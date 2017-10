Wo kann ich Armenien - Polen sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation gastiert Tabellenführer Polen beim Vorletzten Armenien (Do., 05.10., 18 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, der Ausgangslage in der Gruppe E sowie der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

In Gruppe G liefert sich Polen einen Dreikampf mit Dänemark und Montenegro um die beiden ersten Plätze. Um auf der sicheren Seite zu sein, benötigt Polen aus den beiden ausstehenden Spielen noch vier Punkte. Sollten sich Dänemark und Montenegro im direkten Duell mit einem Remis trennen, könnte Polen die Reise zur WM in Russland mit einem Sieg gegen Armenien buchen. Gastgeber Armenien liegt hingegen mit sechs Punkten abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Die Gruppe E vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Polen 8 18:11 7 19 2 Dänemark 8 18:7 11 16 Montenegro 8 18:7 11 16 4 Rumänien 8 8:8 0 9 5 Armenien 8 8:19 -11 6 6 Kasachstan 8 4:22 -18 2

Wann findet Armenien gegen Polen statt?

Spiel Armenien - Polen Datum Donnerstag, 05. Oktober 2017 Uhrzeit 18.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der euch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation auf den PC, Smart-TV oder das Smartphone bringt. Auch zahlreiche andere Sportligen wie die NFL, NBA, MLB oder WTA sind im Programm enthalten.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX bleibt ihr während der Partie immer auf dem Laufenden.

Kader Armenien und Team-News

Position Spieler Armenien Torhüter Arsen Beglaryan, Gor Manukyan, Grigor Meliksetyan Abwehr Varazdat Haroyan, Taron Voskanyan, Gael Andonian, Artyom Mikaelyan, Gagik Daghbashyan, Hovhannes Hambardzumyan, Robert Darbinyan Mittelfeld Artak Grigoryan, Gor Malakyan, Kamo Hovhannisyan, Edgar Malakyan, Artak Yedigaryan, Henrik Mkhitaryan, Marcos Pinheiro Pizzelli, David Manoyan, Artem Simonyan Angriff Edgar Manucharyan, Tigran Barseghyan, Ruslan Koryan, Sargis Adamyan

Armeniens Spiel steht und fällt mit Superstar Henrik Mkhitaryan, der bislang zwei Scorerpunkte in der laufenden Qualifikation auf dem Konto hat. Mit 22 Toren insgesamt hat der Offensivspieler mehr als doppelt so viele Tore wie die zweitbesten Torschützen im aktuellen Kader.

Kader Polen und Team-News

Position Spieler Polen Torhüter Wojciech Szczesny, Lukasz Fabianski, Lukasz Skorupski, Przemyslaw Tyton Abwehr Kamil Glik, Michal Pazdan, Marcin Kaminski, Thiago Cionek, Lukasz Piszczek, Bartosz Bereszynski, Thomasz Kedziora Mittelfeld Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski, Piotr Zielinski, Karol Linetty, Krzysztof Maczynski, Jakub Blaszczykowski, Maciej Rybus Angriff Kamil Grosicki, Pawel Wszolek, Maciej Makuszewski, Damian Kadzior, Robert Lewandowski, Lukasz Teodorczyk, Mariusz Stepinski, Kamil Wilczek

Adam Nawalka muss die nächsten Monate ohne Stürmer Arkadiusz Milik auskommen, der sich einen erneuten Kreuzbandriss zuzog. Umso mehr ist Robert Lewandowski gefordert, der mit 12 Treffern zweitbester Torjäger der laufenden Qualifikation ist.

