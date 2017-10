Wo kann ich Litauen - England live sehen?

WM-Quali Europa Fr Jetzt Das Endspiel für die Türkei in der Konferenz WC Qualification Europe Live Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Live Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Live Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Live Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Live Türkei -

Island WC Qualification Europe Live Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Live Österreich -

Serbien WC Qualification Europe Live Irland -

Moldawien WC Qualification Europe Live UEFA Konferenz: Gruppe I (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Der 10. Spieltag der WM-Qualifikation gerät für die Three Lions in Litauen zum Schaulaufen (So., 08.10., ab 18.00 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). In der Gruppe F ist England nach dem Sieg über die Slowakei sicher bei der WM 2018 dabei und auch für Litauen geht es eigentlich nur noch um die Ehre. SPOX sagt euch, was ihr über die beiden Mannschaften und die Konstellation der Gruppe F wissen müsst, und verrät euch, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Es ist vollbracht! Die englische Nationalmannschaft hat das Ticket für die WM 2018 gelöst. Zwar lediglich durch ein schmeichelhaftes 1:0 über die Slowakei und das erst in der dritten Minute der Nachspielzeit, doch im Großen und Ganzen lieferten die Three Lions eine souveräne WM-Qualifikation ab und sind nach Belgien und Deutschland erst der dritte fixe Teilnehmer aus Europa.

Den Gegensatz zu den bereits qualifizierten Teams bildet beispielsweise die litauische Nationalmannschaft. Schon zu einem frühen Zeitpunkt der Qualifikation wurde klar, dass Litauen mit der WM 2018 nur wenig, bis gar nichts am Hut haben wird. Auf eine starke Anfangsphase in der Quali, folgte eine Serie von sechs Niederlagen in Folge. Zu wenig für Russland 2018.

Wann findet Litauen - England statt?

Spiel Litauen - England Datum Sonntag, 08. Oktober 2017 Uhrzeit 18.00 Uhr

Wo kann ich Litauen - England im Livestream sehen?

In Deutschland wird das finale Spiel der Three Lions in der WM-Qualifikation nicht im Free-TV übertragen. Allerdings bietet DAZN, auch bekannt als "Netflix des Sports" einen Livestream zum Spiel an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der neben ausgewählten Spielen aus den europäischen Top-Ligen in Italien, Frankreich, Spanien und England auch große Teile der WM-Qualifikation via Livestreaming überträgt.

Außerdem berichtet DAZN ebenfalls live über alle US-Profiligen, Tennis-Events und Veranstaltungen der PDC. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Der Kader von England gegen Litauen

Einen Spieltag vor Schluss hat Gareth Southgate mit seinen Three Lions das Ticket zur WM 2018 in Russland gelöst. Grund genug eigentlich, um im abschließenden Quali-Spiel in Litauen die Start-Elf etwas umzubauen.

Position Spieler England Torhüter Joe Hart, Jordan Pickford, Jack Butland, Fraser Forster Abwehr John Stones, Chris Smalling, Michael Keane, Gary Cahill, Harry Maguire, Ryan Bertrand, Aaron Cresswell, Kyle Walker, Kieran Trippier Mittelfeld Eric Dier, Jake Livermore, Jordan Henderson, Harry Winks, Alex Oxalde-Chamberlain Angriff Raheem Sterling, Markus Rashford, Jesse Lingard, Harry Kane, Daniel Sturridge, Jermain Defoe

Davon könnte insbesondere Newcomer Harry Winks profitieren und zu seinen ersten Einsatz-Minuten im Trikot der englischen Nationalmannschaft kommen. Vermutlich erhält auch Top-Stürmer Harry Kane eine Verschnaufspause. Dieser hatte gegen die Slowakei in der dritten Minute der Nachspielzeit das Tor zur WM 2018 geschossen.

Der Kader von Litauen gegen England

Fünf magere Pünktchen holte Litauen bis dato in der WM-Quali, dabei fing alles mit den zwei Unentschieden gegen Schottland und Slowenien so gut an für die Truppe von Edgaras Jankauskas. Immerhin stehen auch gegen England die Topscorer Fedor Cernych (3 Tore) und Arvydas Novikovas (2 Tore) zur Verfügung.

Position Spieler Litauen Torhüter Ernestas Sektus, Vytautas Cerniauskas, Emilijus Zubas Abwehr Georgas Freidgeimas, Tomas Mikuckis, Egidijus Vaitkunas, Vytautas Andriuskevicius, Edvinas Girdavainis, Ovidijus Verbickas, Linas Klimavicius, Deivydas Matulevicius, Karolis Chvedukas, Mittelfeld Arvydas Novikovas, Mantas Kuklys, Arturas Zulpa, Vykaintas Slivka, Mindaugas Grigaravicius, Angriff Fedor Cernych, Nerijus Valskis

Der direkte Vergleich zwischen England und Litauen