa Rica (0:4) und zuvor gegen den Erzrivalen Mexiko (1:2) entlassen hatte. Damals schrieb das Magazin Sports Illustrated: "Der Verband zieht den Stecker des Klinsmann-Experiments."