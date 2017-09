WM 2018-Tickets: ab Donnerstag erhältlich

#DAZNfightclub So 17 SEP Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Am Donnerstag beginnt der Fußball-Weltverband FIFA mit dem Ticket-Verkauf für die WM-Endrunde im kommenden Jahr in Russland. In der sogenannten "Verkaufsphase 1", die am 12. Oktober endet, können Fans ihre Ticketanträge einsenden. Alle Anträge, egal zu welchem Zeitpunkt gestellt, sollen gleiche Chancen auf Erfolg haben. Das teilte die FIFA am Dienstag mit.

Werden für ein Spiel mehr Karten beantragt als verfügbar sind, wird gelost. Alle Antragsteller, ob erfolgreich oder nicht, sollen vor dem 16. November 2017 über den Ausgang ihrer Anträge informiert werden.

Nach der Auslosung der Gruppenphase am 1. Dezember folgt die "Verkaufsphase 2". Es gibt zunächst einen Abschnitt mit Losverfahren vom 5. Dezember 2017 bis 31. Januar 2018, gefolgt von einem weiteren Abschnitt mit Ticketvergabe in der Reihenfolge des Antragseingangs vom 13. März bis 3. April 2018. Die Auslieferung der Tickets beginnt nicht vor April 2018.

Verkauft werden ab Donnerstag Einzeltickets für alle Spiele vom Eröffnungsspiel am 14. Juni bis zum Endspiel am 15. Juli. Ebenfalls zu haben sind Spielort-Serientickets für mehrere Spiele in einem bestimmten Stadion sowie Teamserientickets, mit denen Fans ihrer Mannschaft folgen können.

Russische Fanks bekommen Sondepreise

In der Last-Minute-Verkaufsphase haben Fans noch eine letzte Chance, sich Tickets zu sichern. Vom 18. April bis 15. Juli 2018, dem Tag des WM-Endspiels, werden die Tickets in der Reihenfolge des Antragseingangs vergeben.

Russische Fans bekommen Eintrittskarten zu Sonderpreisen ab 1280 Rubel (knapp 19 Euro). Für alle anderen Fans kostet die günstigste Karte bei einem Gruppenspiel 105 US-Dollar (87,50 Euro), beim Eröffnungsspiel 220 Dollar (183 Euro) und beim Finale 455 Dollar (379 Euro). Finaltickets der höchsten Kategorie kosten im regulären Verkauf 1100 Dollar (917 Euro).

Auf Anordnung der russischen Behörden müssen alle WM-Zuschauer eine sogenannte Fan-ID beantragen. Sie dient als offizielles Identitätsdokument und ermöglicht eine visumsfreie Einreise sowie kostenfreies Reisen zwischen den WM-Spielorten und kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs an Spieltagen.