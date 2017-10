Wer überträgt Montenegro - Dänemark?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation empfängt Montenegro in Gruppe E am Donnerstag (20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) zum direkten Duell um einen Playoff-Platz in Podgorica Dänemark. Infos zu den Kadern, der Tabelle und allem, was ihr sonst zur brisanten Partie wissen müsst, findet ihr hier zusammengefasst.

In Gruppe G führt Polen die Tabelle mit 19 Punkten an. Drei Punkte dahinter machen sich Dänemark und Montenegro Hoffnungen auf einen Playoff-Platz. Der Sieger des direkten Duells hat gute Chancen auf Platz zwei, allerdings muss Montenegro am letzten Spieltag noch nach Polen, während Dänemark zu Hause gegen Rumänien die etwas einfachere Aufgabe hat.

Die Gruppe E vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Polen 8 18:11 7 19 2 Dänemark 8 18:7 11 16 Montenegro 8 18:7 11 16 4 Rumänien 8 8:8 0 9 5 Armenien 8 8:19 -11 6 6 Kasachstan 8 4:22 -18 2

Wann findet Montenegro gegen Dänemark statt?

Spiel Armenien - Polen Datum Donnerstag, 05. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sportstreaming-Anbieter, auf dem ihr neben Montenegro gegen Dänemark auch alle anderen Spiele der WM-Qualifikation live verfolgen könnt. DAZN läuft auf PC, Smart-TV oder Smartphone. Auch zahlreiche andere Sportligen wie die NFL, NBA, MLB oder WTA sind im Programm enthalten.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem LIVETICKER von SPOX bleibt ihr während der Partie immer auf dem Laufenden.

Kader Montenegro und Team-News

Position Spieler Montenegro Torhüter Mladen Bozovic, Milan Mijatovic, Daniel Petkovic Abwehr Emrah Klimenta, Adam Marusic, Nemanja Mijuskovic, Stefan Savic, Marko Simic, Filip Stojkovic, Zarko Tomasevic, Elsad Zverotic Mittelfeld Sead Haksabanovic, Mirko Ivanic, Marko Jankovic, Vladimir Jovovic, Damir Kojasevic, Vukan Savicevic, Marko Vesovic, Nikola Vukcevic, Aleksandar Scekic Angriff Fator Beqiraj, Stevan Jovetic, Stefan Mugosa, Luka Djordjevic

Stürmer Stevan Jovetic liegt mit sieben Toren in sieben Spielen auf Platz vier der Torschützenliste der WM-Qualifikation. Damir Kojasevic ist der fleißigste Vorlagengeber: Vier Assists aus fünf Spielen kann der 30-Jährige vorweisen.

Kader Dänemark und Team-News

Position Spieler Dänemark Torhüter Frederik Rönnow, Jonas Lössl, Kasper Schmeichel Abwehr Andreas Bjelland, Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Mathias Jorgensen, Riza Durmisi, Simon Kjaer Mittelfeld Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Pione Sisto, Thomas Delaney, William Vitved Kvist Angriff Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Nicklas Bendtner, Viktor Fischer, Yussuf Yurary Poulsen

Stürmer Nicolai Jörgensen ist aufgrund einer Knieverletzung nicht im Kader, für ihn rückt der Leipziger Yussuf Poulsen nach, der in 2017 erst zu einem Einsatz in der Nationalmannschaft gekommen war.

Vorschau aufs Spiel