Messi & Co. müssen um WM-Teilnahme bangen

Superstar Lionel Messi und seine Argentinier haben in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland den angepeilten Befreiungsschlag verpasst. Beim Erzrivalen Uruguay kam der Vize-Weltmeister nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt bei noch drei ausstehenden Spielen auf Rang fünf der Tabelle.

Nur die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die WM, der Fünfte muss in ein Play-off gegen den Ozeanien-Vertreter.

Argentinien dominierte die Partie zunächst, in der zweiten Hälfte bot das Team von Trainer Jorge Sampaoli aber eine trostlose Vorstellung. Insgesamt war das Spiel von vielen aggressiven Fouls geprägt.

Einen herben Rückschlag musste auch Copa-America-Sieger Chile um Arturo Vidal vom FC Bayern einstecken. Der 30-Jährige leitete die 0:3-Pleite gegen Paraguay mit einem Eigentor (24.) ein, durch den Sieg hat Paraguay jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf Argentinien. Beim 0:0 Kolumbiens in Venezuela kam Vidals Bayern-Kollege James Rodriguez wegen seiner Oberschenkelverletzung nicht zum Einsatz.

Das Finale um die WM-Tickets verspricht jede Menge Spannung: Nur zwei Punkte trennen Kolumbien (25 Zähler) auf Platz zwei und Argentinien auf Rang fünf (23 Punkte).

An der Spitze zieht Brasilien einsam seine Kreise. Unbeirrt vom Dilemma der Konkurrenten fuhren Neymar und Co. in Porto Alegre gegen Ecuador (2:0) ihren neunten Eliminatorias-Sieg in Folge ein. Der Rekordweltmeister ist mit elf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Kolumbien nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

Barcelona-Neuzugang Paulinho brach nach 68 Minuten das Abwehr-Bollwerk der Gäste, ehe Philippe Coutinho sieben Minuten später für die Entscheidung sorgte. Kurioserweise ist der Offensivspieler wegen einer Verletzung und seinem Wechselwunsch nach Barcelona von Trainer Jürgen Klopp in der neuen Saison beim FC Liverpool noch nicht eingesetzt worden.

15. Spieltag: Ergebnisse, Highlights

Heim Gast Ergebnis Stenogramm Highlights Venezuela Kolumbien 0:0 Video Uruguay Argentinien 0:0 Video Brasilien Ecuador 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Paulinho (69.), 2:0 Coutinho (76.) Video Peru Bolivien 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Flores (55.), 2:0 Cueva (59.), 2:1 Gilberto Alvarez (72.) Video Chile Paraguay 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Vidal (25./Eigentor), 0:2 Caceres (55.), 0:3 Ortiz (90.+3) Video

