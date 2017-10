Wo kann ich Ukraine - Kroatien sehen?

WM-Quali Europa Sa Jetzt Für Oranje geht es um alles! Robbery in der Konferenz WC Qualification Europe Live Andorra -

Am zehnten Spieltag der WM-Qualifikation treffen die Ukraine und Kroatien in der Gruppe I im Kampf um ein Ticket für Russland aufeinander (Mo., 9. Oktober., 20.45 Uhr live auf DAZN und in der LIVETICKER-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

Nachdem Kroatien im letzten Spiel gegen Finnland in letzter Minute noch den Ausgleich kassierte, trennte sich der Verband von Trainer Ante Cacic. Neu-Nationaltrainer Zlatko Dalic hat nun gegen die Ukraine direkt ein echtes Endspiel vor der Brust. Beide Teams liegen punktgleich zwei Zähler hinter Tabellenführer Island.

Mit einem Sieg würden sich sowohl die Ukrainer als auch die Kroaten zumindest den Play-Off-Platz sichern, während der Verlierer in die Röhre guckt. Bei einem gleichzeitigen Patzer der Isländer gegen Kosovo ist für beide Mannschaften sogar noch der Gruppensieg drin.

Die Tabelle der Gruppe I vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Island 9 14 7 +7 19 2 Kroatien 9 13 4 +9 17 3 Ukraine 9 13 7 +6 17 4 Türkei 9 12 11 +1 14 5 Finnland 9 7 11 -4 8 6 Kosovo 9 3 22 -19 1

Wann findet Ukraine - Kroatien statt?

Spiel Ukraine - Kroatien Datum Montag, 9. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der NFL, der NBA oder MLB auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation im Programm hat. Hier findest du das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

Auch mit der Liveticker-Konferenz von SPOX verpasst ihr nichts von der Partie und den anderen Qualifikationsspielen.

Kader Ukraine und Team-News

Position Spieler Ukraine Torhüter Andriy Pyatov, Maxym Koval, Andriy Lunin Abwehr Ivan Ordets, Yevhen Khacheridi, Eduard Sobol, Mykola Matviyenko, Oleksandr Kucher, Igor Perduta, Pavlo Lukyanchuk Mittelfeld Serhiy Sydorchuk, Denys Garmash, Vitaliy Buyalskyi, Viktor Tsyhankov, Volodymyr Shepelyev, Taras Stepanenko, Viktor Kovalenko, Ruslan Rotan, Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Zinchenko, Marlos, Oleksandr Karavae Angriff Yevhen Konoplyanka, Andriy Yarmolenko, Artem Kravets, Artem Besiedin

Das Prunkstück der Ukrainer ist die bestens aus der Bundesliga bekannte Flügelzange mit Yevhen Konoplyanka und Andriy Yarmolenko. Vor allem der Dortmunder präsentiert sich in dieser Quali-Runde mit sechs Toren und zwei Assits in fünf Einsätzen in bestechender Form.

Kader Kroatien und Team-News

Position Spieler Kroatien Torhüter Danijel Subasic, Dominik Livakovic, Lovre Kalinic Abwehrspieler Dejan Lovren, Domagoj Vida, Matej Mitrovic, Antonio Milic, Zoran Nizic, Josip Pivaric, Borna Barisic, Sime Vrsaljko Mittelfeldspieler Milan Badelj, Filip Bradaric, Ivan Rakitic, Luka Modric, Marko Rog, Mario Pasalic Stürmer Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Andrej Kramaric, Ivan Santini, Duje Cop

Kroatien hat vor dem letzten Gruppenspiel mit massiven Verletzungsproblemen zu kämpfen. Neben Mateo Kovacic, Marko Pjaca, Tin Jedvaj, Vedran Corluka und Nikola Kalinic muss der neue Trainer Zlatko Dalic verletzungsbedingt auch auf Marcelo Brozovic verzichten. Darüber hinaus stehen auch hinter den Einsätzen von Dejan Lovren und Mario Mandzukic noch Fragezeichen.

Vorschau aufs Spiel