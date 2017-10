Wo kann ich Österreich - Serbien live sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Österreich empfängt Serbien am 9. Spieltag der Qualifikation zur WM 2018 im Wiener Ernst-Happel-Stadion (Fr., 20.45 Uhr). Ohne die Bundesliga-Stars David Alaba, Marcel Sabitzer und Martin Harnik will man die Hoffnung auf einen Playoff-Platz am Leben erhalten. SPOX sagt euch, wo ihr das Spiel im Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, und liefert die wichtigsten Infos zum Spiel.

Die Mannschaft von Bundestrainer Marcel Koller liegt zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase mit fünf Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten Wales auf Rang vier der Gruppe D. Nach den zahlreichen verletzungsbedingten Absagen ruhen die Hoffnungen im Angriff vor allem auf Marko Arnautovic und Marc Janko, die gemeinsam schon fünf Quali-Treffer auf dem Konto haben.

Serbien könnte sich mit einem Sieg in Wien bereits vorzeitig für die WM in Russland qualifizieren. Das bisher noch ungeschlagene Team von Slavoljub Muslin steht aktuell souverän an der Tabellenspitze. Newcastle Uniteds Aleksandar Mitrovic ist dabei mit sechs Toren in sieben Einsätzen der Garant des Erfolges.

Wann spielt die Österreich gegen Serbien?

Spiel Österreich - Serbien Datum Freitag, 06. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das viele verschiedene Sportarten im Livestream zeigt. Darunter sind neben US-Sport und Tennis auch die Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Vor kurzem hat sich DAZN außerdem Rechte an der Europa League gesichert. Hier gibt es einen Überblick über das komplette DAZN-Programm.

Wer DAZN testen will, kann sich hier für den kostenlosen Probemonat anmelden. Im Anschluss wird monatlich eine Gebühr von 9,99 Euro fällig.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Wie zu den anderen Spielen der WM-Qualifikation bietet SPOX einen Liveticker zum Spiel Österreich gegen Serbien an.

Die Gruppe D vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Serbien 8 17:7 10 18 2 Wales 8 12:5 7 14 3 Irland 8 9:6 3 13 4 Österreich 8 10:10 0 19 5 Georgien 8 8:12 -4 5 6 Moldawien 8 4:20 -16 2

Die bisherigen Aufeinandertreffen der Teams

Zeitpunkt Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 2016/17 - WM-Quali Serbien Österreich 3:2 (2:1) 2008/09 - WM-Quali Serbien Österreich 1:0 (1:0) 2008/09 - WM-Quali Österreich Serbien 1:3 (0:3)

Vorschau auf das Spiel in der WM-Qualifikation