Wo kann ich Bosnien - Belgien sehen?

WM-Quali Europa Fr 20:30 Das Endspiel für die Türkei in der Konferenz WC Qualification Europe Live Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe Irland -

Moldawien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Färöer -

Lettland WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe Zypern -

Griechenland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe Polen -

Montenegro WC Qualification Europe Litauen -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Schottland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Tschechien -

San Marino WC Qualification Europe Deutschland -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Norwegen -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzogowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation trifft Bosnien in der Gruppe H auf die bereits qualifizierten Belgier (Sa., 07.10., 18 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften sowie dem Livestream und Liveticker.

Bereits vor den abschließenden beiden Spieltagen hat Belgien das Ticket für die WM in Russland in der Tasche und tritt ohne großen Druck in Bosnien an. Die Gastgeber befinden sich hingegen mit Griechenland und Außenseiter Zypern im Dreikampf um den Play-Off-Platz, wobei Bosnien noch alles in eigener Hand hat. Allerdings darf sich die Mannschaft um Edin Dzeko keinen Ausrutscher mehr erlauben, da sonst Griechenland droht vorbeizuziehen.

Die Tabelle der Gruppe H vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Belgien 8 35 3 +32 22 2 Bosnien-Herzegowina 8 19 8 +11 14 3 Griechenland 8 11 5 +6 13 4 Zypern 8 8 12 -4 10 5 Estland 8 6 17 -11 8 6 Gibraltar 8 3 37 -34 0

Wann findet Bosnien - Belgien statt?

Spiel Bosnien-Herzegowina - Belgien Datum Samstag, 07. Oktober 2017 Uhrzeit 18 Uhr

TV-Sender & Livestream: Wo kann ich Bosnien - Belgien sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, mit dem du ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation auf dem heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone verfolgen kannst. Darüber hinaus sind auch zahlreiche andere internationale Sportligen wie die NFL, NBA oder MLB im Programm enthalten.

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX entgeht euch nichts von der Partie.

Bosniens Kader und Team-News

Position Spieler Bosnien Torhüter Asmir Begovic, Kenan Piric, Ibrahim Sehic Abwehr Ervin Zukanovic, Dario Dumic, Edin Cecalic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Sead Kolasinac, Avdija Vrsajevic, Mateo Susic Mittelfeld Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Mato Jajalo, Haris Medunjanin, Mario Vrancic, Sanjin Prcic, Sejad Salihovic, Edin Visca, Izet Hajrovic, Senad Lulic, Danijel Milicevic, Haris Duljevic Angriff Nemanja Bilbija, Edin Dzeko, Vedad Ibisevic, Kenan Kodro

In Ermic Bicackic, Miralem Pjancic und Jozo Simunovic muss Trainer Mehmed Bazdarevic aufgrund von Verletzungen auf drei etablierte Spieler verzichten. Auch Defensivspieler Ervin Zukanovic steht wegen einer Sperre nicht zur Verfügung. Sejad Salihovic steht erstmals seit zwei Jahren wieder im Aufgebot und soll zusammen mit Torjäger Dzeko für die nötigen Impulse in der Offensive sorgen.

Belgiens Kader und Team-News

Position Spieler Belgien Torhüter Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels, Koen Casteels Abwehr Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Christian Kabasele, Thomas Vermaelen, Laurent Ciman, Dedryck Boyata, Thomas Meunier Mittelfeld Leander Dedoncker, Youri Tielemans, Axel Witsel, Steven Defour, Kevin de Bruyne, Marouane Fellaini Angriff Eden Hazard, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thorgan Hazard, Kevin Mirallas, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Michy Matshuayi, Divock Origi

Hinter den Einsätzen von de Bruyne, Mertens, Fellaini, Vertonghen und Lukaku steht ein Fragezeichen, alle fünf Akteure fehlten wegen Blessuren zum Wochenstart im Training. Doch auch wenn die etablierten Spieler rechtzeitig fit werden, dürfte Roberto Martinez angesichts des sicheren WM-Tickets einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben.

Vorschau aufs Spiel