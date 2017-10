Wo kann ich Ungarn - Färöer live sehen?

WC Qualification Europe Ungarn -

Am zehnten Spieltag der WM-Qualifkation kommt es in Gruppe B zum Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn Ungarn und Färöer (Di., 20.45 Uhr live auf DAZN und in der Liveticker-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

Zwischen Ungarn und den Färöern geht es nur noch um den dritten Gruppenplatz, Portugal und die Schweiz machen das Direkt-Ticket für die WM und den Play-Off-Platz unter sich aus.

Wann findet Ungarn - Färöer statt?

Spiel Ungarn - Färöer Datum Dienstag, 10.10.2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, mit dem ihr der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der MLB, NFL oder NBA auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation live verfolgen könnt. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm .

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Auch mit der Liveticker-Konferenz von SPOX verpasst ihr nichts von den WM-Qualifikationsspielen.

Die Tabelle der Gruppe B vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Schweiz 9 23 5 +18 27 2 Portugal 9 30 4 +26 24 3 Ungarn 9 13 14 -1 10 4 Färöer-Inseln 9 4 15 -11 9 5 Lettland 9 3 18 -15 4 6 Andorra 9 2 19 -17 4

Kader Ungarn und Team-News

Position Spieler Ungarn Torhüter Peter Gulacsi, Balazs Megyeri, Adam Kovacsik Abwehr Adam Lang, Richard Guzmics, Tamas Kadar, Mihaly Korhut, Janos Szabo, Endre Botka Mittelfeld Adam Nagy, Akos Elek, Mate Patkai, David Markvart, Rolland Sallai, Daniel Nagy Angriff Balazs Dzsudzsak, Zoltan Stieber, Roland Varga, Gergö Lovrencsics, Marton Eppel, Daniel Böde, Roland Ugrai

Rechtsverteidiger Bese droht für die Partie auszufallen, gegen die Schweiz musste er verletzt ausgewechselt werden. In Abwesenheit von Adam Szalai soll Roland Ugrai für die nötigen Treffer sorgen. Gegen die Schweiz gab der Stürmer sein Debüt im Nationaldress und netzte direkt ein.

Kader Färöer

Position Spieler Färöer Torhüter Gunnar Nielsen, Teitur Gestsson, Trygvi Askham Abwehr Sonni Nattestad, Atli Gregersen, Johan Troest DAvidsen, Odmar Faerö, Viljormur Davidsen, Rogvi Baldvinsson, Ari Mohr Johnsson, Jonas Tor Naes Mittelfeld Frodi Benjaminsen, Karl Lökin, Roaldur Jakobsen, Rene Joensen, Hallur Hansson, Pol Johannus Justinussen, Sölvi Vatnhamar, Gilli Rolantsson, Kaj Leo i Baartalsstovu, Joan Simun Angriff Gilli Rolantsson, Kaj Leo i Baartalsstovu, Joan Simun Edmundsson, Klaemint Olsen, Patrik Johannesen

Vorschau aufs Spiel