Wo kann ich Island - Kosovo live sehen?

WM-Quali Europa So 17:45 Rekordjäger Lewandowski und Polen in der Konferenz WC Qualification Europe Live UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton

Am zehnten Spieltag der WM-Qualifikation will Island mit einem Sieg gegen Kosovo die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft perfekt machen (Mo., 9. Oktober, 20.45 Uhr live auf DAZN und in der LIVETICKER-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

Die Rechnung ist denkbar einfach für Island: Mit einem Sieg würde die Elf von Heimir Hallgrimsson das WM-Ticket buchen. Den Isländern im Nacken sitzen Kroatien und die Ukraine, die im direkten Duell aufeinandertreffen und sich ebenfalls noch Hoffnungen auf den Gruppensieg machen. Kosovo will sich als Gruppenletzter mit nur einem Punkt aus neun Partien würdig aus der ersten Qualifikationsrunde seiner Geschichte verabschieden.

Die Tabelle der Gruppe I vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Island 9 14 7 +7 19 2 Kroatien 9 13 4 +9 17 3 Ukraine 9 13 7 +6 17 4 Türkei 9 12 11 +1 14 5 Finnland 9 7 11 -4 8 6 Kosovo 9 3 22 -19 1

Wann findet Island - Kosovo statt?

Spiel Island - Kosovo Datum Montag, 9. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, mit dem ihr ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation live verfolgen könnt. Auch zahlreiche andere internationalen Sportligen wie die NFL, NBA oder MLB sind im DAZN-Programm enthalten.

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

Auch mit der Liveticker-Konferenz von SPOX entgeht euch nichts von den Qualifikationsspielen.

Kader Island und Team-News

Position Spieler Island Torhüter Ögmundur Kristinsson, Hannes Thor Halldorsson, Runar Alex Runarsson Abwehr Ragnar Sigurdsson, Sverrir Ingi Ingason, Hördur Magnusson, Jon Gudni Fjoluson, Hjörtur Hermansson, Kari Arnason, Ari Freyr Skulason, Birkir Mar Saevarsson Mittelfeld Olafur Ingi Skulason, Aron Gunnarsson, Runar Mar Sigurjonsson, Arnor Smarason, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson Angriff Arnor Ingvi Traustason, Johann Berg Gudmundsson, Rurik Gislason, Alfred Finnbogason, Jon Dadi Bödvarsson, Vidar Örn Kjartansson

Nach dem souveränen 3:0-Sieg gegen die Türkei gibt es für Heimir Hallgrimsson keinen Grund seine erfolgreiche Mannschaft wesentlich umzubauen. So dürfte erneut Alfred Finnbogason vom FC Augsburg zum Einsatz kommen, Evertons Gylfi Sigurdsson soll für die nötigen Impulse im Mittelfeld sorgen.

Kader Kosovo und Team-News

Position Spieler Kosovo Torhüter Samir Ujkani, Visar Bekaj, Bledar Hajdini Abwehr Amir Rrahmani, Alban Pnishi, Mergim Vojvoda, Bajram Jashanica, Ardin Dallku, Leart Paqarada, Fidan Aliti, Lirim Kastrati Mittelfeld Valon Berisha, Bernard Berisha, Milot Rashica, Hekuran Kryeziu, Donis Avdijaj, Besar Musolli, Besar Halimi, Flamur Kastrati, Besart Celina Angriff Vedat Muriqi, Atdhe Nuhiu, Elbasan Rashani

Bekanntestes Gesicht auf Seiten der Kosovaren ist Donis Avdijaj vom FC Schalke, der jedoch zuletzt vergeblich auf seinen zweiten Länderspieleinsatz wartete. Mit Amir Rrahmani, Valon Berisha und Atdhe Nuhiu erzielten erst drei Spieler des gesamten Kaders Pflichtspieltore in Länderspielen.

Vorschau aufs Spiel