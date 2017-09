Argentinien und Chile in der Bredouille

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa del Rey Saragossa -

Mit einem frustrierenden 1:1 (0:0) gegen Schlusslicht Venezuela hat Vizeweltmeister Argentinien sein Drama in der südamerikanischen Qualifikation zur Endrunde der WM 2018 fortgesetzt. Lionel Messi und Co. sind weiter Tabellenfünfter und müssten derzeit in den Play-offs gegen Ozeaniensieger Neuseeland antreten.

Lionel Messi und Co. sind weiter Tabellenfünfter und müssten derzeit in den Play-offs gegen Ozeaniensieger Neuseeland antreten.

Noch mehr in der Bredouille steckt Südamerikameister Chile mit dem Münchner Arturo Vidal. Der Confed-Cup-Finalist fiel nach dem 0:1 (0:0) beim Vorletzten Bolivien auf Rang sechs zurück.

Eigentor rettet Argentinien

Peru (24 Punkte) stürmte derweil dank eines 2:1 (0:0) in Ecuador in der Tabelle an Argentinien (24) und Chile (23) vorbei und hält nun das letzte von vier Direkttickets inne.

Einen großen Schritt Richtung WM machten Uruguay (27), das mit einem 2:1 (0:0) in Paraguay auf Rang zwei vorrückte, und Kolumbien (26), das dem schon mit zehn Punkten Vorsprung enteilten Eliminatorias-Spitzenreiter Brasilien ein 1:1 (0:1) abtrotzte.

Auf den Tag genau 24 Jahre nach der historischen 0:5-Pleite gegen Kolumbien erlebte Argentinien um ein Haar daheim erneut ein Debakel.

WM 2018: Diese Teams haben sich bereits qualifiziert © getty 1/8 Klar, Russland steht als Gastgeber der WM 2018 schon längst als Teilnehmer fest. Nun geht es auch in den Quali-Gruppen in die heiße Phase. SPOX zeigt, welche Teams sich schon qualifiziert haben © getty 2/8 BELGIEN: In der 74. Minute löste Romelu Lukaku im Georgios Karaiskakis Stadium das Ticket für Russland. Gegen Griechenland erzielte er am 7. Spieltag den 2:1-Siegtreffer, Belgien hat die Gruppe H gewonnen © getty 3/8 BRASILIEN: Die Selecao kann bereits seit März für die WM planen. Mit einem 3:0 über Paraguay machten die Ballzauberer in der Südamerika-Quali alles klar © getty 4/8 IRAN: Der Iran marschierte bisher ohne Niederlage durch Gruppe A der Asien-Quali. Den entscheidenden Sieg holten die Iraner mit einem 2:0 über Usbekistan © getty 5/8 JAPAN: In Gruppe B der Asien-Quali machten es die Japaner ähnlich. Das 2:0 gegen Australien - die Socceroos kämpfen um Platz zwei - war der letzte Mosaikstein für die erfolgreiche Qualifikation © getty 6/8 MEXIKO: "Nos vamos a Rusia!" Die Mexikaner führen die Tabelle der CONCACAF-Gruppe an. Hier dürfen die ersten drei nach Russland. Platz vier liegt seit dem 1:0-Sieg gegen Panama in unerreichbarer Ferne © getty 7/8 SÜDKOREA: Der Co-Gastgeber von 2002 mauserte sich mit einem 0:0 gegen Usbekistan am letzten Spieltag der Asien-Quali zur WM © getty 8/8 Saudi-Arabien warf sich mit allem gegen die Angriffe der Japaner. Am letzten Spieltag gewann das Team von Trainer Bert van Marwijk mit 1:0 gegen den Tabellenprimus und zog dank der besseren Tordifferenz an Australien vorbei

Erst ein Eigentor des Ex-Duisburgers Rolf Feltscher (55.) rettete nach der Nullnummer vor fünf Tagen in Uruguay die wieder einmal enttäuschende Startruppe, die fünf Minuten zuvor durch Jhon Murilos Kontertor in Rückstand geraten war.

Bayerns Rodriguez mit von der Partie

Mit dem 1:1 in Glutofen Barranquilla endete für Brasilien eine Serie von neun Eliminatorias-Siegen in Folge, obwohl Willian (FC Chelsea) fast mit dem Pausenpfiff die Gästeführung erzielt hatte.

Bei Kolumbien war der Münchner James Rodriguez 35 Tage nach seinem Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Cafeteros, für die Monacos Torjäger Falcao Garcia (56.) den verdienten Ausgleich markierte.

Weiter geht es am 5. Oktober, wenn Argentinien gegen Peru praktisch ein Finale um Platz vier ausspielen. Chile könnte daheim gegen Ecuador Boden gut machen, Kolumbien die letzten WM-Hoffnungen Paraguays zerstören.

Die Schlusslichter Bolivien und Venezuela erwarten in Brasilien beziehungsweise Uruguay die Topteams der Südamerika-Qualifikation.

SID xhg js