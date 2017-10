Wadenzerrung: Bale fehlt Wales in WM-Quali

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

EM-Halbfinalist Wales muss in den entscheidenden Partien der WM-Qualifikation ohne seinen Topstar Gareth Bale auskommen. Der 28-Jährige vom spanischen Rekordmeister Real Madrid laboriert an einer Wadenzerrung.

Damit fehlt Bale den Briten am Freitag in Georgien (18 Uhr im LIVETICKER) und am Montag gegen Irland (20.45 Uhr im LIVETICKER). Für den Flügelstürmer wurde Tom Bradshaw vom englischen Zweitligisten FC Barnsley nachnominiert.

Die Waliser, die sich zum ersten Mal seit 1958 wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren wollen, liegen in der Gruppe D als Tabellenzweiter vier Punkte hinter Spitzenreiter Serbien.

Nur die neun europäischen Gruppensieger erreichen direkt die Endrunde im kommenden Jahr in Russland. Die acht besten Gruppenzweiten spielen in den Play-offs vier weitere WM-Plätze aus.

Bale hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Real-Sieg in der Champions League bei Borussia Dortmund (3:1) erlitten. Wie lange der walisische "Fußballer des Jahres" ausfällt, ist noch offen.