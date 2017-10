Wo kann ich Bulgarien - Frankreich live sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Live Venezuela -

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation kann Frankreich in der Gruppe A mit einem Sieg in Bulgarien (Sa, 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Russland 2018 machen. Trotz des Auswärtsspiels ist die Equipe Tricolore der klare Favorit in Sofia. SPOX gibt euch alle Infos zum WM-Quali-Spiel und verrät euch, wo ihr das Match im Livestream verfolgen könnt.

Etwas mehr als einen Monat ist es her, da hüpfte die französische Fußball-Seele binnen vier Tagen auf und ab. Erst demütigte die Equipe Tricolore die Niederlande im Stade de France und schickte Robben und Co. mit 4:0 nach Hause. Im darauffolgenden Spiel war von der französischen Herrlichkeit jedoch nicht mehr viel übrig.

In Luxemburg blamierten sich die Mannen von Didier Deschamps mit einem torlosen Remis beim Fußballzwerg bis auf die Knochen. Auch deswegen bleibt die Gruppe A vor den zwei finalen Spieltagen der WM-Qualifikation spannend. Sowohl Schweden, als auch die Niederlande können Frankreich den Gruppensieg und die direkte WM-Quali noch streitig machen. Ein Sieg in Bulgarien ist daher absolute Pflicht für Bleus-Blan-Rouge.

Wann findet Bulgarien - Frankreich statt?

Spiel Bulgarien - Frankreich Datum Samstag, 07. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich Bulgarien - Frankreich im Livestream sehen?

Im Free-TV gibt es für das WM-Quali-Spiel keine Live-Übertragung, allerdings überträgt DAZN einen Großteil der europäischen und der südamerikanischen WM-Qualifikation per Livestream.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der neben den europäischen Topligen wie der Premier League, Primera Division oder der Ligue 1 auch die US-Profiligen NFL, MLB, NBA und NHL im Programm hat. Neben den wöchentlich stattfindenden Sport-Highlights überträgt DAZN auch einen Großteil europäischen WM-Qualifikations-Spiele. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm, hier geht es zur Anmeldung.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

SPOX präsentiert alle Spiele der WM-Qualifikation in Livetickern, entweder in Einzelspielen oder in der Konferenz. Auch zu Bulgarien - Frankreich bietet SPOX einen Liveticker an, zu dem es hier entlang geht.

Der Kader von Frankreich gegen Bulgarien

Didier Deschamps musste im Vergleich zu den letzten beiden WM-Quali-Spielen einige Änderungen vornehmen. So fallen beispielsweise Paul Pogba und Laurent Koscelny für den angestrebten Griff nach dem WM-Ticket an den letzten beiden Spieltagen aus.

Position Spieler England Torhüter Alphonse Areola, Steve Mandanda, Hugo Lloris Abwehr Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Adil Rami Mittelfeld N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso Angriff Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Thomas Lemar, Kylian Mbappe, Dimitri Payet, Florian Thauvin

Mit dabei ist jedoch Adrien Rabiot, der wie Kylian Mbappe für Paris Saint-Germain ein überragendes Spiel gegen den FC Bayern München in der Champions League machte und dementsprechend mit breiter Brust zur Nationalmannschaft kommen dürfte. Auch der deutsche Rekordmeister stellt mit Kingsley Coman und Correntin Tolisso zwei Spieler im Kader der Equipe Tricolore.

Der Kader von Bulgarien gegen Frankreich

Position Spieler England Torhüter Plamen Iliev, Bozhidar Mitrev, Georgi Kitanov Abwehr Petar Zanev, Vasil Bozhikov, Georgi Terziev, Strahil Popov, Anton Nedyalkov Mittelfeld Stanislav Manolev, Aleksandar Tsvetkov, Georgi Kostadinov, Ivaylo Chochev, Atanas Zehirov, Bozhidar Kraev, Georgi Milanov, Simeon Slavchev, Orlin Starokin Angriff Ivelin Popov, Kiril Despodov, Ivaylo Dimitrov, Andrej Galabinov, Todor Nedelev

Trainer Petar Hubchev muss im vorletzten WM-Quali-Spiel auf die Dienste von Aleksandar Tonev verzichten. Ansonsten kann Bulgariens Coach aus dem Vollen schöpfen. Sowohl Toptorschütze Georgi Kostadinov als auch der wohl prominentestes Bulgare im Team, Ivelin Popov, stehen in Bulgariens Aufgebot für das Spiel gegen Frankreich.

Die Tabelle der Gruppe A nach dem 8. Spieltagen

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 8 15:5 10 17 2. Schweden 8 18:7 11 16 3. Niederlande 8 16:11 5 13 4. Bulgarien 8 13:17 -4 12 5. Weißrussland 8 4:16 -12 5 6. Luxemburg 8 7:17 -10 5

Fakten vor dem Spiel