Wo kann ich Kosovo - Ukraine live sehen?

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation trifft die Ukraine auf Tabellenschlusslicht der Gruppe I, Kosovo (Fr., 06.10., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, der Ausgangslage sowie zur Übertragung im Livestream.

In der knappen Gruppe I muss die Ukraine in Shkodra gegen Kosovo unbedingt gewinnen, um im Rennen um die ersten zwei Plätze die Chance zu wahren. Nur drei Tage nach der Partie gegen Kosovo kommt es zum Showdown in Kiew gegen Kroatien. Kosovo hat indes keine Möglichkeit mehr auf ein WM-Ticket.

Die Gruppe I vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Kroatien 8 12:3 9 16 2 Island 8 11:7 4 16 3 Türkei 8 12:8 4 14 4 Ukraine 8 11:7 4 14 5 Finnland 8 6:10 -4 7 6 Kosovo 8 3:20 -17 1

Wann spielt Kosovo gegen Ukraine?

Spiel Kosovo - Ukraine Datum Freitag, 06. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

Gerne wird DAZN als das Netflix des Sports bezeichnet. Mit DAZN kann man Sport online streamen, und neben den Spielen der WM-Qualifikation ist das Programm vielseitig: NFL, MLB, NBA oder WTA sind ebenfalls zu sehen. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auf SPOX wird es einen LIVETICKER zum Spiel geben, mit dem ihr auf dem Laufenden bleiben könnt.

Kader und Team-News der kosovarischen Nationalmannschaft

Position Spieler Kosovo Torhüter Samir Ujkani, Visar Bekaj, Bledar Hajdini Abwehr Amir Rrahmani, Alban Pnishi, Mergim Vojvoda, Bajram Jashanica, Ardin Dallku, Leart Paqarada, Fidan Aliti, Lirim Kastrati Mittelfeld Valon Berisha, Bernard Berisha, Milot Rashica, Hekuran Kryeziu, Donis Avdijaj, Besar Musolli, Besar Halimi, Flamur Kastrati Angriff Vedat Muriqi, Atdhe Nuhiu, Elbasan Rashani, Besart Celina

Bei Kosovo zählt man auf die Leistungen von Red Bull Salzburgs Valon Berisha, Topscorer der Kosovaren, und Donis Avdijaj vom FC Schalke 04. Während Cheftrainer Albert Bunjaki im Sturm wohl auf Ex-Rapidler Adthe Nuhiu vertraut, steht der rechte Mittelfeldspieler Benjamin Kololli nicht zur Verfügung.

Kader und Team-News der ukrainischen Nationalmannschaft

Position Spieler Ukraine Torhüter Andriy Pyatov, Maxym Koval, Andriy Lunin Abwehr Yaroslav Rakytskyi, Bogdan Butko, Ivan Ordets, Yevhen Khacheridi, Eduard Sobol, Mykola Matviyenko, Oleksandr Kucher Mittelfeld Serhiy Sydorchuk, Denys Garmash, Vitaliy Buyalskyi, Viktor Tsyhankov, Volodymyr Shepelyev, Taras Stepanenko, Viktor Kovalenko, Andriy Yarmolenko, Ruslan Rotan, Yevhen Konoplyanka, Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Zinchenko Angriff Artem Kravets

Cheftrainer Andriy Shevchenko vertraut auf den Dortmunder Andriy Yarmolenko, der mit fünf Toren und drei Vorlagen Topscorer der Ukraine in der WM-Qualifikation ist. Außerdem steht auch Yevhen Konoplyanka vom Schalke im Kader der Ukrainer.

Vorschau aufs Spiel in der WM-Qualifikation