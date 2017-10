Wo kann ich Israel - Spanien live sehen?

WC Qualification Europe Albanien -

Am zehnten Spieltag der WM-Qualifikation gastiert Spanien in Israel (Mo., 09.10., 20.45 Uhr live auf DAZN und in der Liveticker-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

Vor dem abschließenden Spieltag ist in der Gruppe G bereits alles klar. Spanien hat sich durch einen 3:0-Erfolg über Albanien das Ticket zur WM 2018 in Russland bereits gesichert. Italien ist der zweite Platz in der Tabelle auch nicht mehr zu nehmen. Israel könnte mit einem Sieg über die Iberer aber noch an Albanien vorbeiziehen.

Wann findet Israel - Spanien statt?

Spiel Isarel - Spanien Datum Montag, 9. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Jerusalem

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der MLB, NBA oder NFL auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation überträgt. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm .

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

Die Liveticker-Konferenz von SPOX hält euch während der Quali-Spiele immer auf dem Laufenden.

Die Tabelle der Gruppe G vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Spanien 9 35 3 +32 25 2 Italien 9 20 6 +14 20 3 Albanien 9 10 12 -2 13 4 Israel 9 10 14 -4 12 5 Mazedonien 9 11 15 -4 8 6 Liechtenstein 9 1 35 -34 0

Kader Israel und Team-News

Position Spieler Israel Torhüter Ariel Harusha, Dani Amos, Boris Kleyman Abwehr David Keltjens, Eitan Tibl, Tal Ben Haim, Ofir Davidza, Hatem Abd Elhamed, Omri Ben Harush, Dor Elo Mittelfeld Bibras Natcho, Marwan Kabha, Maor Melikson, Eliran Atar, Lior Rafaelov, Gidi Kanyuk, Nir Bitton, Dan Einbinder Angriff Tomer Hemed, Idan Vered, Tal Ben Haim, Yossi Benayoun, Itay Shechter

Durch den 1:0-Erfolg gegen Liechtenstein hat Nationaltrainer Elisha Levy seines ersten Sieg seit seinem Amtsantritt im April vergangenen Jahres eingefahren. Dass weitere Zähler gegen den Favoriten Spanien hinzukommen, wäre eine Überraschung.

Kader Spanien und Team-News

Position Spieler Spanien Torhüter David De Gea, Kepa Arrizabalaga, Pepe Reina Abwehr Cesar Azpilicueta, Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba, Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez, Nacho Monreal Mittelfeld Saul Niguez, Thiago Alcantara, Koke, Asier Illarramendi, Isco, David Silva, Marco Asensio Angriff Rodrigo, Aritz Aduriz, Iago Aspas, Jose Callejon, Pedro, Jonathan Viera

Die Spanier pflügten souverän durch die Qualifikation. Daraus resultierte am Wochenende auch der 3:0-Sieg über Albanien und damit verbunden das direkte WM-Ticket. In der abschließenden Partie muss Coach Julen Lopetegui auf Thiago Alcantara verzichten. Der Bayern-Akteur reiste wegen eines lädierten Knies ab. Trotzdem scheint ein Einsatz am Wochenende für die Bayern in der Bundesliga möglich zu sein.

© getty

Vorschau aufs Spiel