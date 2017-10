Wo kann ich Griechenland - Gibraltar live sehen?

WC Qualification Europe Albanien -

Italien WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe Finnland -

Türkei WC Qualification Europe Ukraine -

Kroatien WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe Serbien -

Georgien WC Qualification Europe Wales -

Irland WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe D & I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Ungarn -

Färöer WC Qualification Europe Lettland -

Andorra WC Qualification Europe Portugal -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Weißrussland WC Qualification Europe Luxemburg -

Bulgarien WC Qualification Europe Niederlande -

Schweden WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification Europe Belgien -

Zypern WC Qualification Europe Estland -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Gibraltar WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante A-League Melbourne Victory – Melbourne City J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City – Stoke Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Premier League Watford – Arsenal Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Saint-Etienne -

Metz Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A AS Rom -

Neapel Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Premier League Brighton -

Everton Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit St Petersburg -

Arsenal Tula First Division A Oostende -

FC Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Newcastle -

Crystal Palace Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Rennes -

Lille Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Premier League Tottenham -

Liverpool Serie A Udinese -

Juventus Primera División Leganes -

Bilbao Serie A Lazio -

Cagliari

Am 10. Spieltag der WM-Qualifikation empfängt Griechenland mit Gibraltar das Tabellenschlusslicht der Gruppe H (Di., 20.45 Uhr live auf DAZN und in der LIVETICKER-Konferenz). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

In der Gruppe H hat Griechenland die besten Chancen auf die Playoffs für die WM in Russland. Belgien ist als Gruppenerster unerreichbar vorne. Dahinter hofft neben den Griechen auch noch Bosnien-Herzegowina auf die WM-Teilnahme. Bosnien hat zwei Zähler Rückstand auf Griechenland, die also beim klaren Underdog Gibraltar gewinnen müssen.

Wann findet Griechenland - Gibraltar statt?

Spiel Griechenland - Gibraltar Datum Dienstag, 10. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Piräus

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Service, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der MLB, NBA oder NFL auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation überträgt. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm .

Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, jeder Folgemonat kostet 9,99 Euro. Hier geht's zur Anmeldung.

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

Die Liveticker-Konferenz von SPOX hält euch während der Quali-Spiele immer auf dem Laufenden.

Die Tabelle der Gruppe H vor dem zehnten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Belgien 9 39 6 +33 25 2 Griechenland 9 13 6 +7 16 3 Bosnien-Herzegowina 9 22 12 +10 14 4 Estland 9 12 17 -5 11 5 Zypern 9 9 14 -5 10 6 Gibraltar 9 3 43 -40 0

Kader Griechenland und Team-News

Position Spieler Griechenland Torhüter Orestis Karnezis, Giannis Anestis, Stefanos Kapino Abwehr Vasilios Torosidis, Sokratis, Konstantinos Manolas, Georgios Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Panagiotis Retsos, Konstantinos Stafylidis Mittelfeld Zeca, Alexandros Tziolis, Konstantinos Fortounis, Petros Mantalos, Dimitrios Kourbelis, Giannis Maniatis, Andreas Samaris, Panagiotis Tachtsidis Angriff Kostas Mitroglu, Anastasios Bakasetas, Lazaros Chrostodoulopoulos, Anastasios Donis, Giannis Gianntas

Griechenlands Coach muss bei der entscheidenden letzten Begegnung auf die gesperrten Konstantinos Manolas, Anastasios Donis, sowie Andreas Samaris verzichten. Die restliche Truppe des Europameisters von 2004 muss es also richten. Mit einem Ausrutscher durch ein Unentschieden könnten die Bosnier durch das bessere Torverhältnis noch an den Griechen vorbeiziehen.

© getty

Kader Gibraltar und Team-News

Position Spieler Gibraltar Torhüter Deren Ibrahim, Kyle Goldwin, Jamie Robba Abwehr Jean-Carlos Garcia, Jason Pusey, Roy Chipolina, Erin Barnett, Alain Pons, Brad Power, Mittelfeld Anthony Bardom, Jayce Mascarenhas-Olivero, Anthony Hernandez, Jamie Bosio, Liam Walker, Sykes Garro, Robert Guilling, Jeremy Lopez, Tyson Ruiz Angriff Evan Green, Jamie Coombes, Paul Podesta, Michael Yome

Vorschau aufs Spiel